Za únik osobních dat uživatelů dostal majitel Facebooku opět miliardovou pokutu

Irská Komise pro ochranu dat (DPC) vyměřila americké internetové společnosti Meta Platforms pokutu 265 milionů eur (zhruba 6,5 miliardy korun), a to kvůli nedostatečné ochraně osobních údajů uživatelů. Komise to uvedla v tiskové zprávě. Meta je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp.

Pokuta je výsledkem vyšetřování, které DPC zahájila v polovině loňského dubna v reakci na zprávy médií, že na internetu se objevil soubor osobních údajů uživatelů sociální sítě Facebook. Komise firmě kromě uhrazení pokuty nařídila také provést řadu nápravných opatření.

Společnost Meta uvedla, že při vyšetřování plně spolupracovala a že už provedla změny ve svých systémech. Dodala, že rozhodnutí DPC nyní zkoumá. Komise firmě v říjnu vyměřila pokutu 405 milionů eur kvůli nakládání s osobními údaji teenagerů na sociální síti Instagram. Proti této pokutě se Meta rozhodla podat odvolání.

Čtyři pokuty za miliardu eur

DPC je v Evropské unii hlavním regulátorem firmy Meta. Komise už americké firmě vyměřila čtyři pokuty, jejichž celková výše činí téměř miliardu eur. Navíc v souvislosti s touto firmou vede dalších 13 vyšetřování, uvedla agentura Reuters.

Irská komise má v rámci Evropské unie kromě společnosti Meta na starosti také další velké technologické firmy, jako je Apple či Google. Tyto podniky totiž mají v Irsku svá ústředí pro EU. Celkově vede DPC v souvislosti s těmito podniky celkem 40 vyšetřování.

V rámci pravidel Evropské unie na ochranu soukromí, která jsou známá pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation), má DPC v případě zjištění pochybení právo vyměřit pokutu v objemu až čtyř procent globálních tržeb daného podniku.

