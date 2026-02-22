GLOSA: Lipno nad Vltavou – plno jako v devadesátkách. Zůstalo i myšlení podnikatelů
České, rakouské a holandské prázdniny se letos potkaly na Šumavě. Lipno je plné. V uplynulém týdnu jsem ale v některých podnicích nabyl dojmu, jako by stále platilo, že cizinec je lepší zákazník než Čech.
Zimní Lipno v polovině února připomíná menší evropský sjezd. Němčina, nizozemština, pražská čeština v jedné frontě na polévku. Parkoviště bez šance, restaurace vybookované, ceny sebevědomé.
A mezi tím vším lehký pocit déjà vu. V řadě podniků na mě tento týden dýchlo, že zahraniční host je tak trochu preferovaná kategorie. Ochotnější úsměv, větší trpělivost, větší snaha. Možná je to jen dojem. Možná únava ze sezony. Ale ten pocit tam byl.
Dubrovník je ikonický. Ale také přeplněný, hlučný a v sezoně logisticky vyčerpávající. Kdo hledá kombinaci moře, klidu a výletů do starého města bez každodenního boje s davy turistů, měl by se podívat pár kilometrů stranou.
RECENZE: Moře, hory a žádné davy. Sheraton u Dubrovníku dává smysl
Enjoy
Dubrovník je ikonický. Ale také přeplněný, hlučný a v sezoně logisticky vyčerpávající. Kdo hledá kombinaci moře, klidu a výletů do starého města bez každodenního boje s davy turistů, měl by se podívat pár kilometrů stranou.
Jako by stále přežívala devadesátková rovnice: Čech šetří, cizinec utrácí.
Časy se mění
Jenže realita je jiná. Rakušan ani Holanďan sem nejezdí za luxusem bez limitu. Jezdí sem proto, že je to levnější než Alpy. A česká klientela? Ta dávno není chudší příbuzný. Rodiny z Prahy nebo Brna tu nechají částky, které rozhodně nejsou symbolické.
Symbolický byl spíš jiný moment. Skupina českých lyžařů si chtěla koupit pět pizz s sebou – téměř 1500 korun tržby bez jediného obsazeného stolu. Odpověď personálu? „Máme moc práce v restauraci.“
Pokles teplot, kratší dny a absence zeleně v zimních měsících vytvářejí přirozený odpor k pobytu venku. Také nás může odrazovat představa, že chlad znamená vyšší riziko nemoci nebo že zimní pohyb venku je pocitově nepříjemný. Tělo ale disponuje sofistikovanými mechanismy termoregulace, které lze postupně trénovat, a vystavení chladnému vzduchu přináší pozitiva pro metabolismus, imunitní odpověď a náladu.
Biohacking: Je vám venku pořád zima? Nebojte, i pocit tepla se dá natrénovat
Enjoy
Pokles teplot, kratší dny a absence zeleně v zimních měsících vytvářejí přirozený odpor k pobytu venku. Také nás může odrazovat představa, že chlad znamená vyšší riziko nemoci nebo že zimní pohyb venku je pocitově nepříjemný. Tělo ale disponuje sofistikovanými mechanismy termoregulace, které lze postupně trénovat, a vystavení chladnému vzduchu přináší pozitiva pro metabolismus, imunitní odpověď a náladu.
Jinými slovy: zákazník, který si nic nesedne a zaplatí hned, nestojí za námahu. Anebo by stálo, kdyby nemluvil česky?
Lipno je silné jako dostupnější alternativa Alp. Ale pokud část místního byznysu stále věří, že zahraniční SPZ znamená automaticky vyšší hodnotu zákazníka, může narazit.
Dlouhodobě ale rozhoduje něco jiného – jestli se host, ať mluví česky, německy nebo nizozemsky, necítí jako zákazník druhé kategorie.