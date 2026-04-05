Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Babiš nejdřív vyškolil pumpaře, teď má v prádle Pavla

Profimedia
Dalibor Martínek
Andrej Babiš měl úspěšný týden. Nejdříve vyřešil drahá paliva, poté i složení české mise na červencové zasedání NATO v Turecku. Jeho lidé také proplouvají výběrovým řízením na radní České televize. Babiš si musí mnout ruce, jak mu to vládnutí pěkně jde.

S pumpaři to byla pěkná maškaráda. Babiš si ze své limuzíny, do které si rozhodně nemusí tankovat palivo, povšiml při toulkách krajem, že nafta vyskočila nad padesát korun za litr. V jeho mozku sepnuly elektrody. Nenecháme se okrádat pumpaři, vláda tvrdě zakročí. Krásné nové téma pro zdatného populistu.

Jak premiér pravil, tak i udělal. Tahal manažery velkých distributorů paliv po zasedáních, aby z nich vytřásl, co potřeboval. Mohl lidem oznámit, že vyřešil krizi s drahou naftou a benzínem. Jak to udělal? Snížil spotřební daň z nafty a zastropoval marže pumpařů. Antimonopolní úřad potvrdil, že vláda může ve výjimečných případech zasahovat do trhu regulací marží. Co bude na řadě dál, pivo, chleba? Chleba ne, ten vyrábí Babišův Penam.

Majitelé velkých sítí pump se přizpůsobili. Kdo by chtěl, aby se mu po baráku proháněla Kobra 26. Výsledkem ovšem je, že ceny na totemech zůstaly stejné. Typické Babišovo řešení, velký humbuk pro nic.

Čerpací stanice

Vyšší ceny za pohonné hmoty se na fungování e-shopů promítají zatím především na dražší dopravě. Shodli se na tom prodejci a oslovení experti. E-shopy se tak nyní podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky zdražovat zboží a služby nechystají. Větší dopad by mohla mít podle odborníků válka na Blízkém východě, a tím i zvyšující se ceny pohonných hmot, na ty e-shopy, které prodávají zboží z Asie.

Po pumpařích si vzal premiér do prádla prezidenta Pavla. Oznámil, že na summit NATO do Turecka skutečně poletí tři zástupci země. On, Macinka (budoucí ostuda). A? Ne, prezident to nebude, bude to Zůna. Mohlo by to vypadat logicky, je to šéf armády. Ještě víc je však kancelářský generál dobrým posluhou mocných. Pavel se dostal do pozice škemrajícího dítěte. Prý chce o tom s Babišem mluvit, ten nemá čas. Babiš si patrně myslí, že může s prezidentem zametat. Může se mu to zle vrátit.

Poměrně nenápadně probíhá obsazování rady České televize. Mediální výbor předvybral osmnáct kandidátů z šestatřiceti. Kupodivu, za pomoci tajně hlasujících opozičních poslanců, i patolízaly současné koalice, například Xavera Veselého či Pavla Matochy. „Kupodivu“ se dál nedostal herec Hynek Čermák nebo novinář Tomáš Etzler. Babiš má kontrolu nad tímto orgánem, který údajně zastupuje hlas veřejnosti, nicméně v realitě do něj dosazují své nominanty politické strany, na dosah.

Týden přinesl také další kousek Filipa Turka. Ten se stal místopředsedou Státního fondu životního prostředí. A hned se vysmál Hnutí Duha, že prý už nedostane žádné veřejné peníze. Tato okázalá snaha o likvidaci občanského sektoru má však pro Turka nemilý výsledek. Občanská společnost se právě kvůli aroganci Motoristů čím dál víc angažuje a propojuje. Díky, Filipe.

Související

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Hnutí Duha chce čistý vzduch a zdravé lesy. Chce Turek spálenou zemi?

Ministr Igor Červený a zmocněnec Filip Turek
Profimedia.cz
Dalibor Martínek
Enfant terrible vládní koalice Filip Turek sice prohrál boj o ministerské křeslo, nůše jeho poťouchlostí však zdaleka není prázdná. Ministerstvo životního prostředí fakticky řídí a vypadá to, že z této vysoké pozice svádí svůj boj za likvidaci planety Země. Ve skutečnosti bojuje sám se sebou.

Čím více se slušným lidem zvedají vnitřnosti z jeho výkonů, tím má Turek větší škodolibou radost. Psychopatie bohužel není chorobou, která by vyřazovala postižené jedince z veřejného dění. Naopak to působí, zvláště u Motoristů, že je to jejich předpokladem k úspěchu.

Turek se aktuálně vysmívá Hnutí Duha. Za přihlížení koaličních partnerů se stal místopředsedou Státního fondu životního prostředí. A hned Duze vzkázal, že má napříště smůlu s požadavky na veřejné financování svých aktivit.

Alice Weidel

Evropští populisté a krajní pravice našli v americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi vzor i impuls k volebním úspěchům. Nyní se však zdá, že tato symbióza končí. Už nelze předstírat, že politika Trumpovy administrativy jde ruku v ruce s evropskými zájmy.

Co tak strašného Duha prosazuje? Zdravé lesy, čistý vzduch. Obnovitelné zdroje energie, místní jídlo, méně odpadů. Není to kopie vládního programu? V těchto tezích není nic, co by aspoň na papíře neprosazovala každá vláda. V kapitole životní prostředí zaznívá ve vládním prohlášení například, že „klimatická politika bude pragmatická, opřená o vědecké poznatky a respekt k vlastnickým právům.“

A také: „Zaměříme se na projekty, které přinášejí konkrétní výsledky – úspory energií, čistší ovzduší a obnovu krajiny.“ To snad vláda ukradla ze stránek Hnutí Duha. Proč tedy nyní ten boj.

Zastydlá ega

Ano, součástí DNA této vlády je jistý negativismus, zapšklost, boj proti všem. Takže v prohlášení zaznívá také: „Zákaz prodeje a výroby aut se spalovacím motorem od roku 2035 je nepřijatelný.“ Nebo „nebudeme přijímat neuvážené a ekonomicky zatěžující kroky rychlé dekarbonizace." Kromě toho zaprděného tónu jde o teze, který by jistě podepsala i řada voličů jiných stran.

Jenže Motoristé, speciálně Macinka a Turek, působí jako malé ublížené děti, které někomu musí zbořit sněhuláka. Vůbec tady nejde o zelený program, jde o zastydlá ega hlavních protagonistů. Nyní to tedy má odnášet ochrana přírody. A ostatní to mají čtyři roky snášet.

Související

Akciové trhy v uplynulém týdnu výrazně posílily, když investoři vsadili na scénář postupného uklidnění konfliktu na Blízkém východě. Očekávání, že administrativa Donalda Trumpa směřuje k ukončení operací proti Íránu, vynesla americký index S&P 500 zpět blíže k hranici 6600 bodů. Optimismus však naráží na rozporuplná vyjádření – Trump sice hovoří o „téměř dokončené misi“ a naznačuje konec konfliktu během dvou až tří týdnů, zároveň ale avizuje pokračování intenzivních útoků. Trhy tak balancují mezi nadějí na deeskalaci a obavami z další eskalace.

Nejistotu podtrhuje i diplomatická rovina. Trump připouští možnost dohody s Teheránem, nepovažuje ji však za nutnou podmínku ukončení bojů. Íránský prezident Masúd Pezeškján naopak vysílá smířlivější signály – Írán podle něj neusiluje o válku a je připraven ji ukončit, ovšem pouze výměnou za bezpečnostní záruky. Zásadním bodem zůstává situace kolem Hormuzského průlivu, jehož případné otevření by mohlo výrazně uklidnit energetické trhy, jasný mechanismus k tomu však zatím chybí.

Posilovali technologičtí giganti

Na trzích se optimismem vezly především akcie, které vzrostly o více než 3 procenta, včetně technologických gigantů jako Meta nebo Microsoft, jež v předchozích týdnech výrazně ztrácely. Ropa Brent sice krátkodobě oslabila a přiblížila se k hranici 100 dolarů za barel, nadále však zůstává na zvýšených úrovních a citlivě reaguje na geopolitický vývoj. Investoři tak zatím scénáři rychlého konce konfliktu plně nevěří.

Další vývoj cen ropy přitom bude klíčový. Pokud by překročily 120 dolarů za barel, mohlo by dojít k výprodejům na dluhopisových trzích, zejména v Evropě. Vyšší ceny energií totiž zesilují inflační tlaky a nutí centrální banky držet úrokové sazby vysoko nebo je dále zvyšovat. Trhy už nyní počítají s dalším zpřísněním měnové politiky ECB, přičemž sekundární efekty, jako je růst mezd či přenášení nákladů na spotřebitele, mohou situaci dále zhoršit. Největší riziko přitom nepředstavuje samotný konflikt, ale jeho kombinace s vysokými sazbami a rostoucími vládními výdaji – tedy prostředí, které zvyšuje zranitelnost veřejných financí a může znovu otevřít téma dluhové krize.

Vedle geopolitiky hýbe trhy i technologický sektor. Společnost OpenAI uzavřela rekordní investiční kolo v objemu 122 miliard dolarů při ocenění kolem 852 miliard dolarů, přičemž hlavními investory jsou Amazon, Nvidia a SoftBank. Část investice je navíc podmíněna budoucím vstupem firmy na burzu nebo dosažením technologického milníku. Získané prostředky mají směřovat především do výpočetní infrastruktury, datových center a vývoje pokročilé umělé inteligence, přičemž společnost naznačuje ambice investovat v následujících letech více než 1,4 bilionu dolarů do fyzické infrastruktury.

Pokud by se geopolitická situace skutečně uklidnila, pozornost investorů by se mohla rychle vrátit k fundamentům technologického sektoru a tématu umělé inteligence. I zde však přetrvávají rizika – valuace zůstávají napjaté a citlivé na zhoršení makroekonomického prostředí či pokračující energetický šok. Současný růst trhů tak stojí na křehkém předpokladu rychlé deeskalace, která však zatím zůstává nejistá. Trhy proto mohou i nadále reagovat velmi citlivě na jakékoli nové geopolitické impulzy.

