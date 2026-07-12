Zemřel americký senátor Lindsey Graham, vlivný zastánce Ukrajiny
Zemřel americký senátor Lindsey Graham, uvedla podle jeho kancelář na síti X. Jednasedmdesátiletý republikán patřil k nejvlivnějším členům Kongresu a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. V minulosti měl napjaté vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem, podle médií však v současnosti amerického prezidenta podporoval.
"Americký senátor Lindsey Graham zemřel v sobotu 11. července večer po krátké a náhlé nemoci," uvedla jeho kancelář v prohlášení, z nějž citovala světová média.
Americký prezident Donald Trump označil zemřelého senátora za jednoho z nejlepších zákonodárců a skutečného amerického vlastence. "Bude hodně chybět," napsal dnes na síti Truth Social.
Dlouholetý politik Graham reprezentoval Jižní Karolínu v Senátu od roku 2003, v současnosti byl předsedou rozpočtového výboru. Ještě předtím, od poloviny 90. let, zasedal ve Sněmovně reprezentantů. Letos chtěl znovu kandidovat v listopadových volbách.
Ukrajinské útoky na ruské rafinerie ukazují, jak rychle se mění moderní válčení. Dle stanice CNBC už zkušenosti z bojiště ovlivňují také investiční priority NATO. Aliance chce během pěti let vložit více než 40 miliard dolarů do dronů a obrany proti nim. Nový trh může otevřít prostor i českým technologickým firmám.
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Politika
Ukrajinské útoky na ruské rafinerie ukazují, jak rychle se mění moderní válčení. Dle stanice CNBC už zkušenosti z bojiště ovlivňují také investiční priority NATO. Aliance chce během pěti let vložit více než 40 miliard dolarů do dronů a obrany proti nim. Nový trh může otevřít prostor i českým technologickým firmám.
Graham patřil k zastáncům tvrdé linie v zahraniční politice a podporoval americké intervence v zahraničí. Graham měl napjaté vztahy s Donaldem Trumpem na začátku jeho politické kariéry. Podle samotného Trumpa se však později jejich vztahy zlepšily. "Stali se z nás jedni z nejlepších přátel na světě," řekl podle deníku Le Monde nedávno Trump. Média označují Grahama za spojence současného prezidenta.
Graham patřil k podporovatelům Ukrajiny mezi republikány. Ještě v pátek ho v Kyjevě přijal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který mu poděkoval za jeho podporu bránící se země. Podotkl, že se jednalo o desátou návštěvu senátora na Ukrajině. Podle serveru Ukrajinska pravda americký senátor v sobotu navštívil závod na výrobu dronů společnosti SkyFall.
Podle stanice NBC News se však Graham z Ukrajiny vrátil. Podle ní v jeho washingtonském bydlišti v sobotu večer místního času zasahovali záchranáři.
Lindsey Graham
Americký politik a právník byl jedním z nejznámějších členů amerického Kongresu a klíčovým hlasem ve své straně v zahraničněpolitických otázkách. V Senátu zasedal od roku 2003. Výrazně podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. V minulosti měl napjaté vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem, podle médií byl však v současnosti počítán mezi jeho blízké spojence. Graham patřil ve své straně k zahraničněpolitickým "jestřábům", podporoval americké intervence v zahraničí, nejnověji vojenský zásah proti Íránu. Jeho náléhání na americkou vládu, aby zvýšila vojenský tlak na Írán a vyslala do zahraničí více vojáků, mu letos na jaře vyneslo ostrou kritiku ze strany jeho republikánských kolegů. Graham byl také stoupencem úzkých vztahů mezi Izraelem a Spojenými státy.
Mezi republikány patřil Graham k podporovatelům Ukrajiny a ještě v pátek 10. července ho v Kyjevě přijal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který mu poděkoval za jeho podporu země, která od roku 2022 čelí ruské ozbrojené agresi. Zelenskyj připomněl, že se jednalo o desátou návštěvu senátora na Ukrajině. V americkém Senátu, kde Graham působil od roku 2003, nyní předsedal rozpočtovému výboru a v letech 2019 až 2021 výboru pro soudnictví. Letos chtěl znovu kandidovat v listopadových volbách. V roce 2016 byl jedním z republikánských kandidátů do voleb amerického prezidenta, ale svou kandidaturu nakonec stáhl ještě před začátkem primárek. Tehdy otevřeně kritizoval kandidaturu Donalda Trumpa, později se ale podle vyjádření samotného Trumpa jejich vztahy zlepšily. "Stali se z nás jedni z nejlepších přátel na světě,“ řekl podle deníku Le Monde nedávno Trump.
Graham se narodil 9. července 1955 ve městě Central v Jižní Karolíně a vystudoval právo na Univerzitě Jižní Karolíny. Před vstupem do politiky působil v letech 1982 až 1988 ve sboru vojenského prokurátora v americkém letectvu. Později byl záložníkem amerického letectva, v roce 2014 dosáhl hodnosti plukovníka. Před svým zvolením do parlamentu Jižní Karolíny v roce 1993 Graham provozoval soukromou advokátní praxi. Po dalších dvou letech ho v roce 1995 zvolili do Sněmovny reprezentantů, kde setrval do roku 2003 jako zástupce Jižní Karolíny. V roce 2002 byl Graham zvolen do Senátu, a znovuzvolen v letech 2008, 2014 a 2020.