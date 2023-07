AKTUALIZOVÁNO: Česká ekonomika meziročně klesla druhé čtvrtletí za sebou. Stále ji drtí inflace

Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí letošního roku meziročně klesla o 0,6 procenta. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,1 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ekonomika je tak meziročně v poklesu druhý kvartál za sebou.

„Meziroční vývoj HDP byl negativně ovlivněn nižšími výdaji na konečnou spotřebu domácností a nižší tvorbou hrubého kapitálu. Pozitivně opět působila zahraniční poptávka," uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

„Není to (mezičtvrtletní nárůst o 0,1 procenta) až taková změna oproti předchozímu čtvrtletí, kdy ekonomika stagnovala, a v podstatě se tento výsledek nachází v mezích statistické chyby. Na podrobnosti si budeme muset ještě zhruba měsíc počkat, takže prozatím lze jen usuzovat, že ekonomika zůstala ve vleku vysoké inflace snižující reálnou kupní sílu obyvatel. Doposud spotřeba tuzemských domácností klesala a oproti konci roku 2019 už byla zhruba o desetinu nižší," uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Ekonomiku táhl průmysl a komunikace

K meziročnímu vývoji hrubé přidané hodnoty (HPH), tedy výsledku rozdílu mezi produkcí zboží a služeb a náklady na produkci, nejvíce pozitivně přispěl průmysl a informační a komunikační činnosti. Naopak negativní vliv mělo stavebnictví a skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. V mezičtvrtletním srovnání klesla HPH ve většině odvětví národního hospodářství, uvedl ČSÚ.

První odhad ČSÚ o vývoji české ekonomiky ve druhém čtvrtletí se shoduje s predikcemi analytiků. Očekávali, že HDP Česka ve sledovaném období mezičtvrtletně opět stagnoval, případně o několik desetin procenta vzrostl a meziroční pokles ekonomického výkonu zůstal kolem půl procenta, o které se snížil v prvním čtvrtletí.

Druhá polovina roku by díky nižší inflaci měla být podle Dufka z pohledu české ekonomiky přece jen úspěšnější. „Přesto celoročním výsledkem nebude asi nic jiného než kladná nula. S ohledem na vývoj v Německu, jako našeho hlavního obchodní partnera, asi nelze čekat nějaký zázrak," míní.

