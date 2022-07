Kafe s prezidentem: Newstream rozjíždí seriál rozhovorů s kandidáty na hlavu státu

Aktuální hrozbou je Rusko, ale neměli bychom zapomínat na Čínu. Pokud zaspíme, budeme se muset řídit jejími pravidly, říká armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Pavel je jedním z favoritů blížící se prezidentské volby.

Newstream tento pátek startuje letní seriál rozhovorů s prezidentskými kandidáty. Budeme každý týden přinášet rozhovory s relevantními uchazeči o křeslo prezidenta. Ptáme se na priority, mezinárodní orientaci, soukromí. Chceme představit, jak klíčoví uchazeči o nejvyšší ústavní post přemýšlejí, jaké mají názory. Jako prvního představíme Petra Pavla.

Podle sázkových kanceláří je hlavním favoritem prezidentských voleb Andrej Babiš. Jenže ten kolem své účasti ve volbách stále mlží. Bohužel se ho tedy není možné ptát, proč chce být prezidentem, ani na žádné další otázky kolem voleb či jeho případných záměrů ve funkci prezidenta.

Babiš se zatím jen fotí na sociální sítě, s pivem v ruce při vřelých debatách s lidmi při svém putování karavanem po českých zemích. Se svou kandidaturou patrně přijde až na podzim, pokud vůbec. O sběr podpisů padesáti tisíc občanů se na rozdíl od občanských kandidátů nemusí starat, má 72 poslanců. Jejich hlas mu k případné kandidatuře pohodlně stačí.

Generál Petr Pavel je podle sázkovek druhým favoritem, s kurzem 2,55 ku jedné. Babiš má 2,4 k jedné. „Nelíbí se mi, že vláda nedává více prostoru odborné diskusi a doporučením odborníků a že svá opatření srozumitelně nekomunikuje veřejnosti,“ říká Pavel v rozhovoru pro Newstream, který zítra zveřejníme.

Pavel se staví do polohy konzervativního kandidáta, který dává důraz na pevném ukotvení Česka v západních strukturách. Rusko je podle něj nepřítel. Jako stratég si zakládá na analýzách, je racionální, je zvyklý hledat řešení. „Zatím jsem neviděl jedinou analýzu, která by veřejnosti jasně představila možná řešení dnešní krize, jejich dopady na stát a občany, a výhled do budoucna,“ říká.

Volby prezidenta se budou konat téměř přesně za půl roku, první kolo vyhlásil šéf Senátu Miloš Vystrčil na 13. a 14. ledna. Ano, třináctého je v pátek. Případné druhé kolo, pokud někdo nezvítězí již v prvním, bude čtrnáct dní na to.

Sázkové kanceláře nabízejí možnost vsadit si na několik desítek kandidátů, z nichž řada kandidaturu vůbec neoznámila nebo dokonce oznámila, že kandidovat nebude. Takže je nyní možné vsadit si například na vítězství Václava Klause, bývalého prezidenta, a to v kurzu 50 ku jedné.

Tipsport kurzy kandidátů na Hrad k červenci 22 Tipsport.cz, newstream.cz

V našem seriálu ovšem představíme kandidáty, kteří to myslí vážně. Senátora Marka Hilšera, bývalou rektorku Mendelovy univerzity v Brně Danuši Nerudovou, bývalého rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimu nebo výstředního miliardáře Karla Janečka a další.