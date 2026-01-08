Nový magazín právě vychází!

Americká správa Venezuely může trvat roky, naznačuje Trump

Americký prezident Donald Trump očekává, že Spojené státy budou Venezuelu spravovat a získávat ropu z jejích rozsáhlých zásob po řadu let. Šéf Bílého domu to prohlásil v rozhovoru s deníkem The New York Times. Prozatímní vláda Venezuely podle Trumpa poskytuje Spojeným státům vše, co považují za nutné.

Trump podle listu neuvedl přesný časový rámec politické nadvlády USA nad Venezuelou. „Řekl bych, že mnohem déle,“ odpověděl ale americký prezident na otázku, zda to bude trvat déle než rok. Pouze čas podle něj ukáže, jak dlouho bude jeho administrativa požadovat přímou kontrolu nad latinskoamerickou zemí.

„Přebudujeme ji velmi výnosným způsobem. Použijeme ropu a budeme ji odebírat. Snižujeme ceny ropy a budeme Venezuele dávat peníze, které zoufale potřebuje,“ popsal v The New York Times Trump plány na řízení Venezuely.

Americký ministr energetiky Chris Wright ve středu oznámil, že USA budou prodávat venezuelskou ropu na mezinárodních trzích bez časového omezení. Výnosy budou uloženy na speciální účet pod americkou kontrolou, vysvětlil ministr.

„Dávají nám vše, co považujeme za nutné. Nezapomeňte, že nám tu ropu před lety vzali,“ prohlásil Trump v narážce na to, že Venezuela před lety znárodnila svůj ropný průmysl.

Američané 3. ledna bombardovali několik míst ve Venezuele a jejich speciální síly v prezidentském paláci zajaly prezidenta země Nicoláse Madura a jeho ženu. Pár nyní v USA čelí obviněním z pašování drog. Při americkém útoku podle Caracasu zemřelo 100 lidí. Prozatímní prezidentkou se pak stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost. Trump jí pohrozil dalším vojenským zásahem, pokud s USA nebude spolupracovat.

Trump neodpověděl na otázky The New York Times, proč ve vedení země podpořil Rodríguezovou místo šéfky opozice a nositelky Nobelovy ceny za mír Maríe Coriny Machadové. Rovněž odmítl sdělit, zda s prozatímní prezidentkou Venezuely hovořil. „Marco s ní ale mluví pořád. Řeknu vám, že jsme v neustálém kontaktu s ní a její administrativou,“ řekl Trump s odkazem na amerického ministra zahraničí Marka Rubia.

Přerušený rozhovor

Krátce poté, co se reportéři The New York Times s Trumpem sešli, prezident rozhovor přerušil, aby přijal telefonát od kolumbijského prezidenta Gustava Petra. Trump v posledních dnech Kolumbii hrozil, že by tam mohl podniknout podobnou vojenskou akci, jako ve Venezuele. Šéf Bílého domu Petra opakovaně obviňuje, že má továrny na kokain, který prý posílá do USA.

Trumpův telefonát s Petrem, který trval asi hodinu, podle The New York Times rozptýlil bezprostřední hrozbu vojenského útoku USA na Kolumbii. Trump podle deníku vyjádřil názor, že odstranění Madura z čela Venezuely zastrašilo ostatní latinskoamerické lídry a přimělo je, aby se Washingtonu podřídili.

Český průmysl se probudil. Automobilky táhnou výrobu k nejrychlejšímu růstu od covidu

Výroba v automobilce Škoda Auto
ČTK
nst
nst

Česká ekonomika vykázala loni v listopadu znatelné oživení ve stavebnictví i průmyslu. Stavební výroba sice mírně zpomalila tempo meziročního růstu, nadále však rostla, zatímco průmyslová produkce zaznamenala nejvýraznější nárůst za více než tři roky. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

Stavební výroba se v listopadu meziročně zvýšila o 6,1 procenta, zatímco v říjnu rostla o 7,1 procenta. Meziměsíčně byla nižší o 0,1 procenta. Růst pokračoval jak v pozemním stavitelství, tak v inženýrských stavbách. Výstavba budov se meziročně zvýšila o 8,1 procenta, inženýrské stavitelství, zahrnující například silnice či energetickou infrastrukturu, vzrostlo o 3,2 procenta.

„Meziroční růst stavební produkce pokračuje již třináctý měsíc v řadě a odehrává se v inženýrském stavitelství i na výstavbě budov,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Pozitivní vývoj se projevil také v bytové výstavbě. Počet zahájených bytů v listopadu meziročně vzrostl zhruba o pětinu na 4353, přičemž růst se týkal rodinných i bytových domů. Dokončeno bylo 2371 bytů, což bylo o 4,4 procenta více než před rokem. Orientační hodnota staveb, na něž bylo vydáno stavební povolení, se meziročně zvýšila o jedno procento na 43,5 miliardy korun.

Fairmont Golden Prague

Luxus našel v Praze domov. Loni na český trh vstoupilo 40 nových značek

Zprávy z firem

V roce 2025 na český trh vstoupilo 40 nových brandů. Největší pozornost přitáhl luxus, který zaznamenal historicky nejvyšší počet vstupů. A také gastronomie, jež dál mění podobu maloobchodních center.

nos

Přečíst článek

Dobrý výsledek průmyslu

Ještě výraznější zlepšení zaznamenal průmysl. Průmyslová výroba v listopadu meziročně vzrostla o 5,7 procenta, což byl nejsilnější nárůst za více než tři roky. Meziměsíčně se výroba zvýšila o 2,4 procenta. K růstu přispěl především automobilový a kovozpracující průmysl, ale také odvětví navázaná na výrobu motorových vozidel, například výroba pryžových a plastových výrobků či elektrických zařízení.

„Průmyslová produkce v listopadu vzrostla ve většině průmyslových odvětví. Do výsledků se zčásti propsal i efekt nižší srovnávací základny,“ uvedl ředitel příslušného odboru ČSÚ Radek Matějka.

Hodnota nových zakázek v průmyslu se v listopadu meziročně zvýšila o 4,1 procenta, především díky zakázkám ze zahraničí, které vzrostly o 6,3 procenta. Domácí zakázky se zvýšily jen nepatrně. Meziměsíčně ale hodnota nových zakázek klesla o 1,1 procenta. Nejvíce k jejich růstu přispěla výroba motorových vozidel, kovových konstrukcí a elektrických zařízení.

Navzdory růstu produkce však průmysl nadále snižoval počet zaměstnanců. Průměrný evidenční počet pracovníků v průmyslu se v listopadu meziročně snížil o 1,3 procenta. Tempo poklesu ale v posledních měsících postupně zpomaluje.

Chyby jsou přirozené. Netrestáme je, jdeme po příčině, říká zakladatelka školy CPIS Lana Gergisak

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Američanka, která v Česku řídí školu, vyučující podle britských vzdělávacích standardů. To zní jako mix, v němž o pikantní momenty nemůže být nouze. A toto zdání neklame. „Když měly první ročníky z naší školky odejít a nastoupit na základní školu, slyšela jsem od rodičů, že nejlepší by bylo, kdybych založila školu. Tak jsme otevřeli základní školu. A teď věříme, že otevřeme i druhý stupeň a střední,“ říká Lana Gergisak v podcastu Global Minds, který představuje inspirativní lídry s mezinárodním přesahem.

Lana Gergisak v Česku zakotvila, protože zde nalezla životního partnera. „Původně jsme plánovali žít jinde, ale nakonec jsme tu zůstali. A nestěžuji si, žiji tu 22 let a mám to tu ráda,“ říká Gergisak.

K nápadu, aby založila vlastní školu, ji přivedli rodiče dětí ve školce, kde pracovala předtím. „To zařízení mělo dost problémů, ale rodičům se líbilo, jak děti vedu, tak mi dodali kuráž, abych si otevřela svou školu. Nevěřila jsem, že by to mohlo vyjít, ale stalo se. Spolu se mnou tam odešlo pět dětí, do konce roku jsme jich měli dvacet,“ líčí počátky Central Point International School (CPIS).

Tato instituce spolu se sesterskou Panda Learning Center nabízí předškolní program pro děti od dvou let a program odpovídající prvnímu stupni, tedy pro děti do 11 let. První vzniklo právě předškolní zařízení. „Když měly první ročníky z naší školky odejít a nastoupit na základku, slyšela jsem od rodičů, že nejlepší by bylo, kdybych založila základku. Tak jsme otevřeli základku. A teď věříme, že otevřeme i druhý stupeň a střední,“ předkládá plány do budoucna.

Blaho dětí

Škola sází na holistický přístup k dítěti, což Gergisak nazývá základním stavebním kamenem. „Klademe důraz na celostní rozvoj dětí. Chceme, aby byly na budoucnost připraveny po stránce emocionální, akademické i sociální. Musí se jít krok za krokem. Můžete jim dát sebelepší kurikulum, ale když nejsou emocionálně a sociálně zdatné, nebudou úspěšné. Je důležité zapojit je do vzdělávacích procesů, ale i do diskuzí, aby rozuměly rozhodnutím lektorů,“ přibližuje přístup školy.

Obnáší to absenci trestů a příkazů. Místo toho učitelé v případě mravního poklesku se žáky diskutují a ti sami hledají adekvátní způsob nápravy. „Sami pak přicházejí s tím, že by se měli omluvit, nebo se měli zachovat jinak. Není to snadné a není to hned. Někdo na to přijde potřetí, počtvrté, ale když jste konzistentní, vede to k tomu, že se děti umí chovat ve společnosti,“ dodává.

V centru jejího edukativního přístupu je blaho dětí. Jako vystudovaná klinická psycholožka to považuje po celou svou pedagogickou kariéru za zásadní. „Setkala jsem se s případy zneužívaných dětí, proto jsem na to citlivá. Je to naprostý základ. Pokud se dítě necítí bezpečně, jde mu všechno hůř. Tím bezpečím se rozumí prostředí, kde je možné důvěřovat dospělým, moci si dovolit udělat chybu. To ale neznamená, že jim je dovoleno vše. Děti potřebují znát hranice, ty proto musí existovat,“ myslí si Gergisak.

Proč britský systém

Český vzdělávací systém je postaven na prokazování znalostí a hodnocení dosažených výsledků. Gergisak tvrdí, že jí praktikovaný systém s tím není v zásadní opozici. „Také sledujeme výsledky. Ale není to tak, že po jedné chybné odpovědi zhoršujeme hodnocení. Podle nás jsou chyby přirozené, protože dětem umožňují se zlepšovat. Ani vědci či vynálezci neuspějí napoprvé. Chyby tedy nepenalizujeme, ale jdeme po jejich příčinách,“ uvádí s tím, že správnost tohoto přístupu dokazují úspěchy absolventů v dalším studiu.

Jak je zmíněno výše, CPIS funguje na bázi britského vzdělávacího systému. Podle Gergisak je legitimní, pokud si rodiče, sami vyškoleni českým systémem, přejí, aby tímtéž prošly jejich děti. Zároveň ale klade důraz na jistou flexibilitu příštích generací. „Svět se rychle mění a rodiče by měli uvážlivě vybírat, čemu chtějí své děti vystavit. Pokud si myslí, že budou žít v Česku, je český systém vyhovující. Pokud ale očekávají, že děti vycestují, je dobré jim dopřát mezinárodní mindset a výbornou znalost angličtiny. Děti z našich škol mluví tak, že není poznat, že nejsou rodilí mluvčí. Rodičům, kteří si to mohou dovolit, bych to určitě doporučila, i kdyby se pak děti měly vrátit do českého vzdělávacího systému. I takové případy samozřejmě máme,“ říká zakladatelka školy.

  • Jak složité je zapracovat české lektory do systému uplatňovaného školou CPIS?
  • Daří se škole inspirovat rodiče, aby podobné výchovné principy uplatňovali i doma?
  • A proč Lana Gergisak usiluje o otevření dalších škol vyšších stupňů?

I to se diskutovalo v podcastu Global Minds. Epizioda se spouští v úvodu článku. Ve formě podcastu ji najdete i na Spotify či Apple Podcasts. 

