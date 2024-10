Elektromobily budou v EU dostupnější. Češi na ně ale pořád nebudou mít

Cestou k úspěšnému přechodu na elektromobilitu i k překonání krize automobilového průmyslu není slevit z ambiciózních cílů a regulí, tvrdí s odvoláním na odborníky na ekologickou dopravu evropský magazín The European Correspondent. Vývoj prý povede k větší konkurenceschopnosti elektromobilů. Evropský trh je však rozmanitý, a co je levné ve Stockholmu, nemusí být levné i v Praze.

Evropské automobilky se potýkají s vysokými cenami za energie, navíc čelí řadě regulací a ještě k tomu konkurenci z Číny, kterou chce Brusel oslabit zvýšením cel. Prodeje elektromobilů v unijním měřítku spíše stagnují a mluví se o krizi automobilového průmyslu. Je to však skutečně tak? Celoevropsky zaměřený server The European Correspondent tvrdí, že dostupná elektromobilita je ve skutečnosti blíže, než se nám nyní jeví.

Evropská unie chce, aby se na jejím území od roku 2035 prodávaly výhradně auta s uhlíkově neutrálním pohonem. Jedenáct let před deadlinem pro tento závazek se zdá, že cesta k němu bude ještě hodně dlouhá. A nutno dodat, že pohled na české silnice dojem posiluje. Zatímco třeba v norském Oslu po ulicích jezdí Tesla za Teslou, u nás je elektromobil stále jaksi raritkou.

Krize? Ne tak docela

Ne všichni to vidí tak negativně. „Nenazval bych to krizí,“ uvedl pro zmíněný server ředitel ekologické organizace Transport and Environment Lucien Mathieu. „Musíme se na to podívat z nadhledu. Šest největších evropských výrobců automobilů dosahuje obrovských zisků, v letech 2022/2023 to bylo asi 130 miliard eur,“ dodal. A odhaduje se, že by zisky mohly značkám v EU klesnout o pět nebo deset procent.

Server tvrdí, že ona krize nebude dlouho trvat, nějaký čas totiž zabere přizpůsobování novým regulacím a pravidlům. Jako příklad uvádí rok 2020, kdy po vlně představení nových evropských předpisů prodeje elektromobilů zásadně vzrostly.

Jako odpověď na aktuální problémy i volání některých značek po uvolnění pravidel Lucien Mathieu nevidí náhlý obrat. Přinesl by jen krátkodobé výhody. „Odstranění cílů je pro investiční jistotu hrozné. Do výroby elektromobilů a baterií se v Evropě investuje hodně,“ dodává.

Právě investice, regulace tlak konkurence mohou přechod urychlit. Ve výsledku by to také mohlo znamenat motivaci pro automobilky, aby své elektrické flotily koncipovaly více pro masové využití. Jedním z důvodů, proč si elektrické auto nepořídit, je totiž stále jeho cenovka. Často se jedná o různá prémiová auta či SUV, které jsou pro mnoho domácností nedosažitelná.

Pro Čecha pořád žádná sláva

The European Correspondent poukazuje na to, že v katalozích se začínají objevovat i dostupnější vozy, a že jich bude čím dál víc. Cenovou hranici pro „dostupné“ auto ale zmiňuje na úrovni 25 tisíc eur nebo níž. Nutno dodat, že obnos přesahující v přepočtu 620 tisíc korun je sice přívětivý z „bruselského“ či západo/severoevropského pohledu, z českého už méně. Přece jen možnost koupit si malé elektrické auto za skoro dvě čisté průměrné roční mzdy, už může motivovat k prohlídce ojeté dieselové oktávky. Pro ilustraci, nejdostupnější elektroauto v Česku je Dacia Spring za 420 tisíc.

Pokud má plán EU uspět, bude třeba překonat rozdíl mezi západem a východem. Rozmach elektromobility je doménou zejména severní Evropy. Třeba ve zmíněném Norsku (o tamější politice jsme psali zde) už počty elektromobilů překonaly modely se spalovacími motory a ekologická auta brzy převezmou vládu nad tamějšími silnicemi. Ročním prodejům už několik let zcela dominují.

Podíl prodejů elektromobilů je pak robustní i v dalších skandinávských státech, které jsou na rozdíl od Norska členy EU. Vloni se pohyboval mezi 30 a čtyřiceti procenty. V celé EU tvoří prodeje elektrických aut méně než 15 procent. V Česku jsou to však jen jednotky procent.

Nejde ale jen o cenu, důležitá je i infrastruktura. Třeba pomůže od jara platná regulace EU, která má za úkol mimo jiné „zajistit minimální infrastrukturu na podporu požadovaného rozšíření vozidel na alternativní paliva ve všech druzích dopravy a ve všech členských státech EU, aby byly splněny cíle EU v oblasti klimatu“.

