Válka na Blízkém východě se rozšiřuje: Hútíové otevřeli druhou frontu, ropa může citelně zdražit
Do konfliktu na Blízkém východě se nově zapojili jemenští povstalci Hútíové, kteří zahájili raketové útoky na Izrael. V oblasti Perského zálivu se tak fakticky otevírá druhá fronta války.
Jemenští povstalci Hútíové, spojenci Íránu, dnes zahájili ostřelování Izraele balistickými raketami. Otevírá se tak druhá fronta války v Perském zálivu. Povstalci, kteří se dosud do války nezapojovali, hrozí, že budou v útocích pokračovat, dokud budou trvat údery na Írán a jeho další spojence typu Hizballáhu.
Hrozí další citelné zdražení nafty v ČR
Pokud by se Hútíům podařilo zablokovat Bránu nářků (Báb-al-Mandab), průliv mezi Jemenem a Džibutskem (viz mapa níže), dále citelně zdraží ropa a cena motorové nafty v Česku by takřka jistě průměrně celorepublikově překonala psychologickou úroveň 50 korun za litr. Byla by tak nominálně dražší než kdykoli po invazi Ruska na Ukrajinu.
Bránou nářků procházelo takřka 10 procent světového obchodu, než jemenští povstalci se svými útoky na plavidla koncem roku 2023 začali. Pak je koalice vojsk USA, Izraele, Saúdské Arábie a Británie na čas zahnala. Nyní se „probouzejí“ a fakticky právě otevírají druhou frontu probíhající války.
Blokáda Brány nářků by představovala problém hlavně pro Saúdskou Arábii. Ta nyní podstatnou část své ropy, kterou nemůže vyvážet Hormuzským průlivem, jejž prakticky zcela blokuje Írán, přepravuje ropovodem k pobřeží Rudého moře. Odtamtud ji již tankery vyváží, zhusta do Asie, tedy právě Bránou nářků.
Americký prezident Donald Trump podle tiskových agentur uvedl, že Spojené státy by v případě potřeby nemusely přijít na pomoc Severoatlantické alianci. Jako důvod uvedl, že NATO neposkytlo USA materiální podporu během současné války proti Íránu. Jeho vyjádření znovu vyvolalo pochybnosti o postoji k principu vzájemné obrany, který je klíčovým pilířem aliance, poznamenala agentura Reuters.
Pokud Írán skrze akce jemenských povstalců Bránu nářků opravdu zablokuje, jako se mu to daří v případě Hormuzského průlivu, bude muset saudskoarabská ropa mířit do Asie skrze Suezský průplav a obeplutím prakticky celé Afriky, což se samozřejmě notně prodraží.
Blokáda Brány nářků by ale nebyla dobrou ani například pro Rusko, které Rudé moře využívá pro svůj vývoz do Asie, jež v době odpojování Evropy od jeho energetických dodávek představuje stále významnější alternativní odbytiště.
