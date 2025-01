Malířka Klára Sedlo vystavuje v Bruselu. Představí malby inspirované Voynichovým rukopisem

Česká malířka Klára Sedlo zahajuje letošní rok významnou událostí. Svou tvorbu představí na sólové výstavě v Pražském domě v Bruselu. Vernisáž se uskuteční ve středu a následná výstava nabídne propojení nových i starších děl inspirovaných tajemným Voynichovým rukopisem.

„Tento projekt mě provází už několik let a mám velkou radost, že ho mohu představit v tak prestižním prostředí,“ říká Klára. Do Bruselu se vrací po několika letech. Poprvé zde vystavovala jako součást skupinové výstavy projektu AVU, tehdy ještě jako nejmladší účastnice. Od té doby její kariéra nabrala nový směr.

Akademická malířka je známá pro svou osobitou tvorbu, ale také aktivní komunikací na sociálních sítích. Studovala malbu u Michaela Rittsteina a kresbu u Jiřího Petrboka. Její díla s prvky magického realismu často zobrazují podivné stránky světa. Od monster až po surrealistické scény, které odrážejí vnitřní stavy autorky.

Jak prozradila koncem loňského roku na setkání Newstream Business Clubu českých a slovenských žen v nové designové galerii současného umění The Gallerister je pro ní důležitá i osobní image. Na svých vernisážích se tak snaží vizuálně sladit s vystavovanými díly a svůj oděv proto plánuje většinou i dlouho dopředu. „Takzvaný „statement piece“ je pro mne hodně zásadní. Můžete mne tak potkat ve speciálně nakombinovaných až bizarních kostýmech, botách či s pitoreskními kabelkami, které vyjadřují nejen můj svět na venek, ale i to, jak se cítím uvnitř,“ popsala Klára Sedlo, která módu vždy primárně vnímala jako způsob, jak vyjádřit sebe sama.

Historie a současnost

Návštěvníci se mohou těšit na čtyři desítky obrazů, rozdělených do dvou tematických okruhů. První zahrnuje nová díla, mezi nimiž vynikají velká květinová zátiší inspirovaná právě Voynichovým rukopisem. Záhadnou ilustrovanou knihou, napsanou neznámým písmem v neznámém jazyce. Podle historiků byl vytvořen mezi léty 1404–1438. První kontakt s rukopisem si Klára přesně nepamatuje. „Možná v záhadologickém pořadu. Fascinace přišla s přetiskem rukopisu. Listovat stránkami s neznámým jazykem a podivnými rostlinami mě inspirovalo k jejich malování. Série převádí jednoduché nákresy do olejomaleb, jak by rostliny mohly vypadat ve skutečnosti,” vzpomíná. Začínala popisnými zátišími, později rostliny „ožily“ v krajině, levitovaly, získaly těla jako alegorie slunce a měsíce. „Nyní tvořím květinová zátiší, tedy kombinace částí rostlin z různých stran rukopisu,“ dodává Klára.

Druhý okruh obrazů přináší starší práce, včetně úplně prvního obrazu z cyklu, který před několika lety odstartoval autorčinu fascinaci touto záhadnou knihou. Ty kombinují renesanční tradici s moderními prvky, například obraz Tancující rostlina zachycená v rozfázovaném pohybu na pomyslných filmových políčkách či malba Vstup do podzemí.

„Doufám, že se divákům bude výstava líbit a odnesou si z ní stejný pocit, jako z prohlížení záhadného rukopisu,“ vzkazuje návštěvníkům malířka, která kromě rukopisu pracuje na dalších projektech, jako jsou tarotové karty nebo příběhy alter ega Fogbow. Série rostlin ale pokračuje, plánují se i figurální části rukopisu.

