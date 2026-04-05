Babiš nejdřív vyškolil pumpaře, teď má v prádle Pavla
Andrej Babiš měl úspěšný týden. Nejdříve vyřešil drahá paliva, poté i složení české mise na červencové zasedání NATO v Turecku. Jeho lidé také proplouvají výběrovým řízením na radní České televize. Babiš si musí mnout ruce, jak mu to vládnutí pěkně jde.
S pumpaři to byla pěkná maškaráda. Babiš si ze své limuzíny, do které si rozhodně nemusí tankovat palivo, povšiml při toulkách krajem, že nafta vyskočila nad padesát korun za litr. V jeho mozku sepnuly elektrody. Nenecháme se okrádat pumpaři, vláda tvrdě zakročí. Krásné nové téma pro zdatného populistu.
Jak premiér pravil, tak i udělal. Tahal manažery velkých distributorů paliv po zasedáních, aby z nich vytřásl, co potřeboval. Mohl lidem oznámit, že vyřešil krizi s drahou naftou a benzínem. Jak to udělal? Snížil spotřební daň z nafty a zastropoval marže pumpařů. Antimonopolní úřad potvrdil, že vláda může ve výjimečných případech zasahovat do trhu regulací marží. Co bude na řadě dál, pivo, chleba? Chleba ne, ten vyrábí Babišův Penam.
Majitelé velkých sítí pump se přizpůsobili. Kdo by chtěl, aby se mu po baráku proháněla Kobra 26. Výsledkem ovšem je, že ceny na totemech zůstaly stejné. Typické Babišovo řešení, velký humbuk pro nic.
Vyšší ceny za pohonné hmoty se na fungování e-shopů promítají zatím především na dražší dopravě. Shodli se na tom prodejci a oslovení experti. E-shopy se tak nyní podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky zdražovat zboží a služby nechystají. Větší dopad by mohla mít podle odborníků válka na Blízkém východě, a tím i zvyšující se ceny pohonných hmot, na ty e-shopy, které prodávají zboží z Asie.
Vyšší ceny za pohonné hmoty se na fungování e-shopů promítají zatím především na dražší dopravě. Shodli se na tom prodejci a oslovení experti. E-shopy se tak nyní podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky zdražovat zboží a služby nechystají. Větší dopad by mohla mít podle odborníků válka na Blízkém východě, a tím i zvyšující se ceny pohonných hmot, na ty e-shopy, které prodávají zboží z Asie.
Po pumpařích si vzal premiér do prádla prezidenta Pavla. Oznámil, že na summit NATO do Turecka skutečně poletí tři zástupci země. On, Macinka (budoucí ostuda). A? Ne, prezident to nebude, bude to Zůna. Mohlo by to vypadat logicky, je to šéf armády. Ještě víc je však kancelářský generál dobrým posluhou mocných. Pavel se dostal do pozice škemrajícího dítěte. Prý chce o tom s Babišem mluvit, ten nemá čas. Babiš si patrně myslí, že může s prezidentem zametat. Může se mu to zle vrátit.
Poměrně nenápadně probíhá obsazování rady České televize. Mediální výbor předvybral osmnáct kandidátů z šestatřiceti. Kupodivu, za pomoci tajně hlasujících opozičních poslanců, i patolízaly současné koalice, například Xavera Veselého či Pavla Matochy. „Kupodivu“ se dál nedostal herec Hynek Čermák nebo novinář Tomáš Etzler. Babiš má kontrolu nad tímto orgánem, který údajně zastupuje hlas veřejnosti, nicméně v realitě do něj dosazují své nominanty politické strany, na dosah.
Týden přinesl také další kousek Filipa Turka. Ten se stal místopředsedou Státního fondu životního prostředí. A hned se vysmál Hnutí Duha, že prý už nedostane žádné veřejné peníze. Tato okázalá snaha o likvidaci občanského sektoru má však pro Turka nemilý výsledek. Občanská společnost se právě kvůli aroganci Motoristů čím dál víc angažuje a propojuje. Díky, Filipe.