Srovnání streamovacích služeb. Co nabízí Netflix, Disney+, HBO Max, Apple a Amazon

Čeští diváci mají od poloviny června k dispozici téměř všechny hlavní streamovací služby světa. Co mohou na jednotlivých videotékách zhlédnout? A jak se jednotlivé služby profilují? Zde je stručný přehled v Česku dostupných videoték, jejich profilace, ceny a hlavní lákadla. Letos by pak měla přibýt ještě SkyShowtime, která nabídne zároveň obsah několika služeb včetně Paramount+ a Peacock.

Když před více než šesti lety v Česku spustil oficiálně svou službu Netflix, byl jedinou videotékou svého druhu u nás. Nabízel velkou spoustu atraktivních filmů a seriálů od věhlasných studií i z vlastní produkce. V současnosti ale má většina hollywoodských studií vlastní streamovací službu a Netflix je již „jen“ jedním hráčem z mnoha. Aby měl divák co nejširší nabídku, musel by do domácí zábavy investovat mnohem více než 200 korun.

Jak si tedy má vybrat v aktuální nabídce? Co jednotlivé streamovací služby nabízejí? A která naplní právě vaše potřeby?

Netflix

Cena: od 199 až 319 korun za měsíc

Základ služby: největší videotéka světa s katalogem filmů, seriálů a reality pořadů z celého světa

Hlavní taháky: vlastí filmy a seriály, true crime série, dokumenty

Aktuální hity: finální série Peaky Blinders, 3. série seriálu Umbrella Academy, nový seriál s Rowanem Atkinsonew Man vs. Bee

Výhody: skvělý algoritmus nabízející další související obsah, solidní jazyková podpora, několik cenových plánů až po technicky nejvyšší až pro 4 diváky

Nevýhody: slábnoucí nabídka aktuálních filmových hitů

Netflix se stal hlavním poraženým takzvaných streamovacích válek. A to jednoduše proto, že tahal za kratší konec provazu. Obsah vždy vlastnila velká studia a bylo jen otázkou, zda budou ochotna mu jej prodávat. To se v posledních letech změnilo. Netflix postupně přišel o veškerý obsah Walta Disneyho, Time Warner, většinu produktů Universalu, Paramountu i Sony.

O to více se musí soustředit na původní tvorbu. V té se mu daří natáčet velmi úspěšné seriály (Squid Game, Stranger Things), daří se mu na poli artové kinematografie (Roma, The Irishman, The Power of Dog), ale velké akční spektákly zatím u diváků nerezonují tak, jako z produkce klasických studií (naposledy například Spiderhead).

Netflix se tak postupně mění v producenta a distributora neanglicky mluveného obsahu, kde se mu daří o poznání lépe. Na kontě má celou řadu skvělých seriálů (již zmíněná Squid Game, Papírový dům, Elite) a také filmy zejména ze západoevropských zemí.

Důležitou součástí nabídky jsou také dokumenty, které Netflixu dokonce vynesly historicky prvního Oscara.

A Netflix se také stává nejúspěšnějším hráčem na poli dnes veledůležitého žánru true crime series. Na Netflixu tak najdete nejlepší projekty, které v tomto žánru skutečného krimi vznikly, jako jsou Wild Wild Country, Night Stalker).

Disney+

Cena: 199 korun za měsíc

Základ služby: videotéka studií Walt Disney, 20th Century Fox, Marvel Studios a dalších z konglomerátu The Walt Disney Company

Hlavní taháky: filmy a seriály z Marvel Cinematic Universe a Star Wars

Aktuální hit: seriál Obi-Wan Kenobi, animovaný film Encanto

Výhody: špičková aplikace, jazyková podpora, komplet Simpsonovi, nabídka celé řady velkých studií

Nevýhody: chybí původní český obsah, upozornění na nastavení, aplikace implicitně omezuje nabídku pro mladší diváky, pro získání nejširší nabídky je potřeba aplikaci přenastavit

Nejnovější videotéka na českém trhu nabízí široké portfolio filmů a seriálů od Walta Disneyho, 20th Century Fox, Marvel Studios a společnosti Star. V nabídce tak jsou momentálně necelá tisícovka filmů a necelá tisícovka seriálů včetně hitů, jako jsou Titanic a Avatar Jamese Camerona, aktuální držitel Oscara za nejlepší animovaný film roku Encanto, či záznam veleúspěšného muzikálu Hamilton.

V seriálové sekci najdou diváci velkou řadu přelomových seriálů stanic Fox a ABC včetně komplet Simpsonových (a to i v českém dabingu známém z televize), Ztracených, Živých mrtvých či American Horror Story.

Hlavními lákadly pro fanoušky však jsou zejména dva nejslavnější filmové a televizní „vesmíry“, tedy Marvel Cinematic Universe a svět Star Wars. Ty nabízí Disney+ v nejširším možném menu – tedy komplet filmy (včetně aktuálních kinohitů) a původních seriálů.

Disney+ na rozdíl od ostatních videoték sází na možnost sledovat jakýkoli obsah virtuálně společně s dalšími uživateli, což je funkcionalita, kterou v posledním roce výrazně prosazuje například Apple a která vychází z pandemické zkušenosti posledních dvou let.

Samozřejmostí tu je široká jazyková podpora a možnost sledovat pořady v absolutně nejvyšším rozlišení. Navíc některé tituly jsou dostupné i ve verzích pro kina IMAX.

HBO Max

Cena: 199 korun za měsíc

Základ služby: videotéka společnosti Time Warner, tedy zejména studia Warner Bros.

Hlavní taháky: komiksové snímky z nakladatelství DC, seriál Hra o trůny či komplet James Bond

Aktuální hit: The Batman, Město patří nám

Výhody: široké portfolio, solidní jazyková podpora, aktuální hity krátce po premiéře v kinech, komiksovky s Batmanem a Supermanem a Bondovky

Nevýhody: nabídka pro děti je spíše omezená či „alternativní“

Videotéka HBO Max vstoupila na český trh letos v březnu a navázala na populární HBO Go. Na rozdíl od starší aplikace však nabízí modernější uživatelské rozhraní, daleko širší nabídku z celého světa, a to včetně původních českých filmů a seriálů.

HBO Max je videotéka zastřešující tvorbu konglomerátu Time Warner, pod nějž vedle studia Warner Bros. a jeho komiksové odnože DC spadá ještě například Turner Classic Movies či Cartoon Network nebo tu jsou k vidění díla z kultovního japonského animačního studia Ghibli.

Zajímavou atrakcí, kterou HBO Max chce lákat nové předplatitele, pak je nasazování velkých kinohitů pouhých 45 dní po premiéře v multiplexech. HBO Max si to vyzkoušelo na hitu The Batman, na kterém postavilo i část své marketingové kampaně.

Amazon Prime Video

Cena: 7,99 eur za měsíc

Základ služby: jde o součást větší služby Amazon Prime, která přináší celou řadu výhod

Hlavní taháky: velká spousta původních filmů a seriálů, dokusérie typu Grand Tour

Aktuální hit: 3. série komiksového seriálu The Boys

Výhody: součást většího balíku služeb Amazon Prime, které jsou dostupné i pro české zákazníky

Nevýhody: mírně chaotická aplikace nabízející i tituly mimo předplatné, v rámci předplatného spíše průměrná nabídka

Amazon Prime Video je službou společnosti Amazon. Ta je původně e-shop a služba Prime vedle filmů a seriálů nabízí také výhody při nákupu, možnost poslechu hudby či možnost číst elektronické knihy v rámci jednoho předplatného.

To se odráží na kvalitě především aplikace Prime Video, která na některých zařízeních ještě donedávna ani neměla českou podporu (například na Apple TV). Další nevýhodou je nutnost registrovat se na německé stránce e-shopu, čemuž jsou podřízené i další služby (výhodou tedy například je možnost využívat dovážku zdarma, nevýhodou je omezení nabídky volných titulů pro čtení, protože kvůli tomu by bylo potřeba americké prémiové členství).

Vlastní nabídka filmů a seriálů je solidní, přesto aplikace nejspíš záměrně ukazuje i tituly, které nejsou v rámci předplatného a je potřeba si je ještě za poplatek vypůjčit nebo koupit (za cenu od tří eur do 25 eur u prémiových titulů, které jsou ale dostupné téměř zároveň s kinopremiérou).

Amazonu se daří točit nadprůměrné seriály (The Boys či Podzemní železnice), jejich věhlas však není takový jako u jiných videoslužeb. Většinou proto, že nepatří do většího universa a nemají dostatečně širokou fanouškovskou základnu.

Je paradoxní, že velká část snímků natočených pod křídly studia Amazon Studios, které je proslulé velmi dobrým výběrem tvůrců, se na službě neobjevují.

Amazon má podepsanou smlouvu na některé zápasy vybraných evropských fotbalových soutěží včetně Premier League a Ligy mistrů, což pro mnohé může být velké lákadlo.

Apple TV+

Cena: 139 korun za měsíc

Základ služby: videotéka společnosti Apple

Hlavní taháky: původní filmy a seriály od renomovaných tvůrců

Aktuální hit: vítěz Oscara pro nejlepší film roku 2021 V rytmu srdce

Výhody: službu dostanete při nákupu nového zařízení Apple na několik měsíců zdarma (od 3 po 12 měsíců), aplikace nativně spolupracuje například s HBO Max a dělá jeden seznam pro více služeb

Nevýhody: úzká nabídka

Nejmenší streamovací služba ze všech globálních dostupných na českém trhu. Apple se krátce před pandemií rozhodl, že jeho příjmy mají stále více záviset na službách, nikoli na prodeji zařízení a Apple TV+ měla být jedním z prostředků této změny. Apple navíc uměle podporuje službu tím, že ji k prodeji zařízení dává zdarma a nabízí ji jako součást jednoho velkého předplatného služeb Apple One, většina zákazníků ji tak možná platí, aniž by ji výrazněji využívala.

Apple TV+ nabízí jen několik původních filmů a seriálů a žádné nakoupené z katalogů třetích stran. V nabídce však je několik velmi zajímavých projektů, často pro jasně vymezené cílové skupiny.

Platí to například pro seriál Nadace, která oslovuje segment milovníků sci-fi, avantgardní seriál Odloučení oslovil milovníky netradičního humoru Bena Stillera. Pokus o klasický plnoformátový seriál The Morning Show vyšel Apple jen napůl a výraznější hit se ze seriálu nestal.

Apple však má na kontě jedno zásadní vítězství – jím natočený a distribuovaný film V rytmu srdce získal Oscara v kategorii nejlepší film roku, a to jako vůbec první snímek, který nebyl uveden primárně v kinech.