Unikátní kresba mladého lva od Rembrandta jde do aukce. Může vynést půl miliardy
Aukční síň Sotheby’s v New Yorku připravila na začátek února mimořádnou nabídku. Již 4. února se uskuteční aukce Master Works on Paper from Five Centuries, která nabídne díla na papíře od nejslavnějších umělců za posledních pět století. Jednou z nejvíce očekávaných bude bitva o mimořádnou kresbu Odpočívající mladého lva od Rembrandta, jež by se mohla prodat za 15 až 20 milionů dolarů. Cena ale může jít i daleko výš.
Taková příležitost podle odborníků nastává jednou za dekády. Ve středu 4. února se v aukční síni Sotheby’s uskuteční dražba vzácných prací na papíře a jednou z nejočekávanějších položek bude kresba Rembrandta van Rijna zachycující mladého lva, jak odpočívá.
Kresba pochází z období mezi lety 1638 a 1642, kdy autorova kreativita byla takřka neomezená a byl nejvyhledávanějším amsterdamským portrétistou. Navíc jde o součást proslulé Leidenské sbírky amerického miliardáře a filantropa Thomase S. Kaplana.
Na trh se tak dostává jedno z nejvýraznějších Rembrandtových děl na papíře za posledních pět dekád. Tomu odpovídá také odhad konečné ceny, který se pohybuje mezi 15 a 20 miliony dolarů.
Hollywood se připravuje na konec jedné éry. Producentka Kathleen Kennedyová, jedna z nejvlivnějších osobností filmového průmyslu posledních dekád, opustí pozici prezidentky studia Lucasfilm pod hlavičkou Walt Disney Company. Tím uzavře téměř čtrnáctileté období, v němž stála v čele Star Wars a dalších ikonických značek. Vedení Disneyho oznámilo, že ji nahradí dvojice manažerů Dave Filoni a Lynwen Brennanová. Proč je odchod Kennedyové tak zásadním momentem hollywoodské továrny na sny? Jak výraznou stopu za sebou zanechává? A co vlastně bude Kennedyová nadále dělat?
Nejvlivnější žena Hollywoodu končí. Kathleen Kennedyová stála za úspěchem Spielberga a vytvořila nové Star Wars
Unikátní dílo
Rembrandt lvy studoval přímo v menažeriích (zvěřincích), které do Amsterdamu přivážely lodě Nizozemské východoindické společnosti. Dílo je provedeno černou křídou s bílým zvýrazněním a šedou lavírkou na nahnědlém papíře (rozměry cca 11,5 x 15 cm).
Odborníci vyzdvihují neuvěřitelnou bezprostřednost a psychologickou hloubku, kterou Rembrandt dokázal vtisknout i zvířeti. Lev je zachycen v tříčtvrtečním pohledu, jeho pohled je pronikavý, a přestože odpočívá, vyzařuje z něj vnitřní síla a ostražitost. Unikátním detailem je levá přední tlapa, kterou umělec načrtl ve dvou polohách, což nám dává nahlédnout do jeho tvůrčího procesu hledání ideální kompozice.
Celkem je známo pouze šest Rembrandtových kreseb lvů, přičemž zbylých pět je uloženo ve světových muzejních institucích (např. Britské muzeum, Louvre, Rijksmuseum). Tento konkrétní list je tak posledním exemplářem tohoto námětu v soukromých rukou. Pro Thomase Kaplana měla kresba i osobní význam – v roce 2005 byla jeho vůbec prvním nákupem díla od Rembrandta, čímž položil základ největší soukromé sbírce nizozemského umění 17. století na světě.
Patří k nejviditelnějším současným umělcům a mezi synonyma pojmu české sklo. Rony Plesl ale také vyučuje na UMPRUM a to již 17 let a zároveň je sběratelem a podporovatelem umění. „Moje sbírka je už docela velká, a když všechno dobře dopadne, na jaře ji představím v galerii Magnus Art,“ prozrazuje Plesl. Začátek rozhovoru netradičně svedeme právě k umění, protože na zdi v karlínském ateliéru visí jedno překvapivé dílo.
Rony Plesl: Ve sbírce mám i díla studentů. Vlastní skleničky ale ne
Rekordní cena?
Pokud se naplní odhadovaná cena 15 až 20 milionů dolarů, půjde o absolutní rekord za Rembrandtovu kresbu a jednu z nejdražších prací na papíře v historii. Situace na trhu přitom napovídá, že by odhad mohl být dokonce překonán.
Důvodů je pro to víc. Díla starých mistrů jsou v posledních dvou letech rostoucí kategorií na aukčním trhu, vyhledávaná jsou také díla na papíře a úspěch zaznamenávají také menší formáty, které si sběratelé mohou skutečně vystavit a ne je rovnou uložit do depozitáře. Na trhu navíc je kritický nedostatek podobných děl, většina podobných je totiž již v muzeích a institucionálních sbírkách a na trhu se již nikdy neobjeví.
Výtěžek prodeje mimořádné kresby bude věnován neziskové organizaci Panthera, kterou Thomas S. Kaplan spoluzaložil. Tato organizace se věnuje ochraně divokých kočkovitých šelem a jejich přirozeného prostředí. Prodej 400 let starého portrétu lva tak přímo přispěje k záchraně jeho žijících potomků ve volné přírodě.
Nejlevnější šachy na českém trhu vyjdou na 89 korun. Cena šachového setu ale může růst do netušených výšin. Nejluxusnější sady vyjdou na desítky tisíc. Britských liber. Kdo si ale pořídí šachy od některého z designérů nebo od londýnské společnosti Purling, koupí si v podstatě umělecké dílo.
Na pomezí umění a hry. Luxusní šachy mohou stát víc než nová škodovka
Popletení Motoristé jsou ideální hluková clona k odvedení pozornosti a Babiš má klid na svou mocenskou práci. Macinka je ideální terč, lidé se hádají o SMSky a gesta, sdílí se výzvy, pohoršení, morální panika, chystají se demonstrace. Na tohle blbnutí je upřená veškerá mediální i opoziční pozornost. ANO si mezitím v klidu a bez odporu řeší to podstatné – mocenské ovládnutí státu.
David Ondráčka: Popletení Motoristé Babišovi vyhovují
Názory
