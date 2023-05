Lepší, než se čekalo. Opatrný růst HDP dostal českou ekonomiku z recese, věří bankovní asociace.

Česká ekonomika vystoupila z recese, v letošním roce mírně poroste o 0,4 procenta. Růst bude postupně zrychlovat, v příštím roce se přiblíží ke třem procentům. Inflace se letos v průměru dostane k 11 procentům a citelněji ke třem procentům klesne až v roce 2024. Vyplývá to z makroekonomické prognózy České bankovní asociace (ČBA)

„Ekonomická situace se v letošním roce zatím vyvíjí nad očekávání, což je spojeno s poklesem cen energií na světových trzích, zmírněním problémů v dodavatelských vztazích i znovuotevíráním čínské ekonomiky. Tuzemská ekonomika by tak měla letos mírně růst a předběžné údaje naznačují, že se už dostala z mírné recese” uvedl ekonom asociace Jakub Seidler. To signalizovalo už dubnové zlepšení důvěry v ekonomiku.

Inflaci analytici ČBA pro letošek přehodnotili směrem nahoru. V průměru bude u 11procentní hranice, koncem roku kolem osmi procent. Prognóza předpokládá podíl nezaměstnaných v letošním i příštím roce 3,7 procenta.

Trh práce podle asociace zůstává v dobré kondici, což vedlo k přehodnocení míry nezaměstnanosti směrem dolů a též k rychlejšímu odhadu růstu mezd. Ten by měl letos dosáhnout devíti procent. Pokles reálných mezd bude pokračovat i letos, ale proti minulému roku bude podstatně mírnější, předpovídá ČBA. „Nezaměstnanost nadále problémem není. Saturovaný trh práce ale vyvíjí tlak na mzdy směrem nahoru, což se postupně může projevit v jádrové inflaci,” upozornil analytik Monety Petr Gapko.

ČNB začne snižovat úroky

Úrokové sazby České národní banky začnou klesat. Na konci letošního roku vidí prognóza základní sazbu na 6,5 procenta, koncem příštího roku mírně nad čtyřmi procenty. „Více proinflační vyznění trhu práce a přetrvávající hrozba vyššího růstu spotřebitelských cen vytvářejí tlak na potřebu přísnější měnové politiky ČNB a oddalují pokles její úrokové sazby,” podotkl ekonom Citibank Jaromír Šindel. Bankovní rada ČNB ponechala v květnu základní úrokovou sazbu na sedmi procentech.

Kurz koruny pro letošní i příští rok čeká kolem 24 korun za euro, ačkoli jednotlivé odhady se v tomto ohledu rozcházejí. Analytikové ČBA vidí její hodnotu koncem roku u hranice 24 korun za euro, na konci příštího roku pak na úrovni 24,2 korun za euro.

Příští rok poroste HDP ke třem procentům

Předběžný odhad HDP za první čtvrtletí naznačuje, že tuzemská ekonomika zkraje roku mírně ožila a navzdory původním předpokladům se už dostala z mírné recese. Mezičtvrtletní růst by měl postupně zesilovat. K meziročnímu růstu se tuzemská ekonomika vrátí ve druhé polovině roku a v posledním čtvrtletí by měla růst o 1,5 procenta.

Deficit hospodaření státu pro letošní rok odhaduje ČBA na čtyři procenta HDP stejně jako v předchozí prognóze. Pro příští rok pak tři procenta, pokles o procentní bod je dán kombinací odeznění jednorázových výdajů spojených s kompenzacemi energií a cyklickým oživením ekonomiky.

Do velké míry bude také záviset na plánovaném konsolidačním balíčku, který nebyl v době zveřejnění prognózy k dispozici. Ačkoli se tak deficity budou v obou letech pohybovat ve stovkách miliard korun, zadlužení státu vůči HDP se zvyšuje relativně mírně, za čímž stojí i vysoká inflace zvyšující nominální růst HDP.

