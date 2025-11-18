Firmu Xiaomi táhne její elektromobil. Mezi technologickými tituly však jde o slabého hráče
Čínský technologický gigant Xiaomi dosáhl zásadního milníku ve své expanzi mimo segment chytrých telefonů. Jeho automobilová divize poprvé vykázala čtvrtletní zisk ve výši 700 milionů jüanů, tedy více než dvě miliardy korun.
Silné výsledky pomohly společnosti k celkovému čistému zisku 12,3 miliardy jüanů, tedy více než 36 miliard korun, což je výrazně nad tržními očekáváními, uvádí agentura Bloomberg.
Akcie přesto klesají
Přestože automobilový úspěch posiluje postavení firmy, akcie Xiaomi se v posledních měsících propadají. Důvodem je ostrý souboj s americkým gigantem Apple o čínský trh prémiových smartphonů i zpožděné dodávky elektromobilů. Akcie Xiaomi tak od května spadly zhruba o 20 procent, což z firmy činí jednoho z nejslabších hráčů mezi čínskými technologickými tituly. Podle Counterpoint Research se na čínském trhu v říjnu prodal iPhone v každém čtvrtém případě a růst Xiaomi zaostal i za domácím rivalem Oppo.
Automobilová divize naopak pokračuje v expanzi. Xiaomi cílí letos na 350 tisíc dodaných vozů, přičemž v říjnu oznámilo přes 40 tisíc odeslaných kusů. Zájem zákazníků je tak silný, že čekací lhůty na některé modely dosahují až devíti měsíců. Velký úspěch slaví zejména sedan SU7, ale podobně silný ohlas má i první SUV značky.
Zakladatel Lei Jun již dříve uvedl, že firma očekává trvalou ziskovost automobilové divize ve druhé polovině roku. Xiaomi zároveň připravuje expanzi do zahraničí – v Evropě plánuje začít prodávat své elektromobily v roce 2027.
Na dlouhodobý výhled však doléhá řada otázek. Investory znepokojují bezpečnostní obavy i zpožďování výroby, což zvyšuje sázky hedgeových fondů na pokles akcií. Xiaomi tak stojí před klíčovým úkolem: přesvědčit trh, že dokáže svůj rychlý růst v segmentu elektromobilů přetavit v trvalou konkurenční výhodu vůči takovým hráčům, jako jsou Tesla či BYD.
Německá automobilka Volkswagen a rival Tesly Rivian začnou na konci roku testovat první auta vzniklá jejich spoluprací. Ta má Volkswagenu pomoct dohnat technologické zpoždění. Německý koncern oznámil, že společně vyvíjená technologie by mohla být v budoucnu použita i v jeho vozidlech se spalovacím motorem. Informují o tom agentury DPA a Reuters.
Našel Volkswagen zbraň proti Tesle? První společná auta s Rivianem jsou hotová
Zprávy z firem
Německá automobilka Volkswagen a rival Tesly Rivian začnou na konci roku testovat první auta vzniklá jejich spoluprací. Ta má Volkswagenu pomoct dohnat technologické zpoždění. Německý koncern oznámil, že společně vyvíjená technologie by mohla být v budoucnu použita i v jeho vozidlech se spalovacím motorem. Informují o tom agentury DPA a Reuters.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.