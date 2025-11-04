Muskův sen o bilionu dolarů se komplikuje. Norský fond říká ne
Norský státní investiční fond bude na čtvrteční valné hromadě akcionářů americké automobilky Tesla hlasovat proti navrhovanému balíčku odměn pro šéfa společnosti Elona Muska ve výši až bilion dolarů, tedy přes 21 bilionů korun.
„Ačkoli oceňujeme významnou hodnotu, kterou pan Musk ve své vizionářské roli vytvořil, máme obavy ohledně celkové výše odměny, zředění akcií a nedostatečného zmírnění rizika spojeného s klíčovými osobami, což je v souladu s naším názorem na odměňování vedoucích pracovníků,“ odůvodnil fond své hlasování.
„Budeme i nadále usilovat o konstruktivní dialog se společností Tesla ohledně tohoto a dalších témat,“ dodal fond.
Předsedkyně představenstva Robyn Denholmová se před valnou hromadou obrátila na akcionáře s apelem, aby Muskův balíček odměn schválili. Podle ní je Muskovo vedení zásadní pro úspěch Tesly. Varovala, že bez plánu, který by ho náležitě motivoval, by společnost mohla přijít o jeho „čas, talent a vizi“.
Soud ve státě Delaware na začátku tohoto roku zrušil dohodu o Muskově odměně za rok 2018, protože zjistil, že byla udělena neoprávněně a vyjednána řediteli, kteří nebyli plně nezávislí. Vedení automobilky následně v září navrhlo nový plán odměn pro svého šéfa, podle nějž by během deseti let mohl získat zhruba bilion dolarů, pokud by firma splnila řadu ambiciózních cílů.
Musk by podle plánu v příštích deseti letech získával odměny ve formě akcií Tesly při splnění stanovených cílů, které se týkají například objemu prodeje či tržní hodnoty podniku. K získání maximální částky by bylo mimo jiné zapotřebí, aby se tržní hodnota Tesly během deseti let zvýšila na nejméně 8,5 bilionu dolarů ze současného zhruba bilionu dolarů, napsala agentura Bloomberg.
Musk by podle návrhu nedostával žádnou mzdu, ani odměny v hotovosti. „Tradiční systémy odměn uplatňované u vedoucích pracovníků v jiných podnicích nebyly shledány jako vhodné pro motivační odměňování pana Muska,“ uvedla Tesla.
Čtyřiapadesátiletý Musk je již nyní nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 477 miliard dolarů (10,1 bilionu korun). V posledním roce se výrazně angažoval v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.
