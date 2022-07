Stanislav Šulc: Máte zlato? Před inflací ani dopady války vás rozhodně nechrání

Inflace pokračuje v růstu, a kromě devadesátých let, kdy ceny rostly rychleji kvůli transformaci, takový skok v cenách nikdo nepamatuje. Řada lidí se před inflací již několik měsíců snaží bránit například investicemi do zlata, to však často není k dostání, a tak sahají po stříbru. Data ukazují, že to je sázka na špatné koně, kterým pomáhá jen růst dolaru.

Reklama

Zlato je bezpečný přístav a zájem o něj roste v době vysoké inflace. To patří k nejčastěji opakovaným investičním poučkám. A částečně to má logiku, protože při vysoké inflaci dochází ke znehodnocování peněz a poklesu výnosů finančních aktiv.

Není tak čemu divit, že o zlato je v posledním roce výrazný zájem a roste počet inzerátů, aby lidé investovali do tohoto bezpečného přístavu.

Jenomže investovat do zlata se nyní rozhodně nevyplácí. Před 12 měsíci jeho cena na trhu přesahovala mírně hranici 1800 dolarů za troyskou unci. Poté zlato začalo růst a zájem o drahý kov kulminoval v březnu letošního roku, kdy se jeho cena přehoupla přes částku 2050 dolarů za unci. Jistě také v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, kdy řada lidí zejména z Evropy pocítila značnou nejistotu.

Zlato mělo chránit před inflací. Proč tedy i jeho cena klesá? Money Zlato je vykreslováno jako bezpečný přístav v dobách nejistoty a inflace zvlášť. Takto jej prodejci nabízejí i drobným klientům. V posledním kvartále přitom cena zlata klesla o více než pět procent. tzv Přečíst článek

Úrokové sazby rostou, zlato klesá

Jenomže právě v březnu se především americký Fed rozhodl zpřísňovat měnovou politiku a zlato se vydalo směr dolů. Pokud tedy někdo krátce po 24. únoru letošního roku převedl své jmění do zlata, o dost peněz přišel. A nyní se cena zlata drží na hladině kolem 1720 dolarů za unci.

Reklama

Řeč procent pak je ještě drsnější. Pokud má zlato fungovat jako uchovatel hodnoty proti inflaci, muselo by meziročně posílit o více než 17 procent. Jenomže v dolarech, které jsou po obchodování se zlatem určující, zlato za 12 měsíců naopak ztratilo více než pět procent.

Na druhé straně českým investorům do zlata pomáhá posilující dolar, který sílí právě díky působení americké centrální banky. Vyjádřeno v korunách tedy zlato meziročně posílilo o více než 7 procent. Nicméně ani to na poražení inflace nestačilo. Ani zdaleka. A to ještě vycházíme z cen na trhu, nikoli z výkupních cen u konkrétních obchodníků, které mohou být nižší.

Cena bitcoinu klesá. Znamená to, že není uchovatelem hodnoty? Money Cena bitcoinu se za pouhých pár měsíců propadla o více než polovinu. Znamená to, že není „digitálním zlatem“ a neslouží jako uchovatel hodnoty, jak se o bitcoinu často říká? nst Přečíst článek

Tragické stříbro

Zlato však stále ještě představuje výhodnější investiční příběh než druhý populární drahý kov – stříbro. Právě k investicím do stříbra vybízí celá řada obchodníků ve chvíli, kdy nemají na skladě dostatek zlata. V takové situaci je však třeba zpozornit. Stříbro totiž je zcela jiný investiční nástroj než zlato a nejde jen o „levnější“ drahý kov.

Trh se stříbrem je totiž výrazně méně likvidní a jeho cena roste většinou jen v dobách, kdy se zlata na trhu nedostává. To se potvrdilo i v uplynulých 12 měsících, kdy se zlato dostalo na nejvyšší úrovně právě v počátku března, kdy kulminovala i poptávka po zlatě. Začátkem letošního března se tak cena stříbra přiblížila k částce 26,5 dolaru za unci. Ale od té chvíle kontinuálně padá. A momentálně je jeho cena pouhých 19 dolarů za unci.

V meziročním vyjádření stříbro v dolarech ztratilo téměř 28 procent své hodnoty. A tentokrát mu příliš nepomáhá ani posilující dolar, protože v korunách stříbro zlevnilo o téměř 18 procent.

Lukáš Kovanda: Jak vydělat při stagflaci? Třeba investicí do švýcarského franku nebo kanadského dolaru Názory Inflace vrcholí, brzy se nadějeme její zvolnění. I tak nás čeká ekonomicky nesmírně těžký čas. Stagflace. Tedy ekonomický propad spojený se stále výrazným růstem hladiny spotřebitelských cen. To vše lze vyčíst z nejnovějšího, květnového šetření mezi více než třemi stovkami předních světových ekonomů a investorů, které každý měsíc provádí Bank of America. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Zlato v době války

A pak tu je ještě jeden zásadní rozměr. Historicky platilo, že zlato je nejvýhodnějším uchovatelem hodnoty pro krušná období, jako je válka. Cihla zlata vždy měla ideální velikost na převoz a všude na světě bylo zlato mimořádně likvidní. Za cihlu zlata si zkrátka mohl kdokoli kdekoli zajistit nový život.

V současnosti však již zlato tuto výhodu ztrácí a možná ji ztratilo. Respektive zlato nahradily jiné, mnohem dostupnější, a ještě mobilnější prostředky, které lze převážet zcela snadno, nebo je není třeba převážet vůbec. Patří k nim samozřejmě nejrůznější digitální aktiva, které sice nelze označit za bezpečné přístavy, ale o jejich likviditě není pochyb.

A kdyby nic jiného, tak je možná nejchytřejší uložit si na účet nějaké dolary. Ty nejspíš budou platné vždy a všude.

Investiční vína porážejí zlato i akcie. Zhodnocení se počítá v desítkách procent Money Zájem o burgundská vína jakožto investice nebývale roste. Rostoucí poptávka zvyšuje jejich cenu, a to až o desítky procent. Loňská produkce francouzského vína navíc byla vůbec nejslabší v historii, což se také podepsalo na jeho ceně. Petra Jansová Přečíst článek