Silvestr bez rachejtlí a opilosti? Češi utratí miliardy, ale chytřeji než dřív
Češi utratí za Silvestra takřka 12 miliard korun, v průměru 2900 Kč. Pyrotechnika a alkohol ustupují, úspora se skrývá v domácí přípravě, například chlebíčků či punče.
Oslavy příchodu nového roku představují pro Čechy po Vánocích druhé finančně nejnáročnější období. A pro obchodníky druhé nejvýnosnější, byť spíše už jen pro některé, na rozdíl do Vánoc, které jsou „ternem“ víceméně plošně.
Podle aktuálních odhadů dosáhnou celkové výdaje populace zhruba 12 miliard korun, přičemž průměrná útrata na domácnost se pohybuje kolem 2 900 korun. V řadě domácností však útrata za Silvestra splývá s tou vánoční „splývá“, což odhad může zkreslit. Každopádně přes rostoucí ceny existují způsoby, jak na bujaré oslavě ušetřit, a to zejména díky domácí výrobě občerstvení a chytrému plánování.
Průměrná silvestrovská útrata na domácnost vzrostla od roku 2019 o zhruba 600 korun, především kvůli inflací, zejména pak z důvodu vyšších cena potravin a služeb. Češi nejvíce utrácejí za potraviny (50 procent silvestrovských výdajů), alkohol (zhruba 30 procent silvestrovských výdajů) a zábavní pyrotechniku. Silvestra každoročně slaví zhruba 85 procent dospělé populace, což z něj činí masovou záležitost, na které se zase tolik nešetří.
Za potraviny a silvestrovské pohoštění utrácejí prakticky všechny domácnosti, které Silvestra slaví, za alkohol 80 procent z nich a za zábavní pyrotechniku jen necelá třetina, stejně jako za silvestrovské dekorace. Podíl domácností utrácejících za pyrotechniku od roku 2019 klesl z tehdejších zhruba 40 procent, podíl domácností utrácejících za alkohol klesá z 90 procent roku 2019. Zdá se, že se Češi „umoudřují“. Což ovšem souvisí s přísnějšími regulacemi používání pyrotechniky, obecnějším ústupem od konzumace alkoholických nápojů, demografickým stárnutím a změnou vzorců společenského chování a stýkání se v důsledku pandemie covidu a rozmachu sociálních sítích a související online komunikace.
Jednou z nejefektivnějších cest k silvestrovské úspoře je vlastní příprava tradičního pohoštění. Domácí výroba chlebíčků může snížit náklady až o 35 až 50 procent ve srovnání s nákupem v lahůdkářství.
- Cena kupovaného chlebíčku: Typicky 30 až 37 Kč za kus.
- Náklady na domácí chlebíček: Zhruba 15 až 20 Kč za kus.
Při přípravě 20 chlebíčků tak lze ušetřit přes 300 korun. Kontrola nad kvalitou a čerstvostí surovin je dalším benefitem, který kupované výrobky často nenabízejí.
Kromě jídla lze úspory hledat i v dalších kategoriích výdajů. Na alkoholu lze ušetřit nákupem nápojů v akci a v předstihu a přípravou vlastního punče nebo svařeného vína. Lze omezit nákup drahých ohňostrojů a investovat do levnějších, ale efektních prskavek nebo lampionů štěstí (pokud to místní vyhlášky dovolují). Uspořádání oslavy doma nebo u přátel zase zbavuje nutnosti hradit vstupné do klubů či služby restaurací.
