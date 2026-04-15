Dalibor Martínek: Dravci přebírají moc nad Českou televizí. Nebude jim to nic platné

Zleva poslanec Filip Turek (za Motoristy), ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá, předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD)
Dalibor Martínek
Posedlost politiků Českou televizí hraničí s fetišismem. Z nějakého záhadného důvodu se politici domnívají, že ČT jim tak nějak patří. Že mají právo chodit do ní do diskusních pořadů. Přitom jsou v Česku tisíce jiných médií. Ne, prostě ČT.

Ministr Klempíř oznámil, že od příštího roku nebudou Českou televizi a Český rozhlas živit poplatky, ale státní rozpočet. Mohlo by se zdát, že jde o technikálii. Prostě do obou médií potečou peníze z jiného zdroje. Opak je pravdou. Je to mocenské ovládnutí. Kdo v ruce drží financování, může si diktovat.

Politici se snaží do zpravodajství zasahovat po celou dobu existence nezávislé televize. Dělají to dvojím způsobem. Obsazují radu ČT svými nominanty. Což se naposledy děje právě teď, probíhá výběr šesti nových členů. Zástupci opozice už byli v předkole odstraněni.

Výběr radních má působit dojmem, že poslanci rozhodují o nezávislých expertech. Není to pravda. Jsou to nominanti stran. Je přitom trochu s podivem, proč právě rada ČT politiky tolik zajímá. Radní schvalují rozpočet nebo prémie ředitele televize, rozhodně nemohou zasahovat do zpravodajství. Být radní je spíš takový teplý flek pro kamarády, pobírat rentu za nicnedělání.

Telefonáty důležitým lidem

Druhým způsobem, jak se snaží politici vlomit do obsahu zpravodajství, jsou telefonáty důležitým lidem. Když se politikovi něco nelíbí, poradce volá řediteli. Ten jen tak mezi řádky, zcela nezávazně, promluví s šéfem zpravodajství. A ten, ležérně, diktovat novinářům ČT nejde, to by byla revoluce, nastíní, co by bylo třeba. Je to taková stínohra, která se na Kavkách hraje desítky let.

Nezávislí novináři ČT vždy chápali, odkud vítr fouká. Všichni to chápou. Je to taková hra na slepou bábu. Přesto, poplatková politika financování zaručovala televizi a rozhlasu jistou míru nezávislosti. Andrej Babiš, možná to spíš byl Tomio Okamura, jdou na ovládnutí veřejných médií zcela novátorským způsobem. Sice se ještě snaží dosadit do rady televize své lidi, ale vedle toho rozjeli zestátnění těchto dvou médií.

Vliv ČT politici přeceňují

Naskakují otázky. Znamená to snad ohrožení demokracie nebo nezávislosti médií? Neznamená. Vliv České televize politici obecně přeceňují. Kdyby tato televize nebyla, mnoho jiných médií demokracii ohlídá. A nezávislost v těchto redakcích? Ta nikdy nebyla. Teď to bude jenom větší závislost.

Je tu ještě aspekt výše rozpočtu. Ředitel televize Hynek Chudárek uvedl, že když má být příjem šest, a ne sedm miliard korun, bude muset propouštět lidi. Proč ne, svět se nezboří. Není možná příliš veřejně známé, že na zpravodajství, které politiky tolik fascinuje, jde zhruba desetina rozpočtu ČT. Za většinu peněz tvůrčí skupiny vyrábějí například veleúspěšný StarDance. Což asi není přesně to, proč máme mít veřejnoprávní médium.

Jaromír Zůna

Ministerstvo obrany v přímém přenosu: chaos, výmluvy a nejasné řízení

Názory

Stačilo pár dní ticha a jeden pozastavený obsah, a na povrch vyplaval zmatek, který sahá mnohem dál než k jednomu videu. Rozpory v komunikaci, nejasná odpovědnost a slabé krizové vedení ukazují, že v resortu obrany státu chybí jasná linie velení. A právě to vyvolává největší obavy.

Michal Nosek

Přečíst článek

Nemá tím být řečeno, že pod vlajkou České televize nevznikla spousta jedinečných pořadů. Na druhé straně, většina obyvatel této země žije téměř čtyřicet let v tržním prostředí. To se televizi jaksi vyhnulo.

Dravecké způsoby této vlády dopadly na Českou televizi a Český rozhlas. Určitě bude větší tlak na silné osobnosti těchto médií. Václav Moravec již podlehnul. Bude tu názorová novelizace. Každý člen zpravodajství obou institucí bude čelit dilematu. Možná někteří tato média opustí. O informační prostor jako celek však není potřeba mít starost. Informace a názory se k lidem dostanou.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

Čerpací stanice

Dalibor Martínek: Nafta o čtyři koruny levnější. Mají se Češi radovat? Měli by spíš brečet

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Tajná podmínka míru? USA a Izrael odhalily, co rozhodne o konci války

Jisrael Kac
ČTK
ČTK
ČTK

Odstranění obohaceného uranu z Íránu je nezbytnou podmínkou pro ukončení války ze strany USA a Izraele. Podle médií to řekl izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Podle něj válka zničila íránský jaderný program a schopnost této země vyrobit jadernou zbraň. Írán dlouhodobě popírá, že by v uplynulých letech usiloval o výrobu jaderných zbraní.

Podle izraelského ministra obrany po úderech na Írán zůstává „problém s obohaceným materiálem, který by mohl sloužit jako základ pro pokus o obnovu projektu“ výroby jaderných zbraní. „Spojené státy a Izrael označily odstranění tohoto materiálu z Íránu za nezbytnou podmínku pro ukončení kampaně,“ uvedl Kac.

Spojené státy vyhlásily minulý týden čtrnáctidenní příměří, při kterém zastavily spolu s Izraelem údery na Írán, které zahájily 28. únoru. První pokus o dojednání trvalejšího klidu zbraní o víkendu selhal a americký prezident Donald Trump nařídil námořní blokádu Íránu.

Zasypaný uran

Osud íránského uranu obohaceného na 60 procent je nejasný od loňských amerických a izraelských úderů na Írán. Podle některých médií a představitelů je zasypaný v zasažených íránských zařízeních a úřady tak k němu nemají přístup. Média v uplynulých týdnech také informovala o úvahách, že Spojené státy vyšlou do Íránu své speciální jednotky, aby materiál vyzvedly a odvezly.

Podle odhadů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Írán měl ke květnu loňského roku na 407 kilogramů uranu obohaceného na 60 procent. To je míra výrazně přesahující potřebu pro civilní účely, ale stále nedostatečná pro výrobu jaderné zbraně, které potřebují uran obohacený na 90 procent.

Související

následky jednoho z úderů amerického a izraelského letectva na íránskou ropnou rafinerii

První úvahy nad pozemní operací. Obohacený íránský uran by mohly zajistit speciální síly

Politika

ČTK

Přečíst článek

Česká stopa u Měsíce: Astronauti mise Artemis letěli v prádle ze Sokolova

Astronauti NASA oblékli při obletu Měsíce jemné vlněné prádlo ze Sokolova
ČTK
nst
nst

Čtveřice astronautů amerického úřadu NASA obletěla začátkem dubna Měsíc ve vlněném prádle vyrobeném rodinnou firmou Lasting ze Sokolova. Spolumajitel společnosti Martin Walter uvedl, že firma si dlouho nebyla jistá, zda se její výrobky skutečně do vesmíru dostanou, přestože to bylo uvedeno v objednávce.

NASA si prádlo vybrala už v roce 2020 a před samotným letem ho více než pět let testovala. Astronauti mise Artemis II nakonec oblékli trika z mimořádně jemného merino vlákna o průměru pouhých 16 mikrometrů. Tento materiál má lepší izolační vlastnosti i prodyšnost než běžná vlna a při nošení nekouše.

„Když to oblečení znáte, poznáte ho i na fotografiích. Jsme strašně rádi, že se to stalo,“ popsal Walter. Podle něj NASA objevila výrobky firmy na veletrhu a následně je oslovila s žádostí o testování. Postupně přišly tři objednávky – první na vzorky, další v roce 2024 a poslední v roce 2025.

Zájem i o další kusy oblečení

Astronauti měli zájem o trika i spodní kalhoty z nejjemnější stoprocentní vlny ve všech velikostech. Důvod byl praktický – posádka byla na palubě déle než týden a neměla možnost prádlo prát. Právě merino vlna je díky svým vlastnostem pro takové podmínky vhodná.

Posádku tvořili američtí astronauti Reid Wiseman, Victor Glover a Christina Koch spolu s Kanaďanem Jeremy Hansen. Během letu dlouhého 1,12 milionu kilometrů se loď Orion dostala až 406 771 kilometrů od Země, čímž překonala dosavadní rekord v dosažené vzdálenosti.

Návrat členů mise Artemis II sledovaly stovky diváků na velkém plátně ve Fleet Science Centru v San Diegu, 10. dubna 2026
Aktualizováno

FOTOGALERIE: Z odvrácené strany Měsíce zase doma. Jak vypadal návrat členů mise Artemis?

Enjoy

Posádka mise Artemis II se po téměř desetidenním letu úspěšně vrátila na Zemi, když její kosmická loď Orion přistála do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie. Návrat završil první pilotovaný let k Měsíci po více než půl století. Manažer programu Orion Howard Hu na tiskové konferenci uvedl, že dnešní den představuje začátek nové éry lidského průzkumu vesmíru.

ČTK, duk

Přečíst článek

Rodinná firma Lasting vznikla v roce 1991 v Kynšperku nad Ohří. Z původní výroby ponožek se postupně přeorientovala na merino oblečení pro sport i volný čas, které dnes vyváží do více než 50 zemí. Ročně vyrobí zhruba 100 tisíc kusů oblečení a zaměstnává asi 55 lidí. Produkty firmy používají například i bezpečnostní složky nebo zahraniční armády.

Úspěch ve vesmíru tak představuje pro firmu nejen prestižní referenci, ale i potvrzení kvality výrobků, které se z českého Sokolova dostaly až na oběžnou dráhu kolem Měsíce.

Související

Posádka mise Artemis II překonala polovinu trasy mezi Zemí a Měsícem
Aktualizováno

Blíž k Měsíci než k Zemi. Mise Artemis II překonala klíčový milník

Enjoy

nst

Přečíst článek
Doporučujeme