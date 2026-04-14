Benzin i nafta znovu zdraží. Stát dnes upraví cenové stropy
Maximální ceny pohonných hmot v Česku se opět zvýší. Ministryně financí Alena Schillerová oznámila, že nové cenové stropy budou vyšší než ty dosavadní. Důvodem je vývoj na světových trzích i geopolitické napětí.
Stát dnes odpoledne vyhlásí nové maximální ceny benzinu a nafty, které budou o něco vyšší než ty aktuální. Poslancům rozpočtového výboru to sdělila ministryně financí Alena Schillerová. Konkrétní částky však odmítla zveřejnit s ohledem na přítomnost médií.
Pro dnešní den platí cenové stropy 44,36 koruny za litr nafty a 41,67 koruny za litr benzinu. Tyto hodnoty byly dosud nejnižší od zavedení regulace, která začala minulý týden. Růst cen ale znovu nastartovaly události na Blízkém východě, zejména americký útok na Írán z konce února.
Inflace zrychluje. Pohonné hmoty táhnou ceny nahoru
Spotřebitelské ceny v březnu stouply meziročně o 1,9 procenta. Meziroční tempo inflace zrychlilo z únorových 1,4 procenta. Zdražily především pohonné hmoty. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který potvrdil svůj předběžný odhad. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta.
Rozpočtový výbor současně projednává návrh zákona, který by vládě umožnil regulovat ceny pohonných hmot až na 12 měsíců v případě mimořádné situace na trhu. Sněmovna se má návrhem zabývat ještě v úterý ve stavu legislativní nouze.
Ministerstvo financí začalo cenové stropy zveřejňovat minulý týden a plánuje v tom pokračovat minimálně do konce dubna. Výpočet vychází z kombinace velkoobchodních cen firem Čepro, Orlen a MOL, burzovních kotací agentury Platts, stanovených marží a daní. Regulace se nevztahuje na prémiová paliva.
Podle ministryně jsou opatření nastavena tak, aby nevedla k nedostatku pohonných hmot. Klíčovým faktorem dalšího vývoje však zůstává geopolitická situace. „Přejeme si, aby konflikt skončil. Pokud by naopak eskaloval, nelze vyloučit vůbec nic,“ uvedla Schillerová.
