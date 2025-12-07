Nový magazín právě vychází!

Farmaceutický jackpot. Všichni teď chtějí akcie firmy, která „léčí pleš"

Lukáš Kovanda
Největší průlom v boji s mužským plešatěním za desítky let hlásí farmaceutická firma Cosmo Pharmaceuticals. Její akcie na švýcarské burze vylétly v týdnu o skoro 50 procent. Strachují se (nejen) turecké transplantační kliniky.

Akcie společnosti Cosmo Pharmaceuticals v tomto týdnu na švýcarské burze poskočily o zhruba 47 procent. Jedná se o největší nárůst v historii firmy, s jejíž akciemi se ve Švýcarsku obchoduje od března 2007. Tento pátek uzavřela akcie firmy na ceně 91,40 švýcarského franku, zatímco o týden dříve na úrovni 62,20 franku.

Důvodem rekordního nárůstu je středeční oznámení společnosti, že její přípravek pro boj s plešatěním mužů, který by znamenal největší průlom v dané oblasti léčby za více než třicet let, dosáhl v pokročilé fázi klinického testování mimořádně dobrých výsledků.

V prvním ze dvou klinických testů zevně aplikovaného přípravku clascoteron 5 procent došlo u pacientů s mužskou androgenetickou alopecií k relativnímu zlepšení hustoty vlasového porostu v cílové oblasti o 539 procent v porovnání s podáním placeba. U druhé skupiny, v druhém testu, pak o 168 procent. Druhá skupina měla v době zahájení testu hustší vlasový porost než skupina první, což podle společnosti Cosmo Pharmaceuticals kompletně vysvětluje procentuální rozdíl.

Kosmetika? Ne. Potenciální revoluce

V případě řidšího vlasového porostu je tedy procentuální zlepšení zahuštění násobně markantnější než v případě méně řidšího → řídkého vlasového porostu, neboť výchozí situací je právě citelně řidší porost, takže je „více co zlepšovat“.

Obou testů, uskutečněných v USA a v Evropě, se dohromady zúčastnilo bezmála 1500 pacientů.

Akcie společnosti Cosmo tolik poskočily, neboť výsledky testů dávají značnou naději na významný pokrok v léčbě onemocnění, které celosvětově postihuje 1,2 až 2 miliardy mužů na celém světě a má v řadě případů také emocionální či společenský dopad. Pokud bude přípravek schválen příslušnými úřady a puštěn do prodeje, může být podobně revoluční jako přípravky Ozempic nebo Wegovy z dílny dánské společnosti Novo Nordisk.

Jak přípravek funguje

Studie naznačují, že zevně aplikovaný roztok clascoteronu 5 procent může přinést zcela nový terapeutický přístup k léčbě androgenní alopecie. Díky tomu, že přímo v místě vlasového folikulu blokuje dihydrotestosteron na úrovni androgenních receptorů a přitom se prakticky nevstřebává do systémového oběhu, představuje pětiprocentní topický roztok clascoteronu vůbec první lokální inhibitor androgenních receptorů, který cílí na biologickou příčinu mužského typu plešatosti – a to bez potenciálních rizik spojených s tabletovými léky.

Transplantační kliniky, nejvíce ohrožený byznys

Růst akcií společnosti Cosmo, založené roku 1997 v Itálii a k vývoji přípravků nově využívající i AI, je bezpochyby dobrou zprávou pro její investory, potenciálně i pro miliardy můžů. Naopak zlou novinu představuje z hlediska (nejen) tureckých klinik zaměřujících se na vlasovou transplantaci.

Turecké kliniky se v posledních letech staly útočištěm zákazníků z celého světa. Léčba je tam výrazně levnější: až čtyřikrát levnější než třeba v Kalifornii, kde může stát v přepočtu i bezmála 300 tisíc korun.

Loni zdravotní turistika přivedla do Turecka zhruba dva miliony návštěvníků z celého světa, kteří tamní ekonomice zajistili dodatečný příjem přes 60 miliard korun, plyne z dat tureckého ministerstva zdravotnictví. Ve valné většině šlo o muže, kteří do země zavítali kvůli transplantaci vlasů.

Pokud úspěch clascoteronu zopakuje triumf léků typu Novo Nordisku, bude s tureckým transplantačním byznysem dost možná konec – alespoň v současném rozsahu.

Babiš čistý jako lilium, Macinka dvojministrem

Babiš čistý jako lilium, Macinka dvojministrem
Dalibor Martínek
Andrej Babiš ve čtvrtek teatrálně oznámil na facebooku, že už nebude mít střet zájmů, že se svého majetku definitivně vzdává. Svěří ho „slepému“ fondu. Dalo by se to označit jako vtip týdne. „Už nikdy nebudu Agrofert vlastnit, nebudu s ním mít žádné ekonomické vztahy a nebudu s ním v žádném kontaktu,“ oznámil budoucí premiér a málem u toho uronil slzu.

Babiš a „slepý fond“: fraška týdne

Proč vtip? Kdo bude řídit slepý fond a komu bude možné v případě potřeby zavolat, určí jen a pouze Babiš. Fond to nebude tak úplně slepý. Ostatně, Babiš by byl blázen, kdyby své stomiliardové zájmy, které třicet let budoval, jen tak hodil do koše. To si může myslet jenom naivka.

Babiš se vzdá Agrofertu. Holding se mu nevrátí ani po odchodu z politiky

Politika

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích dnes uvedl, že s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Podle Babiše kroky daleko přesahují požadavky předpisů.

Přečíst článek

Pavel chválí Babiše. Naivita, nebo sehraná scéna?

Úlohy prvního naivky se bleskurychle chopil prezident Petr Pavel, který Babiše za právní triky s Agrofertem veřejně pochválil a hned mu slíbil post premiéra. V úterý ho jmenuje. Otázkou je, jestli jsou účastníci hry kolem střetu zájmů skutečně naivní. Vypadá to spíš na nějakou secvičenou scénku.

Šéf ANO Andrej Babiš

Babiš našel řešení. Prezident Pavel jej jmenuje premiérem v úterý

Politika

Politika

Přečíst článek

Případ Turek

„Přelomové řešení“ Babišova střetu zájmů trochu zastínilo další truchlohru, případ Turek. Ten jde v pondělí na pohovor s Pavlem. Nemáme tady náhodou deal roku? Babišovi Pavel rozvázal ruce, Babiš ho za to nechá zamávat s Turkem. Macinka si s tím bude muset poradit. Jak se špitá v kuloárech, šéf Motoristů už se chystá na roli dvojministra.

Okamura na Slovensku

Okamura navštívil Slovensko. Ve výpravě chyběli členové dosluhující koalice. Aby to nedráždilo Slováky. Okamura při návštěvě v souladu se Slovenskou politikou poznamenal, že si neumí představit Ukrajinu v EU nebo v NATO. Máme tady restart vztahů. Jak poznamenal člen slovenské delegace, bude trvat do doby, než zase začnou Češi mentorovat Slováky. To by se mladší bráška začal vztekat. Zatím se Češi podle Slováků chovají „slušně“. Jdou bráškovi na ruku.

Rajchl a jeho „strana jednoho muže“

Předsedou další strany jednoho muže, PRO, se opět stal Jindřich Rajchl, její zakladatel. Neměl protikandidáta, zvolilo ho všech 101 hlasujících účastníků sněmu. No, komunisti v osmdesátých letech aspoň předstírali politickou hru, dávali si jen 99 procent. Rajchl se nebojí rovnou stovky.

ODS hledá směr

ODS těžce dýchá. Strana chystá lednový sněm a hledá novou cestu. Odpadlík Martin Kuba mezitím skládá své jihočeské hnutí. Podle ODS okrajové. Nicméně v partaji panuje jakýsi smutný sentiment, že jak Kuba, tak i šéfové dalších hnutí jednoho muže, ANO, SPD nebo PRO, to vlastně dělají dobře. Nesvazují se demokratickými principy, obklopí se nohsledy a prostě vládnou.

Alexandr Vondra

Kuba je jenom lokální hráč, nebojíme se ho. Musíme leštit ODS, říká Alexandr Vondra

Politika

Jihočeský hejtman Martin Kuba před týdnem vystoupil z ODS a chce založit vlastní politické hnutí. Řada lidí z kraje jde za ním, už má podporu i dvou senátorů. ODS má v polovině ledna kongres, bude hledat novou cestu, volit nové vedení. Vlivu Kuby se podle Alexandra Vondry nebojí. „Myslím, že celostátně je to úplně jiná disciplína. Kuba to bude dominantně rozjíždět v jižních Čechách,“ říká Vondra, europoslanec a místopředseda ODS.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Názory

Investice do bydlení se nejvíc vyplatí v regionech, říká Jaroslav Ton ze Salutem Real

Nový byty pro Ústí nad Labem
Dalibor Martínek
Společnost Salutem Real, kterou před 18 lety založili Jaroslav Ton a Petr Jiříček, má jedinečný obchodní model. Nakupuje a renovuje bytové nemovitosti, následně byty prodává investorům. Ale ne na bydlení, jako investici. Z nájmu jim potom vyplácí nadstandardní zhodnocení peněz, mezi šesti a sedmi procenty ročně. A o správu bytů se sama stará.

Čili developer, pronajímatel, správce a investiční společnost v jednom. A ještě jedno specifikum společnost má. Zaměřuje se na regiony, kde vnímá velký potenciál růstu. Typicky Ústecký kraj nebo severní Morava.

Praha je drahá, regiony jsou výnosnější

„Zaměřujeme se na rezidenční nemovitosti, které nesou vyšší výnosy z nájemného,“ říká Jaroslav Ton. I proto firma nepůsobí v Praze nebo v Brně.

Myšlenkou je, že například v Praze jsou ceny bydlení příliš vysoké. Podle aktuálních údajů už je to přes 170 tisíc korun za metr čtvereční nového bytu. Tím se byty stávají prakticky nedostupné. Naopak třeba v Ústí nad Labem jsou ceny bytů násobně nižší, ale výše nájmů je srovnatelná. Tím je výnosnost z investice do bytu v regionech výrazně vyšší než v Praze.

Ton s Jiříčkem postavili program Salutem Real, který funguje následovně: „Koupíme zanedbanou budovu, panelák nebo ubytovnu. Vlastními náklady ji zrekonstruujeme. Budovu potom dlouhodobě pronajímáme na bydlení.“ Jednotlivé byty, již pronajaté, prodává společnost jednotlivým investorům. „Na výběru nájemníků si velmi zakládáme,“ říká Ton.

Rodinný dům u Kolína navrhli architekti Vít Svoboda a Pavel Nový ze studia 0,5 Studio

Takhle vypadá dům budoucnosti na českém venkově. Spoří energii a splývá s přírodou

Reality

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V okamžiku, kdy Salutem Real byt prodá, od investora si ho zároveň dlouhodobě pronajme. „Staneme se jeho nájemníkem.“ O byt se firma stará, stejně jako o celou budovu. Jednotlivé byty pronajímá nájemníkům, poskytuje nadstandardní služby. „Vytváříme komunity, máme recepce, fitko, saunu,“ popisuje Ton. Jde podle něj o standardní bydlení pro střední třídu.

Investorovi firma nabízí možnost dobrého zhodnocení peněz. Majitel jednotky je zapsán v katastru nemovitostí. Salutem Real mu však nabízí, že se o byt a celý dům bude starat. Ton uvádí příklad: Jste investor z Prahy, investujete v Ústí, ale nemusíte tam jezdit, správu uděláme za vás. A ještě dodáme zhodnocení.

Jaroslav Ton ze Salutem Real byl hostem podcastu Realitní Club. Aktuální epizodu přineseme k poslechu již zítra ráno. Najdete ji na webu newstream.cz i na oblíbených podcastových platformách.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Reality

Reality

