„Máme se hůř než naši rodiče,“ shodují se mladší generace. Může za to nedostupné bydlení

„Máme se hůř než naši rodiče," shodují se mladší generace. Může za to nedostupné bydlení
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Rozmohl se tu takový nešvar: přepočítávat ceny bytů na lattéčka či avokádové toasty, případně aby starší generace poučovala dnešní mladé, jak si na bydlení vydělat. Přece oni to tak udělali a fungovalo to. Hlasatelé těchto názorů si však neuvědomují, že srovnávají nesrovnatelné. Trh s bydlením se v posledních letech změnil a dosavadní jistoty přestávají platit. Britský průzkum naznačuje, že by si i starší generace dnes ze svých příjmů mohly dovolit sotva kafe a toast. U nás to může být velmi podobné.

Bydlení je nejdůležitějším ekonomickým aspektem života dnešních mladých generací. Vyplývá to z průzkumu The Times Wealth Survey, který tento týden publikoval zmíněný britský deník (jen pro info – nepatří mezi levicové a progresivní média). Klíčovou informací je i to, že podstatná část mladé generace považuje svou ekonomickou situaci za horší než v případě jejich rodičů.

Alfou a omegou je v tomto případě právě bydlení. A jelikož krize bydlení zachvátila prakticky celou Evropu, není od věci se na tato britská data blíže podívat. Velmi pravděpodobně nebude situace za kanálem příliš odlišná než v Česku.

Většina dotázaných ve věku 25 – 49 let v průzkumu tvrdí, že se má hůře než jejich rodiče. Téměř polovina lidí ve věku 18 – 24 let říká totéž. Že se mají lépe než jejich rodiče, přesvědčivě tvrdí pouze lidé starší 64 let.

Zajímavé jsou i důvody, proč mladí lidé vidí svou situaci tak bídně. Úspory v tom moc velkou roli nehrají. Data ukazují, že respondenti jsou na tom napříč generacemi podobně. Klíčová informace, která definuje jejich rozpoložení, je pozice v nemovitostním kolotoči. Jednoduše řečeno, pokud mají respondenti přístup k bydlení, cítí se dobře, pokud nemají, cítí se špatně – i když třeba vydělávají a šetří stejně jako jejich kolegové se zděděným bytem nebo chalupou.

Drtivá převaha – přes 70 procent účastníků průzkumu – tvrdí, že jejich rodiče to měli co se týče bydlení jednodušší. Patrně to není jen jejich subjektivní zkušenost. „Jejich mzdy téměř nerostly, zatímco nájmy a ceny nemovitostí prudce vzrostly. Navíc splátky studentských půjček snížily disponibilní příjmy absolventů,“ řekl The Times Connor Nakkan z organizace Intergenerational Foundation, která se zabývá mezigenerační spravedlností.

Mladí to mají náročnější

Celkový obrázek je složitější. Dnešní mladá generace často pracuje na lepších pozicích než jejich rodiče a vydělává i více peněz. Jenže před desítkami let i skromný plat na běžní pracovní pozici stačil na zajištění slušného bydlení. Pro deník zavzpomínal šedesátník Nick Fielding, řidič taxi v důchodu. Jeho dcery, kterým je přes třicet, mají výrazně lepší příjmy než on v jejich věku, ale s bydlením to mají přesto složitější.

„Měli jsme štěstí, moc jsem nevydělával a kdyby ceny nemovitostí byly tak vysoké jako dnes, nemohli bychom si to tehdy dovolit,“ vzpomíná. „Moje dcery chodily na dobré univerzity a našly si dobré zaměstnání, naštěstí, ale myslím si, že jejich generace to má s nemovitostmi těžší. Jak se vám daří, závisí na nemovitostech, ne na tom, kolik vyděláváte,“ dodává. Podcenit nelze ani rodinnou pomoc. Ostatně i české zkušenosti ilustrují fakt, že mladí lidé bez pomoci rodiny často mohou na vlastní bydlení v podstatě zapomenout.

Díky tomu, že sám je zajištěný, může i Fielding svým dcerám finančně pomoci. Výpomoci si cení i další respondent, sedmdesátiletý bývalý učitel Richard Sutcliffe, kterému v jeho mládí rodiče přispěli a on nyní přispívá svým dětem. Před čtyřiceti lety ho dům stál 21 tisíc liber, ročně vydělával 4500. Stačilo ušetřit ani ne pět ročních příjmů, což je dnes těžko představitelné. K tomu mu otec deseti tisíci přispěl, což mu v životě hodně pomohlo. „Kdybych si nemohl dovolit ten dům, nemohl bych požádat svou nynější ženu o ruku, stát se otcem ani získat lepší vzdělání, abych se mohl věnovat učitelství. Od té chvíle se všechno začalo nabalovat jako sněhová koule,“ vysvětluje.

Z dostupných dat tedy není patrné, že by dřívější generace pracovali více a usilovnější. Pokud by žili ve stejných podmínkách jako mladí lidé dnes, dost možná by řešili stejné problémy.

Stopka pro Libeňský most. Praha zakonzervuje již zahájené práce a chystá novou soutěž

TSK zastaví přestavbu Libeňského mostu, připraví nový projekt
Pražská Technická správa komunikací kvůli dřívějšímu rozhodnutí antimonopolního úřadu pozastaví a zakonzervuje již zahájené práce na přestavbě Libeňského soumostí. Vytvoří nový projekt zahrnující všechny části stavby včetně historického mostu a vybere nového dodavatele. Stavební práce by mohly být hotové v roce 2032. Na jednání městského zastupitelstva to řekl ředitel TSK Filip Hájek. TSK také podá žalobu ke krajskému úřadu proti rozhodnutí ÚOHS. Chce od soudu slyšet, jak má dál postupovat.

Původně TSK chtěla již zahájené práce dokončit na základě původní soutěže z roku 2022. „Pozastaveno je vše, teď konzervujeme stavbu. Budeme dokončovat projektovou dokumentaci na stavbu nového soumostí, budeme připravovat veškeré podklady pro novou soutěž a budeme soutěžit nového zhotovitele,“ uvedl Hájek s tím, že tak rozhodlo představenstvo městské firmy. Dokončení projektu zabere podle něho zhruba 18 měsíců, poté se bude soutěžit generální dodavatel, což by mohlo zabrat další rok. „Dokončení očekáváme v druhé polovině roku 2032,“ uvedl Hájek.

Zároveň se chce TSK obrátit na krajský soud kvůli rozhodnutí ÚOHS. „Rozhodnutí je poměrně složité a složitě odůvodněné. My chceme pochopit i do budoucna, jak v obdobných věcech pokračovat. To je primární důvod, proč ji podáváme, a to nám může vysvětlit soud,“ řekl Hájek. Druhým důvodem podání žaloby je to, že firmě usnadní narovnání se společností Metrostav. „Jinak bychom museli řešit 63 směnových listů, které jsou potenciálně neplatné a museli bychom udělat dohodu o narovnání,“ doplnil Hájek.

ÚOHS letos na konci června rozhodl, že TSK nemůže pokračovat podle původní soutěže, protože od jejího uzavření projekt výrazně upravila a rozhodla například o tom, že historický most přes Vltavu namísto rekonstrukce nahradí replikou na původních pilířích. Podle úřadu tak městská firma fakticky zadala novou zakázku, aniž by vypsala zadávací řízení. TSK vybrala v roce 2022 firmu Metrostav TBR, obě firmy proto koncem července podaly rozklad proti rozhodnutí ÚOHS. Rozklady se zabýval předseda úřadu Petr Mlsna, který koncem září potvrdil rozhodnutí svých úředníků.

Polyfunkční dům v Karlíně

Bydlení u komína. V Karlíně vyroste nový dům s plechovou fasádou

Reality

V Karlíně, jedné z nejrychleji se rozvíjejících pražských čtvrtí, roste nový dům. Projekt Konstanta Karlín sází na corten, dvě hmoty a pasáž, která otevírá blok a vrací ulici městský rytmus.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty. Vzniklo podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928 a nikdy nebylo opravováno. Vedení Prahy za primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v letech 2014 až 2018 počítalo se zbouráním historického mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, jeho nástupci ale v minulém volebním období rozhodli o opravě. O vytvoření repliky na původních pilířích pak bylo na základě statických modelů rozhodnuto koncem roku 2023.

Co s Turkem?

Jen co s tím Turkem. Dělá neplechu. Jeho výhodou je, že v létě dokončil a obhájil před svými čtyřicátými narozeninami magisterskou práci. Je tedy magistrem. Jistě je na něj jeho alma mater, soukromá University College Prague, pyšná. Téma jeho závěrečné práce znělo: Americká hegemonie, intervencionismus a česká zahraniční politika: Pohledy Václava Klause jako bytostného antiintervencionisty.

Kromě toho, že je Turek možná pro mnoho žen charismatický, má takový dobře řezaný obličej, tak je nyní také vysokoškolsky vzdělaný. Proslavil se schopností rychle jezdit autem, stal se europoslancem, je milionář. Jako nový poslanec Sněmovny musel odevzdat majetkové přiznání, uvedl sedmdesát milionů korun.

Proč se tedy skládání vlády pořád točí kolem Turka? Turek je přeci člověkem budoucnosti. Co na něm prezidentu Pavlovi nesedí. Proč by to nemohl být nový ministr zahraničí? Proč kvůli přímluvám za Turka musí jezdit na Hrad Macinka? Krade Turek? Lže? Píše nesmysly na sociální sítě? Ale jděte. Je snad horší, než každý druhý z nás? Turek klidně může být ministrem, a také se jím pravděpodobně stane.

Dopravní zácpy v Praze jsou dílem příčinou nedostupného bydlení v metropoli

Dalibor Martínek: Víc pokut a daň za auto. Snad je to poslední Hřibův nápad

Názory

Dobrá zpráva. Zdeněk Hřib v prosinci skončí na pozici náměstka pražského primátora pro dopravu. Stal se poslancem, nechce kumulovat funkce. Špatná zpráva je, že ho nahradí další Pirát, Jaromír Beránek. Doprava v Praze bude dál trpět.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

