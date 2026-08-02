Jen na dně z roku 1986. Japonsko a USA zasáhly a trh čeká, jak dlouho jim vydrží munice
Japonská ministryně financí Sacuki Katajamaová v pondělí oznámí, že Tokio a Washington zasáhly společně na devizovém trhu. Cílem bylo zastavit pád jenu na čtyřicetiletá minima. Agentuře Reuters to řekli dva japonští vládní činitelé, kteří si kvůli citlivosti tématu nepřáli být jmenováni.
Katajamaová podle nich zdůrazní odhodlání obou zemí bránit se nadměrnému oslabování japonské měny. Jeden ze zdrojů na dotaz, zda ministryně oznámí „společný postup“, odpověděl kladně. „Operace stále probíhá,“ dodal.
Japonské ministerstvo financí se v neděli nepodařilo zastihnout. Představitelé amerického ministerstva financí na žádost o vyjádření bezprostředně nereagovali, poznamenává web CNBC.
Poprvé po 15 letech táhnou Tokio a Washington za jeden provaz
Chystanému oznámení předcházely podle tržních zdrojů opakované nákupy jenu japonskými a americkými úřady. Jde o první společnou intervenci od roku 2011. Japonská měna se vůči dolaru pohybuje na nejslabších úrovních od roku 1986.
Japonská vláda nakupovala jeny za dolary ve čtvrtek během newyorských obchodních hodin. Podle dat japonské centrální banky (BOJ) k tomu prodala až 58,97 miliardy dolarů. První zásah přišel několik hodin předtím, než BOJ v pátek ponechala měnovou politiku beze změny. Zároveň ale naznačila vysokou pravděpodobnost brzkého zvýšení úrokových sazeb.
Rozdíl v sazbách je motor, který intervence samy nezastaví
Klíčovým faktorem posilování dolaru vůči jenu je rozevírající se rozdíl v sazbách. Americký Fed se výrazně posunul k jestřábímu postoji. Krátce po tiskové konferenci guvernéra BOJ Kazua Uedy jen prudce posílil. Trhy to považují za další kolo tokijských nákupů.
„Do budoucna bych jako osoba odpovědná za měnovou politiku chtěl postupovat v úzké koordinaci s politikou monetární,“ řekl novinářům Acuši Mimura, hlavní měnový diplomat ministerstva. Naznačil tím, že ministerstvo financí a centrální banka postupují proti slabému jenu společně. Americké ministerstvo financí v pátek informovalo řadu bank, že může na trhu s jenem zasáhnout. Banky měly být „připravené na budoucí kroky“, řekl Reuters obeznámený zdroj.
Ministr financí Scott Bessent minulý týden prohlásil, že jen „se zdá velmi podhodnocený“. Na fotografii Reuters z páteční schůze kabinetu měl před sebou blok s poznámkou „To Do“ a pod ní „Koupit japonský jen (JPY) pět až 10 miliard dolarů“.
Skutečnou starostí Washingtonu jsou vlastní výnosy
Dalším signálem koordinace je vzácný anglicky psaný příspěvek japonského ministerstva financí na síti X. Uvádí v něm, že má „širokou škálu nástrojů k řešení potřeb tržní likvidity“. Patří mezi ně i přístup k repo facilitě Fedu, která poskytuje dočasnou dolarovou likviditu. Nástroj zavedl Fed v roce 2020 kvůli stabilizaci trhů během pandemie covidu-19. Japonsku umožňuje získat dolary bez přímého prodeje amerických státních dluhopisů. Tlak na financování intervencí tak může polevit.
Právě zde leží úzké hrdlo celé operace. Kritici upozorňují, že možnosti Tokia nakupovat jen mají své meze. Odprodej obřího japonského portfolia amerických dluhopisů by mohl spustit výprodej amerického dluhu a nežádoucí skok výnosů. Část analytiků proto vidí za americko-japonskou spoluprací především obavu Washingtonu z růstu výnosů. Ten by se prohloubil, kdyby Tokio nedokázalo zabránit výprodeji jenu a japonských vládních dluhopisů.
„Spojeným státům i Japonsku hrozí, že se inflace rozjede a centrální banky zůstanou pozadu,“ řekl Reuters bývalý představitel BOJ Nobujasu Atago. „Vidí ve spolupráci výhody.“
Tokio hlídá důvěru v udržitelnost vlastních financí
Obavy Japonska z růstu výnosů domácích dluhopisů potvrdil v neděli ministr hospodářství Minoru Kiuči. Vláda podle něj zesílí komunikaci s trhy.
„Je velmi důležité udržet důvěru trhu v udržitelnost japonských veřejných financí,“ řekl v televizní diskusi Kiuči, známý jako zastánce expanzivní fiskální a měnové politiky.
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