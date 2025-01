Stanislav Šulc: Čínský chatbot DeepSeek vyděsil investory. Zbytečně

Trvalo jediný den, aby se sny o zázračném čínském chatbotu DeepSeek dostaly do reality. A stačilo, že si jej lidé vyzkoušeli. Čínský chatbot totiž zatím rozhodně není kýženým zázrakem, a až se jím stane, možná bude mít stejné problémy, kterým dnes čelí ChatGPT a jeho další konkurenti. A střízliví i investoři. Akcie Nvidia i kryptoměny znovu rostou.

Přání otcem myšlenky. Tak zní jedno slavné přísloví, které se v posledních letech stává čím dál platnější. A v pondělí si je opět vyzkoušeli také globální investoři. Ti propadli dojmu, že čínský AI model DeepSeek je něco jako ChatGPT, jenom levnější a tak nějak všeobecně je větším příslibem pro budoucnost než stávající modely. Na to konto padaly akcie všech dosavadních vítězů první vlny zájmu o AI. A vzaly s sebou celý trh.

Jenomže pak si pravděpodobně titíž investoři pokusili aplikaci stáhnout, nalogovat se do ní a pak ji možná ti nejúspěšnější dokonce i otestovali.

A pak se děly věci. Chatbot DeepSeek působí jako velmi jednoduchá verze ChatuGPT od OpenAI nebo Clauda od Anthropicu. Jen toho moc neumí. A co víc, když se jej ptáte na cokoli „citlivého“, v zásadě vám vysvětlí, že o tomto se s vámi bavit nebude.

Citlivé konverzace samozřejmě jsou definované také v „západních“ modelech AI, ale většinou vycházejí z ochrany života jednotlivců nebo jejich důstojnosti. DeepSeek naproti tomu nemluví vlastně o ničem, co čínskému režimu není po chuti.

Co bude s DeepSeek dál?

Upřímně řečeno, není to žádný šok. Čínské firmy mají povinnost spolupracovat s čínskou vládou, armádou i tajnými službami, jejich produkty to tedy musejí zohledňovat. Kdo toto neví, nebo si neumí přeložit, co to může znamenat, nemůže se v současném světě pohybovat, aniž by nenarazil nebo přinejmenším neohrozil své osobní údaje.

O to víc překvapuje, že si to nebyli ochotní připustit velcí investoři, kteří jinak poměrně dobře tuší, kudy koza jde. Víra v to, že v Číně vzniklo cosi zázračného, co pohřbí západní modely, v nichž již jsou nainvestovány desítky miliard dolarů a další stovky se blíží, byla právě tím přáním, které se nejspíš nenaplní.

Důvodem, proč se nenaplní není jen to, že nyní DeepSeek nic moc nezvládne. Stejně tak lze mít pochybnosti o tom, jak strašně efektivní je. A i kdyby skutečně byl, uvidíme, jak efektivní bude, až dokáže to, co dnešní nejpokročilejší modely.

Druhým problémem může být i to, co vlastně s DeepSeekem bude dál. V tuto chvíli jde o start-up vlastněný Liangem Wenfengem, mimo jiné také zakladatelem hedgeového fondu High-Flyer. Jeho cílem jistě není dlouhodobě budovat podobnou firmu, ale spíše ji co nejdříve nabídnout některému z velkých hráčů, přičemž na čínském trhu může být potenciálních zájemců hned několik. Co by s ním případný nový majitel dělal dál, jak by jej budoval či zda by jej začlenil do svých existujících nástrojů, není úplně jisté.

Návrat Nvidia i krypta

Že se investoři „sekli“, zjišťují již nyní po celém světě. Akcie firem jako Nvidia, která dosáhla největšího jednodenního propadu tržní kapitalizace v historii (za jediný obchodní den zeštíhlila o neuvěřitelných 600 miliard dolarů), již opětovně rostou. A ti, kdo nepropadli čínskému šálení, si mohli dokoupit akcie mimořádně silné firmy se značnou slevou. A totéž platilo také pro kryptoměny, které po pondělním propadu zase rostou.

Budoucnost AI modelů je velmi nejistá. Na jejich úspěch bude mít vliv celá řada skutečností od energetické náročnosti po regulaci. Zatím se ukazuje, že podobně jako ve zlaté horečce nebude vítězem ten, kdo hledá zlato (tedy tvůrci modelů), ale spíše prodejci lopat a konzerv (tedy tvůrci čipů). Je docela s podivem, že toto investoři tak úplně nedocenili.