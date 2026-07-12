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newstream.cz Politika Zemřel americký senátor Lindsey Graham, vlivný zastánce Ukrajiny

Zemřel americký senátor Lindsey Graham, vlivný zastánce Ukrajiny

Zemřel americký senátor Lindsey Graham, vlivný zastánce Ukrajiny
ČTK
ČTK

Zemřel americký senátor Lindsey Graham, uvedla podle jeho kancelář na síti X. Jednasedmdesátiletý republikán patřil k nejvlivnějším členům Kongresu a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. V minulosti měl napjaté vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem, podle médií však v současnosti amerického prezidenta podporoval.

"Americký senátor Lindsey Graham zemřel v sobotu 11. července večer po krátké a náhlé nemoci," uvedla jeho kancelář v prohlášení, z nějž citovala světová média.

Americký prezident Donald Trump označil zemřelého senátora za jednoho z nejlepších zákonodárců a skutečného amerického vlastence. "Bude hodně chybět," napsal dnes na síti Truth Social. 

Dlouholetý politik Graham reprezentoval Jižní Karolínu v Senátu od roku 2003, v současnosti byl předsedou rozpočtového výboru. Ještě předtím, od poloviny 90. let, zasedal ve Sněmovně reprezentantů. Letos chtěl znovu kandidovat v listopadových volbách.

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Ukrajinské útoky na ruské rafinerie ukazují, jak rychle se mění moderní válčení. Dle stanice CNBC už zkušenosti z bojiště ovlivňují také investiční priority NATO. Aliance chce během pěti let vložit více než 40 miliard dolarů do dronů a obrany proti nim. Nový trh může otevřít prostor i českým technologickým firmám.

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Graham patřil k zastáncům tvrdé linie v zahraniční politice a podporoval americké intervence v zahraničí. Graham měl napjaté vztahy s Donaldem Trumpem na začátku jeho politické kariéry. Podle samotného Trumpa se však později jejich vztahy zlepšily. "Stali se z nás jedni z nejlepších přátel na světě," řekl podle deníku Le Monde nedávno Trump. Média označují Grahama za spojence současného prezidenta.

Graham patřil k podporovatelům Ukrajiny mezi republikány. Ještě v pátek ho v Kyjevě přijal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který mu poděkoval za jeho podporu bránící se země. Podotkl, že se jednalo o desátou návštěvu senátora na Ukrajině. Podle serveru Ukrajinska pravda americký senátor v sobotu navštívil závod na výrobu dronů společnosti SkyFall.

Podle stanice NBC News se však Graham z Ukrajiny vrátil. Podle ní v jeho washingtonském bydlišti v sobotu večer místního času zasahovali záchranáři.

 

Lindsey Graham

Americký politik a právník byl jedním z nejznámějších členů amerického Kongresu a klíčovým hlasem ve své straně v zahraničněpolitických otázkách. V Senátu zasedal od roku 2003. Výrazně podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. V minulosti měl napjaté vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem, podle médií byl však v současnosti počítán mezi jeho blízké spojence. Graham patřil ve své straně k zahraničněpolitickým "jestřábům", podporoval americké intervence v zahraničí, nejnověji vojenský zásah proti Íránu. Jeho náléhání na americkou vládu, aby zvýšila vojenský tlak na Írán a vyslala do zahraničí více vojáků, mu letos na jaře vyneslo ostrou kritiku ze strany jeho republikánských kolegů. Graham byl také stoupencem úzkých vztahů mezi Izraelem a Spojenými státy.

Mezi republikány patřil Graham k podporovatelům Ukrajiny a ještě v pátek 10. července ho v Kyjevě přijal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který mu poděkoval za jeho podporu země, která od roku 2022 čelí ruské ozbrojené agresi. Zelenskyj připomněl, že se jednalo o desátou návštěvu senátora na Ukrajině. V americkém Senátu, kde Graham působil od roku 2003, nyní předsedal rozpočtovému výboru a v letech 2019 až 2021 výboru pro soudnictví. Letos chtěl znovu kandidovat v listopadových volbách. V roce 2016 byl jedním z republikánských kandidátů do voleb amerického prezidenta, ale svou kandidaturu nakonec stáhl ještě před začátkem primárek. Tehdy otevřeně kritizoval kandidaturu Donalda Trumpa, později se ale podle vyjádření samotného Trumpa jejich vztahy zlepšily. "Stali se z nás jedni z nejlepších přátel na světě,“ řekl podle deníku Le Monde nedávno Trump.

Graham se narodil 9. července 1955 ve městě Central v Jižní Karolíně a vystudoval právo na Univerzitě Jižní Karolíny. Před vstupem do politiky působil v letech 1982 až 1988 ve sboru vojenského prokurátora v americkém letectvu. Později byl záložníkem amerického letectva, v roce 2014 dosáhl hodnosti plukovníka. Před svým zvolením do parlamentu Jižní Karolíny v roce 1993 Graham provozoval soukromou advokátní praxi. Po dalších dvou letech ho v roce 1995 zvolili do Sněmovny reprezentantů, kde setrval do roku 2003 jako zástupce Jižní Karolíny. V roce 2002 byl Graham zvolen do Senátu, a znovuzvolen v letech 2008, 2014 a 2020.

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ČTK

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Dluhová spirála se zpomaluje. Bankrotů ubývá i přes rostoucí spotřebitelské úvěry

Soudce
iStock
ČTK
ČTK

V prvním pololetí letošního roku soudy v ČR vyhlásily 7614 osobních bankrotů, ve srovnání se stejným obdobím loňska o sedm procent méně. Zároveň přijaly 7806 návrhů na osobní bankrot, což představovalo meziroční pokles o osm procent. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

"Počet osobních bankrotů za posledních 12 měsíců mírně vzrostl, ale meziroční vývoj v prvním pololetí letošního roku naznačuje pozitivní změnu trendu. Za prvních šest měsíců soudy vyhlásily o 555 osobních bankrotů méně než ve stejném období loňského roku," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Lepší situace v krajích

Výraznější pokles nastal v Olomouckém a Pardubickém kraji, kde se jejich počet snížil až o čtvrtinu. Z poklesu počtu návrhů na osobní bankrot lze podle analytičky odvodit, že počet osobních bankrotů by v letošním roce mohl být nižší než v roce 2025. I když úvěry domácností na spotřebu rostou poměrně svižně, platební morálka lidí se zlepšuje, dodala.

Za prvních šest měsíců letošního roku bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji, a to 1268. Následovaly Ústecký kraj s 1001 a Středočeský kraj s 893 bankroty fyzických osob. Na tyto tři regiony připadly více než dvě pětiny celkového počtu osobních bankrotů za první pololetí. Nejméně jich v tomto období bylo v kraji Vysočina, ve Zlínském a v Pardubickém kraji.

Bankroty zpomalily, problém ne. Počet osobních krachů dál roste

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V lednu v ČR soudy vyhlásily 1048 osobních bankrotů, meziročně o 17 procent méně. Zároveň bylo podáno 1074 návrhů na osobní bankrot, což je meziroční pokles o devět procent. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách.

ČTK

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Za první pololetí letošního roku se počet osobních bankrotů meziročně zvýšil pouze ve třech krajích. Nejvíce vzrostl ve Středočeském kraji, o šest procent. V Karlovarském kraji se jejich počet zvýšil o pět procent a v Plzeňském kraji o dvě procenta. Proti období od ledna do konce června roku 2025 počet osobních bankrotů nejvýrazněji klesl v Olomouckém kraji, kde jich soudy vyhlásily o čtvrtinu méně. Podobná situace byla také v Pardubickém kraji, kde se jejich počet snížil o 24 procent. V Praze to bylo o 16 procent a v Královéhradeckém kraji o 13 procent.

Za posledních 12 měsíců v průměru za celou ČR připadlo 16 osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel starších 15 let. Nejvyšší míru osobních bankrotů dlouhodobě vykazuje Ústecký kraj, kde na 10 tisíc obyvatel připadlo 47 osobních bankrotů. Následovaly Středočeský kraj s 25 bankroty a Karlovarský kraj s 24 bankroty na 10 tisícobyvatel. Nejnižší míra osobních bankrotů byla v Plzeňském kraji, kde na 10 tisíc obyvatel připadlo sedm osobních bankrotů. V Praze a v kraji Vysočina to bylo shodně deset bankrotů na 10 tisíc obyvatel.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Lodě mají smůlu. USA s Íránem si opět vyměňují údery a Hormuzem nikdo neproplouvá

lodě uvízlé v Hormuzském průlivu
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Íránské revoluční gardy v noci na neděli oznámily uzavření Hormuzského průlivu až do odvolání. Stalo se tak poté, co střílely na loď plující nepovolenou trasou, uvedly tiskové agentury. Průliv, klíčový pro mezinárodní obchod, zůstane prozatím uzavřený, poznamenala agentura DPA. Po útoku na loď plavící se Hormuzským průlivem oznámilo velitelství amerických sil v oblasti další vlnu útoků proti Íránu.

"Loď byla zasažena varovnými výstřely a zastavena," citovala agentura AFP z prohlášení revolučních gard. "Po tomto incidentu a vzhledem k nejistotě způsobené nezákonným zásahem cizích mocností bude Hormuzský průliv uzavřen do odvolání a do ukončení operací Spojených států v regionu; žádným lodím nebude povolen průjezd,“ dodaly gardy. Zároveň pohrozily útokem na americké základny v oblasti Perského zálivu.

Americká vláda se k incidentu zatím oficiálně nevyjádřila, napsala agentura DPA. Avšak nejmenovaný představitel potvrdil dobře informovanému novináři Baraku Ravidovi, že revoluční gardy střílely na obchodní loď, která se pokoušela proplout Hormuzským průlivem. Loď byla zasažena a vážně poškozena.

Třetí vlna útoků

Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM uvedlo na sociální síti X, že dnes spustilo další vlnu útoků proti Íránu poté, co revoluční gardy zaútočily na kontejnerovou loď M/V GFS Galaxy plující pod kyperskou vlajkou Hormuzem. Jeden člen posádky je pohřešován, loď nemůže pokračovat v plavbě kvůli požáru a značnému poškození strojovny, oznámilo velitelství a dodalo, že americké útoky, podnikané na rozkaz vrchního velitele, mají oslabit íránskou schopnost napadat civilní plavidla. Podle velitelství jde o třetí vlnu útoků na Írán v tomto týdnu.

Americké síly tímto útokem zasáhly přibližně 140 íránských vojenských cílů, uvedlo CENTCOM při následném oznámení ukončení už třetí vlny útoků na Írán v tomto týdnu. Státy Perského zálivu čelily íránským odvetným útokům, informují v neděli ráno světové agentury.

"Írán učinil špatnou volbu a nyní (za to) platí," prohlásil americký ministr obrany Pete Hegseth podle AFP. Íránská média podle agentury Reuters informovala o výbuších v Búšehru, v Asalúji, v přístavním městě Bandar Abbás, u přístavu Čáhbahár či na ostrově Kešm.

Kdo za to může

Írán i USA se vzájemně obviňují z porušování příměří a zároveň tvrdí, že jejich strana podmínky ujednání dodržuje. Americký prezident Donald Trump v posledních dnech opakovaně označil stávající příměří za ukončené kvůli íránským útokům na lodě v Hormuzském průlivu.

Spojené státy tento týden obnovily vzdušné útoky na cíle v Íránu. Stalo se tak poté, co Trump prohlásil, že nedávné íránské údery na lodě v Hormuzském průlivu znamenají konec křehkého příměří, a pohrozil eskalací konfliktu, pokud podobné útoky nepřestanou. Írán v odvetě zaútočil na Kuvajt, Bahrajn a Katar, kde jsou umístěny americké základny. Válku zahájily 28. února Spojené státy a Izrael útoky na Írán, při kterých zabily mimo jiné nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího a další vrcholné činitele íránského režimu.

Svět po desetiletí považuje Hormuzský průliv za mezinárodní vodní cestu. Írán po vypuknutí války požadoval, aby získal kontrolu nad průlivem a také aby mohl inkasovat poplatky od lodí, které jím proplouvají. Spojené státy vybízejí lodě, aby se plavily po jižní trase přes teritoriální vody Ománu. Před začátkem války průlivem procházela asi pětina veškeré obchodované ropy a zemního plynu. Íránské sevření průlivu během války vedlo ke globální energetické krizi, ačkoli ceny ropy od válečných maxim 120 dolarů za barel prudce klesly, poznamenala agentura AP.

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