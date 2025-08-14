Gigant Foxconn překonal odhady. Firmě vzrostl zisk o 27 procent, pomohla AI
Tchajwanské společnosti Foxconn vzrostl ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 27 procent na 44,4 miliardy tchajwanských dolarů, tedy zhruba o 31 miliard korun. Výsledky překonaly odhady analytiků díky vysoké poptávce po serverech pro umělou inteligenci. Foxconn je známý také jako Hon Hai Precision Industry a je největším smluvním výrobcem elektroniky na světě.
Firma je největším výrobce iPhonů pro americkou firmu Apple. Nově těží z rozkvětu zájmu o AI. Montuje servery, které se používají k provádění výpočetních úloh spojených s AI, a stala se důležitým partnerem amerického výrobce čipů Nvidia.
Analytici dotazovaní agenturou LSEG očekávali zisk 38,8 miliardy tchajwanských dolarů. Tržby vzrostly o 16 procent na 1,79 bilionu tchajwanských dolarů, což bylo v souladu s očekáváním.
Tržby z prodeje serverových produktů měly ve druhém čtvrtletí na celkových tržbách rekordní podíl 41 procent. Poprvé tak překonaly tržby z prodeje chytré spotřební elektroniky, mezi kterou patří iPhony, které měly na celkových tržbách podíl 35 procent.
Další růst
Společnost také předpověděla, že její podnikání v oblasti AI serverů bude ve třetím čtvrtletí pokračovat v růstu. Meziročně očekává nárůst čtvrtletních tržeb u serverů o více než 170 procent.
Společnost plánuje expandovat do nových oblastí, včetně montáže elektromobilů a výroby polovodičů. Na její letošní hospodaření by však mohla mít negativní dopad cla amerického prezidenta Donalda Trumpa. V reakci na hrozbu cel již firma většinu své finální výroby iPhonů určených pro americký trh přesunula z Číny do Indie, i té však hrozí vysoká americká dovozní cla. Na Tchaj-wan uvalily USA cla 20 procent, obě země však údajně stále pokračují v obchodních jednáních. Minulý týden Trump oznámil, že uvalí clo 100 procent na dovoz polovodičů a čipů, ale ne na společnosti, které „staví ve Spojených státech“. Foxconn již dříve oznámil, že v příštích deseti letech plánuje investovat v USA jednu miliardu dolarů (21 miliard korun).
Společnost od roku 2000 působí i v České republice; patří k největším firmám v ČR podle tržeb a také pravidelně obsazuje místa v čele žebříčku největších exportérů. Ve závodech v Pardubicích a Kutné Hoře vyrábí počítače, spotřební elektroniku nebo součástky pro řadu světových značek.
