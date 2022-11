Šéf Voyo Daniel Grunt: Chystáme další dvě série Ivety

Televize Nova a celá skupina CME se stále více orientuje na digitální službu Voyo. Za dva roky od nástupu nového týmu a nového pojetí služby se jí povedlo dostat mezi špičku na českém trhu streamovacích platforem, k čemuž jí dopomohlo zejména nasazení původních seriálů jako Případ Roubal či Iveta. „Tento segment se do pěti let zdvojnásobí a Češi budou mít předplacených celkem tři miliony služeb,“ předpovídá Chief Digital Officer skupiny CME Daniel Grunt.

Skupina CME na začátku loňského roku nastínila ambiciózní plán, že do pěti let bude mít Voyo milion předplatitelů. Jak se daří tento plán naplňovat?

Začátkem loňského roku jsme začali Voyo restartovat s úplně novým týmem, já jsem přišel loni v březnu, marketingový šéf Jakub Strýček zhruba měsíc přede mnou. Se šéfem CME Didierem Stoesselem jsme se dohodli, že začneme nové Voyo budovat v České republice a na Slovensku, že by nemělo smysl začínat všude najednou. Vyzkoušíme tu změnu na trzích, kde to dává největší smysl, a co se naučíme, pokusíme se postupně aplikovat dál. A ukázalo se, že to funguje a my opravdu Voyo nyní interně vnímáme jako úspěch.

Co to znamená v číslech?

Loni v lednu jsme začínali v Česku a na Slovensku s necelými 70 tisíci předplatiteli a dnes jich máme již několik desítek tisíc přes 400 tisíc. A bavíme se čistě o platících zákaznících, trial verze do toho nepočítáme.

Jen pro jistotu: deklarovaný milion předplatitelů do začátku roku 2026 je také Česko a Slovensko dohromady?

Ano, to je dohromady. Ono to má logiku, jde o kulturně blízké země s jednou historickou zkušeností, podobným jazykem a naše týmy jsou tady hodně provázané. A když se vrátíme k číslům, svůj vlastní plán jsme zatím přeskočili o jeden rok.

Samozřejmě víme, že takto růst nelze donekonečna a očekáváme zpomalení přírůstku. Na druhou stranu bych rád zdůraznil, že v Česku rosteme zatím čistě formou B2C, tedy čistě vlastním prodejem a nevyužíváme žádné operátory. I to samozřejmě přijde. Nyní ale vidíme, že se nám povedlo vnímání značky přetočit a roste už sama.

Jsme dvojka na českém trhu streamovacích služeb. Za Netflixem

Jak si stojíte na českém trhu streamovacích služeb?

Na základě dat, která máme, a průzkumů, které si pravidelně děláme, víme, že jsme v platících účtech dvojka na českém trhu. První je Netflix, třetí HBO Max a letos spuštěná služba Disney+ rychle roste někam k HBO.

Máme odhady, že celkový počet subskripcí v Česku je 1,4 milionu s tím, že řada domácností má více služeb, zároveň si některé domácnosti služby naopak sdílejí. Takže odhadujeme, že alespoň jednu službu má zaplacen milion domácností. Takže nyní je ten podíl zhruba 1,4 služeb na jednu domácnost zvyklou platit streaming.

A jaký vidíte potenciál na nadcházející tři roky, kdy vy sami chcete vyrůst na dvoj- a půl násobek?

Když se povídáme například na Skandinávii, která je v tom o zhruba sedm let napřed, tak tam je ten podíl zhruba tři služby na platící domácnost. A penetrace je zhruba 60 procent trhu, u nás to je zhruba čtvrtina. Podobná čísla má Velká Británie, Amerika je ještě úplně jinde, penetrace tam je zhruba 85 procent trhu. Tam už možnost růstu takřka neexistuje. Odhadujeme, že do roku 2027 se český trh více než zdvojnásobí, bude přes tři miliony placených služeb, v průměru přes dvě služby na platící domácnost. A to považujeme za střízlivě pesimistický odhad.

Byl recept českého a slovenského restartovaného Voyo stejný?

Částečně ano. Na obou trzích jsme začínali hlavně posilovat brand, protože do té doby byla značka Voyo příliš spojována se „starým nováckým obsahem“. Nikdo si vlastně neuměl představit, co tam reálně je. De facto jsme začali Voyo stavět na zelené louce a cílit jej v nové logice streamovacích služeb, nikoli televize.

Jak to myslíte?

Tak máte tu streamovací služby Netflix, HBO Max, nově Disney+ a my si samozřejmě nemůžeme dovolit dát do jedné epizody seriálu stovky milionů korun jako třeba HBO do Roku draka. Věděli jsme, že chceme jít do lokálního obsahu a vydali jsme se cestou kvalitního lokálního obsahu s vysokými production values. Vznikly minisérie Případ Roubal, Guru či Iveta, jejichž rozpočty na epizodu byly vyšší než u televizní tvorby, a to včetně prime timu na hlavní Nově. A diváci to vyslyšeli.

Do původních seriálů pro Voyo dáváme stamiliony

Konkrétní částky?

To vám neřeknu, ale do původního Voyo obsahu dáváme ročně stovky milionů korun.

Dohromady do původní produkce a do nákupu pořadů výlučně pro Voyo?

Přesně tak.

Co kromě počtu subscriberů ještě sledujete?

Zajímá nás aktivita uživatelů, tedy jak často k nám chodí a kolik u nás tráví času. Můžu říct, že v podzimní sezoně 90 procent uživatelů k nám chodí nejméně na týdenní bázi, v dobré dny pak k nám přijde třeba i 70 procent báze. Týdně u nás v průměru lidé nakoukají už přes 13 hodin, tedy skoro dvě hodiny denně. To už jsou údaje blížící se běžné televizní sledovanosti.

A jak měříte úspěch konkrétních pořadů?

Po nějaké období sledujeme, kolik nových uživatelů nám přinesly, jak tam jsou lidé aktivní, jak se snižuje množství lidí sledujících další epizody, a hodnotíme to na čtyřech místech časové osy toho seriálu.

Nejúspěšnější byl zatím Případ Roubal

A který seriál byl nejúspěšnější?

Roubal, což si vysvětlujeme zejména tím, že byl první. A pak Iveta. Překvapivě skvěle si vedla Jitřní záře, která otevřela zajímavé sociální téma, což je také směr, kterým se chceme pouštět.

Zakladatel a šéf Netflixu Reed Hastings ve své knize No rules rules popsal moment, kdy si uvědomil, že touha po shánění nových klientů začala vést k odpadávání stávajících klientů. Tomu zatím nečelíte?

My zákazníkům umožňujeme kdykoli skončit. Ale snažíme se je držet právě co nejaktivnější, abychom tomu předcházeli. Máme za to, že se nám to daří a podíl odcházejících klientů je nízký, dokonce se blížíme Netflixu, který máme jako benchmark.

Zlomem pro Voyo bylo nasazení Ordinace v Růžové zahradě

CME kromě střední Evropy působí také v dalších zemích Evropy. Jak se Voyo rozšiřuje tam?

Dlouhodobě velmi dobře funguje Slovinsko. Tam je celý trh placený, zákazníci jsou na to zvyklí, Voyo se tam buduje od roku 2011 jiným způsobem a v současnosti jsou jedničkou na místním trhu VOD platforem, tedy i nad Netflixem. S Voyo máme velké plány v Chorvatsku, kam jsme jako skupina vstoupili loni. A přemýšlíme, zda do bývalé Jugoslávie nejít ještě nějak šířeji.

A Rumunsko?

Rumunsku jsme se začali věnovat v průběhu letošního roku a už letos na podzim se to začalo vyplácet a přibývají desítky tisíc uživatelů. Proto jsme se rozhodli na příští rok výrazně navýšit rozpočet na lokální obsah.

Co přineslo zlom na českém trhu?

Myslím, že to byl přesun Ordinace v Růžové zahradě z hlavní stanice za platební bránu. Trh si uvědomil, že to myslíme vážně. Pak následovalo spuštění Voyo Originálů, tedy původních silných sérií počínaje Roubalem a teď v prosinci se diváci mohou těšit na Krále Šumavy od Davida Ondříčka.

Uživatelé pochopili, že mají komplexní balíček zábavy. Jakousi prémiovou televizi. Protože kromě původních věcí, které jinde neuvidí, tam také mohou sledovat naopak ten televizní obsah, ale bez reklam a někdy také s předstihem. Právě advanced streaming má ohromný akviziční potenciál. Což je zároveň velmi paradoxní, protože zrovna tato služba byla na Voyo celých jedenáct let. Ukázalo se, jak důležitá je pro úspěch právě komunikace směrem k uživatelům.

A ty další země?

Na Slovensku stojí za úspěchem zejména komunikace a proměna vnímání značky a také technologická změna produktu. V Rumunsku se zase hodně povedlo nasazení advanced streamingu, který v Rumunsku nefungoval, a také dva seriálové projekty.

Novinkou bude přidrzlý seriál Sex O’Clock

Původní content je velmi důležitou složkou chemie úspěchu. Vy zatím sázíte na známé příběhy. Chystáte i další směr?

Ještě předtím chci říct, že samozřejmě hlavní balík obsahu na službu přichází na akviziční bázi. A díky tomu máme nejvíc českých a československých filmů na trhu. Daří se nám být tím lokálním šampionem, kterým chceme být.

Jak to je vlastně s právy na starší českou a československou tvorbu? Může nějaký obsah být zároveň na Voyo a Netflixu?

Teoreticky ano. Trh je nyní relativně v chaosu, přicházejí noví potenciální kupci a držitelé práv se toho snaží maximálně využít. Prodávají se celé balíky práv, ale také zcela konkrétní okna, například SVOD okno někomu, TVOD okno někomu dalšímu a AVOD okno třetímu hráči. Pak si někdo koupí exkluzivitu třeba jen na TVOD a na měsíc. A někdo si koupí všechno na rok i na léta. Je to rozdrobené a bude trvat dva tři roky, než trh zase dostane jasnější řád.

My si exkluzivitu kupujeme jenom u obsahu, u něhož víme, že přinese největší úspěch. Tím přecházíme k tomu, že přicházíme se značkou Voyo Film, kterým vstupujeme do původní české tvorby. První byl Vyšehrad: Fylm, který se stal největším hitem dosavadního roku. A my jej nasadíme exkluzivně začátkem prosince.

A seriály?

V dalším týdnu po Vyšehradu půjde první díl zmíněného Krále Šumavy, to bude třídílná minisérie, přičemž každý díl bude nasazen vždy po týdnu. Tento způsob nasazování se nám osvědčil u předchozích seriálů.

Co tedy můžeme čekat příští rok?

Dotočili jsme takový přidrzlý seriál Sex O’Clock o dospívání, rodině, cílíme na široké rodiny, ale ústřední tam jsou problémy dospívajících. Dotočili jsme druhou sérii Ivety, kterou nasadíme v první polovině roku. A už nyní máme zajištěno natáčení třetí série pro rok 2024. Takže příběh Ivety bude mít tři série po třech dílech, navíc přemýšlíme nad doplňkem v podobě velkého dokumentu.

Pokusíte se také o nějaké jiné, řekněme velkolepější žánry?

V Turecku se nyní dotáčejí Extraktoři s Jakubem Štáfkem v hlavní roli. To bude špionážní thriller. Zatím v prvotní fázi je projekt, kterému říkáme Hojer, tedy opět true crime žánr. Chystáme minisérii Matematika zločinu. Rok 2023 bude zhruba o dva Voyo Originály silnější než rok 2022. Je to cesta postupného růstu. A také roste počet epizod. Začínali jsme na třech, nyní už někde je šest, někde dokonce osm, až deset epizod. A pouštíme se také do žánru, který si tady zatím nikdo pořádně neodzkoušel. Ale víc zatím nebudu prozrazovat.

Globální streamovací služby přicházejí s velkými ambiciózními seriály, které mají mnoho sérií, stejně jako klasické televize. Máte i tyto ambice, nebo to je zatím doména Novy?

Určitě bychom chtěli, protože vidíme v celém světě, že budování franšíz a postav je to klíčové jádro všeho dění. V tuto chvíli nic konkrétního před námi ještě není, ale je to logický směr, kterým chceme jít. Vytvořit jednu silnou franšízu a pak na ní stavět je prostě daleko výhodnější než dělat neustále dál a dál jednotlivé „one-offy“, jinak pálíte neuvěřitelné množství energie a času na budování dalších a dalších značek.

Zkušení kurátoři obsahu jsou lepší než umělá inteligence

Zastavme se ještě nakrátko u samotné služby. Jaké změny chystáte v ní? Začněme třeba možností sledovat pořady v originálním znění s titulky.

Tak my vnímáme dabing jako naši přednost, protože víme, že to je právě to, co naši uživatelé chtějí a vyhledávají. Ale ano, nejpozději v druhé polovině příštího roku chceme nabídnout možnost sledovat pořady v původním znění, ačkoli víme, že nám to zásadnější množství nových uživatelů nepřinese. Na co se ale chceme soustředit více je doporučování obsahu konkrétním uživatelům.

Vy využíváte kurátory, nebo algoritmy umělé inteligence?

V tuto chvíli to jsou hlavně kurátorské, nebo editoriální týmy, ale máme v rámci služby několik oken, kdy zapojujeme umělou inteligenci a testujeme si, jak funguje.

A jak tedy funguje?

Funguje docela dobře, přesto si myslím, že budoucnost je hlavně v editoriálních týmech, které mají nejlepší a nejrychlejší vhled do toho, co se aktuálně ve společnosti děje. Umělá inteligence bude mít ale určitě své místo a bude i velmi důležitým pomocníkem editoriálním týmům.

Daniel Grunt

Zkušený manažer, který působil ve společnostech Nokia Czech Republic, Centrum.cz či ve vydavatelství Sanoma. V letech 2008 až 2010 řídil veškeré online aktivity TV Nova, nová média měl na starosti také v konkurenční TV Prima. Do skupiny CME se vrátil v roce 2021, z titulu Chief Digital Officer má na starosti rozvoj služby Voyo a rozvoj nových médií.

