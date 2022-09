Evropští ministři financí se scházejí v Praze. Recesi lze ještě odvrátit, míní evropský komisař Gentiloni

Den D. Tím se zdá být pátek 9. září. V Bruselu se schází evropští lídři a energetičtí experti, aby dojednali společné unijní řešení energetické krize. A v Praze probíhá setkání evropských ministrů financí a guvernérů. Téma? Očekávaná recese. Té přitom podle slov evropského komisaře pro ekonomiku Paola Gentiloniho lze ještě zabránit.

Je to výzva, ale není to nemožné. Můžeme to zvládnout. Taková byla slova evropského komisaře pro ekonomiku Paolo Gentiloni před zahájením schůzky evropských ministrů financí a guvernérů centrálních bank, které probíhá v Praze.

Mluvil přitom o blížící se recesi, které se eurozóna i většina evropských států téměř nemá šanci vyhnout. „Možné to je pouze, pokud napneme veškeré síly, budeme dobře dělat měnovou i fiskální politiku a podaří se dohodnout energetický balíček. Pak odvrátíme recesi,“ uvedl Gentiloni.

Problémy Evropy jsou obdobné jako v dalších vyspělých ekonomikách a vévodí jim nezvladatelná inflace. V jednotlivých evropských státech již dávno překonala hranici dvou procent, na niž cílí většina centrálních bank, v některých státech včetně České republiky již má dvoucifernou hodnotu.

A to navzdory razantně rostoucím úrokovým sazbám, které jednotlivé centrální banky zvyšují již několik měsíců v řadě.

Nejhorší energetická krize za 50 let

V Evropě se však k problémům přidává ještě nejhorší energetická krize za posledních padesát let, tedy od ropných šoků ze sedmdesátých let.

„Musíme řešení hledat na společné evropské úrovni a zabránit tomu, aby kroky jednoho ohrozily sousední státy,“ uvedla lucemburská ministryně financí Yuriko Backes. „Jsme pod ohromným tlakem a všichni musíme převzít zodpovědnost a pomoci především ohroženým společnostem a domácnostem,“ dodala.

Eurozóna pak má ještě další problém. Výrazné zadlužení některých států v čele s Itálií totiž zabraňují Evropské centrální bance razantněji zvyšovat úrokové sazby. Hrozilo by totiž, že by tyto státy měly problém s obsluhou dluhu a mohlo by je to přivést až ke krachu.

