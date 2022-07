Podaří se Netflixu zabránit odlivu diváků? Zítřejší výsledky hodně napoví

Netflix již v úterý představí výsledky hospodaření za druhé letošní čtvrtletí. Jde o napjatě očekávanou událost, protože se má ukázat, zda největší streamovací služba světa dál přichází o zákazníky a bude muset zásadněji přehodnotit svůj byznys. Akcie Netflixu jen za letošní rok odepsaly téměř 70 procent hodnoty. Bude propad pokračovat?

Čtvrtá řada seriálu Stranger Things se stala nejsledovanějším seriálem letošního roku, a to podle interních čísel Netflixu, tak také podle řady nezávislých agentur sledujících výkon streamovacích služeb. Navíc teenagerská sci-fi vyvolala pozornost napříč společností, víc si vedení Netflixu ani nemohlo přát.

Úspěch série byl natolik výrazný, že by se měl projevit na výsledcích největší streamovací služby světa, které Netflix zveřejní již zítra. Lze očekávat, že Stranger Things zafungovaly jako důležitý tlumič odlivu diváků, s nímž se Netflix letos potýká.

„Úspěch byl větší, než si představovala i sama firma. Mnohé zaměstnance to dokonce znovu přesvědčilo o správném směřování firmy, ačkoli předem mluvili o tom, že pokud se série nechytne, bude mít Netflix ohromný problém,“ uvedl Lucas Shaw z Bloombergu.

Bude tak klíčové sledovat, kolik nových předplatitelů se Netflixu podařilo zlákat. Přesto celkové číslo nejspíš bude záporné. Již v prvním kvartále Netflix poprvé ve své historii reportoval pokles předplatitelů a vedení očekávalo, že druhé čtvrtletí bude ještě horší. Odhady mluví o jednom až třech milionech zrušených předplatných.

Válka, inflace a konkurence

Podobně jako v jiných sektorech i na streamovací služby doléhá aktuální mix negativních geopolitických a ekonomických faktorů. Kvůli válce na Ukrajině například Netflix zrušil své služby v Rusku, což podle slov managementu zapříčinilo první historický pokles předplatných. Stále více pak poroste vliv inflace, která u řady lidí na celém světě pořádně prověří jejich rodinné rozpočty. „A Netflix s průměrnou cenou 16 dolarů za měsíc nepatří zrovna k nejlevnějším streamovacím službám,“ pokračuje Shaw.

A v neposlední řadě na Netflix doléhá stále výrazněji konkurence. Zatímco ještě před čtyřmi lety byl Netflix absolutním hegemonem v nabídce audiovizuálního obsahu prostřednictvím streamingu, od té doby většina hollywoodských hráčů spustila vlastní služby (HBO Max, Disney+, Paramount+…).

Sledovanost jednotlivých streamovacích služeb Parrot

Kvůli tomu jednak Netflix přišel o spoustu kvalitního obsahu, který musí vyvažovat nákladnými vlastními produkcemi. A zároveň desítky procent bývalých klientů Netflixu vsadily na jinou službu. Podle analytické společnost Parrot si zejména HBO Max, Disney+ a Apple TV+ například na americkém trhu každý vydobyl kolem 15procentního podílu. Samozřejmě zejména na úkor Netflixu.

Nevyhnutelné změny

Vedení Netflixu v čele s co-CEOs Reedem Hastingsem a Tedem Sarandosem si je aktuálního problému vědomo a pokouší se různými způsoby lákat nové publikum. Prvním krokem bylo již loni posilování v segmentu gamingu. Jak moc se této oblasti v Netflixu daří, bude patřit k důležitým ukazatelům výsledků společnosti.

Aktuálně chystanou novinkou pak je pokus přijít s levnější variantou předplatného, která bude obsahovat reklamy. Na tomto projektu Netflix čerstvě spolupracuje s Microsoftem.

A konečně dlouhodobým zlatým grálem Netflixu je původní obsah a schopnost nákupu hitů ze zahraničí. Právě v tomto ale momentálně Netflix mírně selhává.

„Kromě Stranger Things letos Netflix uveřejnil nové série Ozarku, The Umbrella Academy, Elite. Všem se dařilo solidně, ale kupříkladu celkový počet diváků deseti nejsledovanějších pořadů byl nižší než v předchozím roce,“ uvedla agentura Bloomberg.

Netflix: Nejsme na mizině

Netflix totiž v důsledku aktuálních špatných zpráv ztrácí gloriolu zlatého vejce a zároveň štědrého producenta. I proto se například na velkých festivalech, jako jsou Cannes či Berlinale, Netflix opět pokoušel lákat prestižní tvůrce. A to pomocí hodně peněz, uvedl prestižní magazín Variety. Podle něj Netflix loni utratil 17 miliard za původní content a letos by mělo jít o stejnou částku.

„Navíc se neustále dušovali, že rozpočty na roky 2022 a 2023 jsou uzavřené a jsou pro ně připravené prostředky. Zkrátka všem opakovali, že nejsou na mizině,“ uvedl Brent Lang z Variety.

Co konkrétně Netflix na další roky chystá, zatím není známo. Ale některé hity letošního roku známé jsou. Již tento pátek se tak premiéry dočká očekávaný akční snímek The Grey Man, který stál 200 milionů dolarů (největší produkce Netflixu) a jenž se z velké části natáčel v České republice. Velká očekávání pak jsou spojena s pokračováním detektivního hitu Na nože, které by se mělo objevit také ještě letos.

Oficiální trailer akčního snímku The Grey Man

Kolik lidí může Netflix přilákat?

V současnosti má Netflix stále ještě předplaceno 222 milionů zákazníků, což je nejvíc ze všech služeb. Odborníci na streamovací služby však pochybují, že by Netflix měl ještě zásadnější růstový potenciál.

Důvodů je celá řada: Netflix nyní neoperuje v Rusku a dlouhodobě nesmí své služby provozovat v Číně. To jej připravuje o stamiliony potenciálních klientů. Dále jeho služby nemohou využívat lidé bez přístupu ke stabilnímu (a vysokorychlostnímu) internetu.

Jenomže Netflix se namísto toho zaměřil na „problém“ se sdílenými hesly. Dlouhodobě bojuje proti tomu, aby si uživatelé sdíleli přístupové údaje, což paradoxně může znepříjemňovat užívání služby legitimním klientům. Navíc právě v tomto segmentu odborníci na streaming žádný vysoký potenciální růst klientů nevidí.

