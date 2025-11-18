Nový magazín právě vychází!

Firmu Xiaomi táhne její elektromobil. Mezi technologickými titány však jde o slabého hráče

Firmu Xiaomi táhne její elektromobil. Mezi technologickými tituly však jde o slabého hráče

Xiaomi SU7
ČTK
nst
nst

Čínský technologický gigant Xiaomi dosáhl zásadního milníku ve své expanzi mimo segment chytrých telefonů. Jeho automobilová divize poprvé vykázala čtvrtletní zisk ve výši 700 milionů jüanů, tedy více než dvě miliardy korun.

Silné výsledky pomohly společnosti k celkovému čistému zisku 12,3 miliardy jüanů, tedy více než 36 miliard korun, což je výrazně nad tržními očekáváními, uvádí agentura Bloomberg.

Akcie přesto klesají

Přestože automobilový úspěch posiluje postavení firmy, akcie Xiaomi se v posledních měsících propadají. Důvodem je ostrý souboj s americkým gigantem Apple o čínský trh prémiových smartphonů i zpožděné dodávky elektromobilů. Akcie Xiaomi tak od května spadly zhruba o 20 procent, což z firmy činí jednoho z nejslabších hráčů mezi čínskými technologickými tituly. Podle Counterpoint Research se na čínském trhu v říjnu prodal iPhone v každém čtvrtém případě a růst Xiaomi zaostal i za domácím rivalem Oppo.

6 fotografií v galerii

Automobilová divize naopak pokračuje v expanzi. Xiaomi cílí letos na 350 tisíc dodaných vozů, přičemž v říjnu oznámilo přes 40 tisíc odeslaných kusů. Zájem zákazníků je tak silný, že čekací lhůty na některé modely dosahují až devíti měsíců. Velký úspěch slaví zejména sedan SU7, ale podobně silný ohlas má i první SUV značky.

Zakladatel Lei Jun již dříve uvedl, že firma očekává trvalou ziskovost automobilové divize ve druhé polovině roku. Xiaomi zároveň připravuje expanzi do zahraničí – v Evropě plánuje začít prodávat své elektromobily v roce 2027.

Na dlouhodobý výhled však doléhá řada otázek. Investory znepokojují bezpečnostní obavy i zpožďování výroby, což zvyšuje sázky hedgeových fondů na pokles akcií. Xiaomi tak stojí před klíčovým úkolem: přesvědčit trh, že dokáže svůj rychlý růst v segmentu elektromobilů přetavit v trvalou konkurenční výhodu vůči takovým hráčům, jako jsou Tesla či BYD.

Rivian R2

Našel Volkswagen zbraň proti Tesle? První společná auta s Rivianem jsou hotová

Zprávy z firem

Německá automobilka Volkswagen a rival Tesly Rivian začnou na konci roku testovat první auta vzniklá jejich spoluprací. Ta má Volkswagenu pomoct dohnat technologické zpoždění. Německý koncern oznámil, že společně vyvíjená technologie by mohla být v budoucnu použita i v jeho vozidlech se spalovacím motorem. Informují o tom agentury DPA a Reuters.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Bitcoin spadl pod 90 tisíc dolarů, kryptoměna za měsíc ztratila čtvrtinu hodnoty

Bitcoin spadl pod 90 tisíc dolarů, kryptoměna za měsíc ztratila čtvrtinu hodnoty
iStock
ČTK
ČTK

Cena největší kryptoměny bitcoin i nadále klesá. Dnes v noci tak poprvé za posledních sedm měsíců sestoupila pod 90 tisíc dolarů. Kolem 7:45 středoevropského času se bitcoin obchodoval za 89 857,86 dolarů, tedy 1,87 milionu korun. Od 6. října kryptoměna ztratila více než 25 procent hodnoty.

„Kaskádový výprodej je umocněn tím, že kótované společnosti a instituce opouštějí své pozice poté, co se během vzestupu trhu nahromadily, což zvyšuje riziko nákazy na celém trhu,“ řekl agentuře Reuters Joshua Chu u hongkongské asociace Web3.

„Když podpora slábne a makroekonomická nejistota roste, důvěra může erodovat pozoruhodnou rychlostí,“ dodal Chu.

Podle serveru listu FT se na výprodeji výrazně podílejí obchodníci, kteří pomocí takzvané finanční páky sázeli na pokles ceny. „Krypto­investoři milují páku. Opakovaně vidíme, že obchodníci se pouštějí do příliš riskantních obchodů. Myslí si, že tentokrát je to jiné,“ upozornil Ryan Rasmussen ze společnosti Bitwise Asset Management.

Tomáš Vavřík

Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů

Reality

Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V posledních týdnech se objevily nové pochybnosti o tom, zda americká centrální banka (Fed) na prosincovém zasedání dále sníží úrokové sazby. To podle FT ještě více prohloubilo obavy z extrémně vysokých tržních ocenění technologických společností, které stojí v čele investičního rozmachu v oblasti umělé inteligence.

Česká národní banka (ČNB) se tento měsíc stala první centrální bankou na světě, která nakoupila bitcoiny. Uvedla, že nakoupila digitální aktiva založená na blockchainu za milion dolarů (20,8 milionu korun). Guvernér ČNB Aleš Michl už v lednovém rozhovoru s britským ekonomickým listem FT řekl, že bankovní radě předloží plán investic do bitcoinu.

guvernér ČNB Aleš Michl

Guvernér Michl koupil kryptoměny za milion dolarů

Trhy

Centrální banka koupila za milion dolarů bitcoin, digitální dolar a blockchainové depozitum. Bude to pro ni testovací portfolio, na kterém se chce učit nakládání s kryptem. Banka spustila také vlastní digitální laboratoř, která bude testovat vedle kryptoměn také projekty umělé inteligence.

nst

Přečíst článek

Proti Michlovu plánu oznámeném v tomto rozhovoru se postavila prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová. Uvedla tehdy, že bankovní rezervy musejí být likvidní a bezpečné a že by neměly být zatíženy podezřením z praní špinavých peněz či další kriminální aktivity.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn. Založen je na technologii blockchain, což je decentralizovaná účetní kniha, která umožňuje transparentně a zároveň bezpečně posílat data, nejen kryptoměny. V roce 2010 stál bitcoin méně než jeden dolar. Evropská centrální banka bitcoin nepovažuje za měnu, ale spekulativní aktivum. Poukazuje, že je silně volatilní a není běžně přijímán jako platidlo.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS)

Žádných 12 miliard. Dokud se darované bitcoiny neprodají, je jejich korunová hodnota nulová

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

V příštích měsících by mohlo zvolnit zdražování potravin, uvedli analytici

Nákup potravin
ČTK
ČTK

Nákup potravin
ČTK
ČTK
ČTK

Vývoj výrobních cen naznačuje, že by v příštích měsících mohlo zvolnit zdražování potravin. Průmyslové zboží důvod ke zdražování nemá, shodli se analytici při hodnocení říjnových cen průmyslových výrobců. Podle dat Českého statistického úřadu ceny zemědělských výrobců zmírnily meziroční růst na 3,2 procenta ze zářijových 7,1 procenta a ceny průmyslových výrobců prohloubily pokles na 0,7 procenta ze zářijových 0,1 procenta.

„Uklidnění, byť zřejmě dočasného, bychom se v nadcházejících měsících mohli dočkat u cen potravin, jejichž zpracovatelé reportují již třetí meziměsíční cenový pokles v řadě,“ uvedl hlavní ekonom Investiky Vít Hradil. Oproti září se ceny v potravinářském průmyslu snížily o 0,4 procenta. „Nadějně v tomto ohledu vyznívá i prudké zpomalení meziročního růstu cen zemědělských výrobců,“ doplnil Hradil.

Analytička Raiffeisenbank Tereza Krček upozornila, že za růstem zemědělských cen stojí cena hnojiv, obalů, vyšší náklady na chov zvířat, ale také rostoucí mzdy. „V tomto odvětví ve druhém čtvrtletí vzrostly o více než devět procent,“ uvedla.

Hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč očekává v listopadu další zpomalení meziročního růstu cen zemědělských výrobců. „Vývoj cen v rostlinné výrobě podle našeho názoru naznačuje, že se meziroční růst výrobních cen v živočišné výrobě bude dále zpomalovat,“ řekl. Ceny v rostlinné výrobě v říjnu meziročně klesly o 2,5 procenta, v živočišné výrobě zpomalilo tempo meziročního růstu cen na 17,3 procenta ze zářijových 19,1 procenta.

Společná evropská měna

Lukáš Kovanda: Drahé povolenky, drahá Evropa. Uhlíkové clo zvýší ceny všeho — od bytů po letenky

Názory

Emisní povolenky na dovoz čili uhlíkové clo, které EU bez výraznějšího zájmu médií naplno zavádí za půldruhého měsíce, hned zkraje roku 2026, zásadně poškodí některé sektory české ekonomiky. Ohrozí zaměstnanost a vyvolá inflační tlaky, aniž by země mimo EU byly zásadněji dotčeny. Plyne to z článku v odborném žurnálu Energy Economics, který dopady uhlíkového cla podrobuje zevrubné analýze.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Ceny průmyslových výrobců nadále klesají. „Částečně je to dáno pokračující normalizací cen energií nicméně zlevňuje se kontinuálně i ve zpracovatelském průmyslu a také těžbě. Kromě poklesu cen samotných vstupů se na tomto vývoji podílí i nadále slabá průmyslová poptávka, která nutí dodavatele podbízet se cenou v zájmu zachování odbytu. Pro spotřebitelskou inflaci to znamená, že ze strany průmyslového zboží ani v dohledné době zdražování nehrozí,“ uvedl Hradil.

Meziročně se zvýšily ceny ve stavebnictví o 3,2 procenta. „Z delšího pohledu zde může být pro inflaci rizikem hlavně případné oživení stavebních prací na domech a bytech, ke kterému by mohlo dojít urychlením stavebního řízení a dalších procesů, což by mohlo ceny stavebních prací výrazně navýšit. Nicméně dopady těchto změn bychom pocítili nejdříve v roce 2027,“ řekl Jan Slabý z poradenské společnosti Ecovis.

Česko má mít letos nižší inflaci, než EU jako celek
Aktualizováno

Potvrzeno. Inflace v Česku zpomalila na 1,8 procenta, je nejnižší za sedm let

Money

ČTK

Přečíst článek
