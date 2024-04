OBRAZEM: Tim Burton po dekádě opět v Praze. Jeho výstava nabízí stovky děl, fotografií a skic

Téměř 600 skic, loutek, scénografií nebo fotografií z filmů Tima Burtona bude k vidění na výstavě v Obecním domě v Praze od 1. května do konce září.

Expozice mapuje a představuje více než padesátiletou uměleckou dráhu amerického režiséra, který je známý pro snová, fantaskní, groteskní, až hororová díla. Poslední Burtonova výstava v Praze byla nejnavštěvovanější českou výstavou roku 2014, navštívilo ji přes 100 tisíc lidí. Nadcházející pražská výstava je unikátní zejména novou expozicí loutek.

Postavičky z Burtonových filmů jsou umístěné do vlastních světů, neprůhledných koulí s malými průzory. Výstava také nabídne díla z Burtonových projektů po roce 2014, jako jsou seriál Wednesday z prostředí Addamsovy rodiny nebo Dumbo. Vstupenky na výstavu jsou už v prodeji a jejich ceny se liší podle dnů, o víkendu zaplatí dospělí 500 korun, od úterý do pátku 450 a v pondělí 350 korun.

Návštěvníky ve vstupní hale čeká časová osa, která mapuje zásadní roky pro Burtonovu tvorbu od jeho narození v roce 1958. Ve dvou dlouhých sálech pak představuje režisérovo dílo, od jeho nejstarších kreseb, které vytvořil ve škole, až po nejnovější díla. Kromě skic a kreseb jsou vystaveny také sochy Burtonových postav, jednomu sálu například dominují díla z nerealizované série Piráti. Druhý sál je zaplněn kulovými objekty, ve kterých jsou vystavené loutky. V podstatě jde o vlastní světy loutek, do kterých mohou návštěvníci nahlédnout skrze malá okna ve stěnách. Netradiční instalaci loutek do koulí pro výstavu vymýšleli společně animátor Jan Bubeníček a architektka Martina Kárová. Loutky z Mrtvé nevěsty tak například stojí na kamenném mostě a jsou filmově nasvícené. „Díky tomu máte pocit, že se koukáte přímo do filmu Tima Burtona,“ řekl Bubeníček.

Filmové prostředí pro loutky vytvořili čeští animátoři a umělečtí řemeslníci na základě Bubeníčkových skic. „Burton každou kouli schvaloval. Mělo to velký proces, nejdřív jsme udělali 3D návrhy a každá koule pak procházela připomínkováním od Tima,“ uvedla Kateřina Riley z produkčního týmu. Dodala, že koule jsou velké od jednoho do tří metrů a je v nich vždy několik kukátek, takže si návštěvníci můžou prohlédnout scénu z různých úhlů a stran.

„Součástí výstavy je i první dílo Tima Burtona, Létající talíř a mimozemšťané, které vytvořil, když mu bylo 14. Chodil do školy a učitelé mu říkali, že se nemůže stát umělcem, protože neumí malovat,“ řekla manažerka výstavy z Tim Burton Productions Brandi Pomfretová. Podle ní v té době miloval díla Hieronyma Bosche, takže první Burtonovo dílo je v podstatě variací na Boschovo dílo. Pomfretová dodala, že Burton vnímá výstavy jako nadstavbu svých filmů.

Burton chce do Prahy osobně

Od poslední výstavy Burtonových děl v Praze uplynulo deset let, podle Riley unikátní právě pojetím expozice loutek, vystavená jsou i díla z nových projektů a také byly některé exponáty obměněné. Dodala, že Burton na pražskou výstavu chce přijet, termín však kvůli jeho zaneprázdněnosti neví.

„Nesmírně mě těší, že od roku 2008 můj tým sestavil již třetí výstavu (2008 pro newyorské Museum of Modern Art, 2014 pro Prahu a nyní opět pro Prahu). Před deseti lety jsem byl její atmosférou okouzlen a nyní se na ni těším stejně, i když bude na jiném místě. Prahu jsem si zamiloval pro gotickou krásu, slabost pro loutky a marionety a i kvůli jejím obyvatelům,“ vzkázal Burton přes pořadatele.

Tim Burton je americký režisér, který začínal jako animátor studia Disney. Velmi rychle si vytvořil osobitý vizuální styl, směs nespoutané fantazie a kreativity, černého humoru a pochmurné poezie. Režíroval například filmy Pee-Weeho velké dobrodružství, Beetlejuice, Mars útočí!, Mrtvá nevěsta Tima Burtona, Karlík a továrna na čokoládu nebo Alenka v říši divů. V posledních letech režíroval například první čtyři epizody seriálu Wednesday. Ve všech svých dílech čerpá ze zdrojů dětské představivosti. Burton obdržel na benátském filmovém festivalu Zlatého lva za celoživotní dílo. V roce 2010 předsedal porotě v Cannes.