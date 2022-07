Reklamy do levnějšího Netflixu dodá Microsoft

Netflix spojí síly s Microsoftem. Partnerství největší streamingové platformě umožní nabídnout levnější předplatné s reklamami.

Společnost Microsoft bude Netflixu spravovat technologii pro prodej reklamního prostoru, uvedla streamovací televize ve svém sdělení. Díky spolupráci bude Netflix schopen nabízet levnější předplatné s reklamami.

Netflix oznámil plán na zavedení levnějšího předplatného v dubnu, když mu v prvním čtvrtletí poprvé po více než deseti letech klesl počet předplatitelů. Spoluředitel firmy Ted Sarandos pak v červnu řekl, že společnost vyjednává s několika firmami o možnostech spolupráce v reklamě.

Microsoft bude odpovědný za návrh a správu platformy pro inzerenty, kteří chtějí zobrazovat reklamy uživatelům Netflixu. „Microsoft prokázal schopnost uspokojit všechny naše reklamní potřeby tím, že s námi vytvoří novou nabídku předplatného založeného na reklamě,“ uvedl provozní ředitel Netflixu Greg Peters.

Oznámení o partnerství přichází krátce před zprávou o hospodářských výsledcích Netflixu za druhé čtvrtletí, které firma zveřejní příští týden v úterý. Společnost upozornila investory, že v tomto období může ztratit až dva miliony předplatitelů, navzdory návratu populárního seriálu, jako je Stranger Things, který láme divácké rekordy.

Microsoft loni vydělal na příjmech z reklamy deset miliard dolarů (asi 243 miliard korun). Reklamy prodával mimo jiné na svém vyhledávači Bing a profesní síti LinkedIn. Minulý měsíc Microsoft dokončil akvizici on-line reklamní platformy Xandr od společnosti AT&T, která umožňuje inzerentům nakupovat reklamní prostor na tisících webových stránek, uvedla agentura Reuters.

Největší konkurent Netflixu, společnost Disney+, už také uvedl, že zavede předplatné s reklamou. Zájem o sledování streamovacích kanálů totiž kvůli odeznívání pandemie slábne, konkurence sílí a spotřebitelé kvůli vysoké inflaci na zábavě šetří.