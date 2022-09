Instagram špatně chrání data teenagerů, má zaplatit obří pokutu

Irské úřady nařídily americké sociální síti Instagram zaplatit v přepočtu téměř 10miliardovou pokutu. Důvod? Platforma nedostatečně chrání soukromí nezletilých.

Sociální síť Instagram, která patří společnosti Meta, dostala v Irsku pokutu 405 milionů eur (9,9 miliardy korun). Oznámila to tamní Komise pro ochranu dat (DPC). Ta vyšetřovala, jak platforma nakládá s osobními údaji teenagerů.

Jedná se o druhou nejvyšší pokutu udělenou podle přísných pravidel Evropské unie pro ochranu osobních údajů. Loni v EU dostal dosud nejvyšší pokutu 746 milionů eur (18,3 miliardy korun) americký internetový prodejce Amazon za předávání osobních údajů v rozporu s pravidly jejich ochrany.

Vyšetřování irské Komise pro ochranu dat, která je v Evropské unii hlavním regulátorem firmy Meta, se soustředilo na to, jak Instagram odhalil osobní údaje uživatelů ve věku 13 až 17 let, včetně e-mailových adres a telefonních čísel. Minimální věk uživatelů sítě Instagram je 13 let.

Společnost Meta uvedla, že pokuta se týká starých nastavení, které před více než rokem aktualizovala. S peněžitým postihem nesouhlasí a hodlá se proti němu odvolat.

Irská Komise pro ochranu dat dnes v e-mailu uvedla, že další podrobnosti zveřejnění až příští týden. Úřad už loni vyměřil komunikační platformě WhatsApp, která rovněž spadá pod společnost Meta, pokutu 225 milionů eur (5,3 miliardy Kč) kvůli porušování unijního práva na ochranu soukromí.

„Z dostupných informací se měl Instagram dopustit toho, že nabídl osobám mladším 18 let možnost vytvořit si business účet, čímž mohlo potenciálně dojít ke zpřístupnění jejich e-mailových adres a telefonních čísel. Tato osobní data pak mohla být přístupná ostatním uživatelům, kteří tak mohli využít informace o dětech k potenciálnímu kontaktování, aniž by byly osoby ve spojení. A protože byla data veřejně přístupná, mohl si kdokoliv vytvářet databáze takových kontaktů. Zároveň mohla být data jednoduše zneužita různými útočníky a predátory,” okomentoval kauzu Jiří Hradský, advokátní koncipient z kanceláře Sedlakova Legal.