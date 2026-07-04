Praha už není jen město piva. Dva její bary patří mezi evropskou špičku
Pražská barová scéna slaví průlom. Alma se v premiérovém evropském žebříčku 50 Best Bars Europe umístila na 25. místě a získala označení nejlepší bar v Česku. V prestižním výběru bodovala i pražská Forbína, která skončila osmatřicátá.
Praha už dávno není jen městem piva, vinných barů a klasických hospod. Stále víc se zapisuje také na mapu evropské koktejlové scény. Potvrzuje to první ročník žebříčku Europe’s 50 Best Bars, který organizace The World’s 50 Best vyhlásila 30. června v Amsterdamu.
Do prestižního výběru se dostaly hned dva pražské podniky. Alma v ulici V Jirchářích obsadila 25. místo a stala se nejlépe hodnoceným barem v Česku. Bar Forbína na Národní třídě se umístil na 38. příčce.
Alma: od kávy po noční koktejlovou laboratoř
Alma není jen bar. Během dne funguje jako kavárna a restaurace. The World’s 50 Best ve svém profilu Almu popisuje jako podnik, který propojuje minimalistický industriální interiér s historií místa starého více než 600 let. Zmiňuje také její koktejlovou „laboratoř“, práci se sezonními českými surovinami a technikami, jako je fermentace nebo nakládání.
Za barovým programem stojí Pavel Sochor. Podle něj je umístění v žebříčku hlavně potvrzením, že směr, kterým se Alma vydala, dává smysl i za hranicemi Česka. „Když jsme Almu otevírali, neměli jsme v hlavě žebříčky ani ocenění. Chtěli jsme vytvořit místo, kam bychom sami chtěli chodit, kde se potkává skvělé jídlo a pití a lidé, kterým na tom záleží,“ říká Sochor.
Alma má za sebou necelé tři roky existence a stihla zaujmout Michelin Guide, Gault&Millau i Spirited Awards, kde byla nominována mezi nejlepší restaurant bary. Umístění v Europe’s 50 Best Bars ale posouvá její viditelnost ještě dál.
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Praha má v žebříčku i Forbínu
Úspěch Almy navíc není osamocený. Do první padesátky evropských barů se dostala také pražská Forbína, která skončila na 38. místě. Podnik sídlí na Národní třídě a svůj koncept staví na divadelní atmosféře, příbězích a koktejlech inspirovaných scénou.
Žebříček Europe’s 50 Best Bars vznikl letos poprvé jako regionální evropská odnož značky The World’s 50 Best. Pořadí sestavuje akademie složená z více než 300 anonymních odborníků z barového prostředí, mezi nimiž jsou barmani, majitelé barů, lidé z nápojových médií i znalci koktejlové scény.
Evropský seznam ovládly bary z tradičně silných koktejlových měst, jako jsou Atény, Barcelona, Londýn, Paříž nebo Milán. První místo získal aténský bar Line. O to výraznější je, že se v premiérovém ročníku prosadila i Praha, a to hned dvakrát.
Podle Sochora může ocenění pomoci nejen Almě, ale i celému regionu. „Ve střední a východní Evropě vzniká řada mimořádně kvalitních podniků, které si zaslouží mezinárodní pozornost. Pokud naše umístění přispěje k tomu, že se svět bude více dívat i tímto směrem, budu to považovat za stejně důležité jako samotné ocenění,“ uzavírá.
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Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.