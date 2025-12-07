Farmaceutický jackpot. Všichni teď chtějí akcie firmy, která „léčí pleš“
Největší průlom v boji s mužským plešatěním za desítky let hlásí farmaceutická firma Cosmo Pharmaceuticals. Její akcie na švýcarské burze vylétly v týdnu o skoro 50 procent. Strachují se (nejen) turecké transplantační kliniky.
Akcie společnosti Cosmo Pharmaceuticals v tomto týdnu na švýcarské burze poskočily o zhruba 47 procent. Jedná se o největší nárůst v historii firmy, s jejíž akciemi se ve Švýcarsku obchoduje od března 2007. Tento pátek uzavřela akcie firmy na ceně 91,40 švýcarského franku, zatímco o týden dříve na úrovni 62,20 franku.
Důvodem rekordního nárůstu je středeční oznámení společnosti, že její přípravek pro boj s plešatěním mužů, který by znamenal největší průlom v dané oblasti léčby za více než třicet let, dosáhl v pokročilé fázi klinického testování mimořádně dobrých výsledků.
V prvním ze dvou klinických testů zevně aplikovaného přípravku clascoteron 5 procent došlo u pacientů s mužskou androgenetickou alopecií k relativnímu zlepšení hustoty vlasového porostu v cílové oblasti o 539 procent v porovnání s podáním placeba. U druhé skupiny, v druhém testu, pak o 168 procent. Druhá skupina měla v době zahájení testu hustší vlasový porost než skupina první, což podle společnosti Cosmo Pharmaceuticals kompletně vysvětluje procentuální rozdíl.
Kosmetika? Ne. Potenciální revoluce
V případě řidšího vlasového porostu je tedy procentuální zlepšení zahuštění násobně markantnější než v případě méně řidšího → řídkého vlasového porostu, neboť výchozí situací je právě citelně řidší porost, takže je „více co zlepšovat“.
Obou testů, uskutečněných v USA a v Evropě, se dohromady zúčastnilo bezmála 1500 pacientů.
Akcie společnosti Cosmo tolik poskočily, neboť výsledky testů dávají značnou naději na významný pokrok v léčbě onemocnění, které celosvětově postihuje 1,2 až 2 miliardy mužů na celém světě a má v řadě případů také emocionální či společenský dopad. Pokud bude přípravek schválen příslušnými úřady a puštěn do prodeje, může být podobně revoluční jako přípravky Ozempic nebo Wegovy z dílny dánské společnosti Novo Nordisk.
Jak přípravek funguje
Studie naznačují, že zevně aplikovaný roztok clascoteronu 5 procent může přinést zcela nový terapeutický přístup k léčbě androgenní alopecie. Díky tomu, že přímo v místě vlasového folikulu blokuje dihydrotestosteron na úrovni androgenních receptorů a přitom se prakticky nevstřebává do systémového oběhu, představuje pětiprocentní topický roztok clascoteronu vůbec první lokální inhibitor androgenních receptorů, který cílí na biologickou příčinu mužského typu plešatosti – a to bez potenciálních rizik spojených s tabletovými léky.
Transplantační kliniky, nejvíce ohrožený byznys
Růst akcií společnosti Cosmo, založené roku 1997 v Itálii a k vývoji přípravků nově využívající i AI, je bezpochyby dobrou zprávou pro její investory, potenciálně i pro miliardy můžů. Naopak zlou novinu představuje z hlediska (nejen) tureckých klinik zaměřujících se na vlasovou transplantaci.
Turecké kliniky se v posledních letech staly útočištěm zákazníků z celého světa. Léčba je tam výrazně levnější: až čtyřikrát levnější než třeba v Kalifornii, kde může stát v přepočtu i bezmála 300 tisíc korun.
Loni zdravotní turistika přivedla do Turecka zhruba dva miliony návštěvníků z celého světa, kteří tamní ekonomice zajistili dodatečný příjem přes 60 miliard korun, plyne z dat tureckého ministerstva zdravotnictví. Ve valné většině šlo o muže, kteří do země zavítali kvůli transplantaci vlasů.
Pokud úspěch clascoteronu zopakuje triumf léků typu Novo Nordisku, bude s tureckým transplantačním byznysem dost možná konec – alespoň v současném rozsahu.