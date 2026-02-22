Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory GLOSA: Lipno nad Vltavou – plno jako v devadesátkách. Zůstalo i myšlení podnikatelů

GLOSA: Lipno nad Vltavou – plno jako v devadesátkách. Zůstalo i myšlení podnikatelů

GLOSA: Lipno nad Vltavou – plno jako v devadesátkách. Zůstalo i myšlení podnikatelů
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

České, rakouské a holandské prázdniny se letos potkaly na Šumavě. Lipno je plné. V uplynulém týdnu jsem ale v některých podnicích nabyl dojmu, jako by stále platilo, že cizinec je lepší zákazník než Čech.

Zimní Lipno v polovině února připomíná menší evropský sjezd. Němčina, nizozemština, pražská čeština v jedné frontě na polévku. Parkoviště bez šance, restaurace vybookované, ceny sebevědomé.

A mezi tím vším lehký pocit déjà vu. V řadě podniků na mě tento týden dýchlo, že zahraniční host je tak trochu preferovaná kategorie. Ochotnější úsměv, větší trpělivost, větší snaha. Možná je to jen dojem. Možná únava ze sezony. Ale ten pocit tam byl.

Sheraton Dubrovnik Riviera Hotel byl otevřen v roce 2015 jako první této sítě v Chorvatsku

RECENZE: Moře, hory a žádné davy. Sheraton u Dubrovníku dává smysl

Enjoy

Dubrovník je ikonický. Ale také přeplněný, hlučný a v sezoně logisticky vyčerpávající. Kdo hledá kombinaci moře, klidu a výletů do starého města bez každodenního boje s davy turistů, měl by se podívat pár kilometrů stranou.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Jako by stále přežívala devadesátková rovnice: Čech šetří, cizinec utrácí.

Časy se mění

Jenže realita je jiná. Rakušan ani Holanďan sem nejezdí za luxusem bez limitu. Jezdí sem proto, že je to levnější než Alpy. A česká klientela? Ta dávno není chudší příbuzný. Rodiny z Prahy nebo Brna tu nechají částky, které rozhodně nejsou symbolické.

Symbolický byl spíš jiný moment. Skupina českých lyžařů si chtěla koupit pět pizz s sebou – téměř 1500 korun tržby bez jediného obsazeného stolu. Odpověď personálu? „Máme moc práce v restauraci.“

Klíčem je pochopení, jak tělo na chlad reaguje a jak vytvořit podmínky pro příjemný a bezpečný pobyt venku i v zimních měsících.

Biohacking: Je vám venku pořád zima? Nebojte, i pocit tepla se dá natrénovat

Enjoy

Pokles teplot, kratší dny a absence zeleně v zimních měsících vytvářejí přirozený odpor k pobytu venku. Také nás může odrazovat představa, že chlad znamená vyšší riziko nemoci nebo že zimní pohyb venku je pocitově nepříjemný. Tělo ale disponuje sofistikovanými mechanismy termoregulace, které lze postupně trénovat, a vystavení chladnému vzduchu přináší pozitiva pro metabolismus, imunitní odpověď a náladu.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Jinými slovy: zákazník, který si nic nesedne a zaplatí hned, nestojí za námahu. Anebo by stálo, kdyby nemluvil česky?

Lipno je silné jako dostupnější alternativa Alp. Ale pokud část místního byznysu stále věří, že zahraniční SPZ znamená automaticky vyšší hodnotu zákazníka, může narazit.

Dlouhodobě ale rozhoduje něco jiného – jestli se host, ať mluví česky, německy nebo nizozemsky, necítí jako zákazník druhé kategorie.

Související

Pod křídly apoštolů

Andrej Babiš a Petr Macinka
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Babišova vláda představila svou hospodářskou strategii, kterou sepsal Karel Havlíček. Babiš bude zejména bojovat v Evropské unii za změny emisních povolenek. Vše ostatní zařídí Havlíček.

Babiš už se změnou řádu ochrany přírody v Evropě začal. Na summitu EU, který se konal na belgickém zámku Alden Biesen, hledal příznivce. Českou pozici žádající změnu systému povolenek ETS1 údajně podporují Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko či Maďarsko. Bude to stačit? A za druhé, znáte rychlost procesů v unii. Mezitím už je schválená norma ETS2, která uvalí povolenky také na benzín. Ten zdraží. Začne platit v roce 2028.

Pečení holubi se chystají k letu

Pod Havlíčkovou taktovkou a strategie Česko: Země pro budoucnost 2.0 zlevní energie, začnou se stavět byty, dálnice a železnice, bude se inovovat. Stát ovládne ČEZ, vyroste AI gigafactory, rozjedou se Dukovany, vláda podpoří plynové elektrárny, a tak dále. Pečení holubi sice ještě nepřiletí, ale je zřejmé, že nastává čas prosperity. Je jenom otázkou, kdo miliardové plány zaplatí. Alena Schillerová má jasno, budou to Evropané, tedy nejvíc Němci. Ti to asi ještě netuší. A také šedá ekonomika. Živnostníci se mohou těšit na návštěvu kobry.

Filip Turek a Petr Macinka

Podpora Motoristů klesla, do Sněmovny by se nyní nedostali. Dotáhl se na ně Kuba

Politika

Motoristé by se teď do Sněmovny nedostali. Pokud by se volby konaly nyní, dostali by těsně pod pět procent hlasů nutných pro zisk poslaneckých křesel. Stejný podíl hlasů jako Motoristé by mělo nové hnutí Naše Česko v čele s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou (dříve ODS). Vyplývá to z únorového průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz. Volby by nyní stejně jako původně loni v říjnu vyhrálo hnutí ANO. Na druhou ODS má stále výrazný náskok.

ČTK

Přečíst článek

Opuštěné křeslo ministra pro životní prostředí se dočká své zadnice. Zasedne do něj Motorista Igor Červený, který má schopnost odezírat Filipu Turkovi z oční bulvy. Spolu s ním a náměstkem Wasserbauerem, chemikem a také Motoristou, tam prý vytvoří svatou trojici. A jak to bude s přírodou? „Nejsme proti přírodě, ale proti bezduché zelené ideologii. Ochraňujme také náš průmysl,“ uvedl Červený.

Vrchní Motorista Macinka si užívá své chvíle slávy. Za nedávné nediplomatické, arogantní mentorování Hillary Clintonové sklidil pochvalu od Donalda Trumpa při své první návštěvě Spojených států v roli ministra. Získal také fotku s ministrem zahraničí Rubiem. V úterý vystoupí na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN u příležitosti čtvrtého výročí začátku války na Ukrajině. Až Putin uvidí, jakého má proti sobě vlčáka, sbalí fidlátka.

Související

Lukáš Kovanda: Jakému clu nyní bude nově podléhat vývoz z Česka do USA?

Jakému clu nyní bude nově podléhat vývoz z Česka do USA?
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa včera během několika hodin zareagovala na zneplatnění takzvaných recipročních cel ze strany Nejvyššího soudu USA. Reakce spočívá v zavedení desetiprocentní celosvětové plošné celní sazby. Zavedení této sazby je přechodným opatřením – zákon jej umožňuje maximálně na 150 dní – a stojí na jiném právním základě, než na jakém stála zmíněná cla reciproční.

Trump včera uvedl, že daná plošná celní sazba by měla začít platit během tří dní. Zatím není jasné, zda bude platit na všechny produkty, které se do USA dováží, nebo jenom na ty, které podléhaly zneplatněnému recipročnímu clu. Trump spíše naznačuje, že se bude vztahovat na všechny produkty. V takovém případě by ovšem platilo, že průměrné navýšení cel USA na dovoz z EU by za dobu Trumpova vládnutí během druhého prezidentského mandátu, tedy od ledna 2025, představovalo 13,4 procentního bodu, namísto 9,8 procentního bodu, které platilo před včerejším verdiktem Nejvyššího soudu (viz graf Bloombergu níže).

Jestliže bude ale celosvětová globální sazba ve výši deseti procent uplatněna pouze na dovážené zboží, které dosud podléhalo clu recipročnímu, Trumpovo celkové navýšené clo na dovoz z EU od ledna 2025 bude činit 8,5 procentního bodu. V takovém případě by si tedy unijní vývozci v průměru polepšili oproti dosavadnímu stavu, neboť by čelili clu celkově nižšímu. 

Uvedené výpočty jsou z pera agentury Bloomberg, vycházejí ze struktury obchodu EU a USA roku 2024. Podle institutu Bruegel činila před lednem 2025 průměrná celní sazba, kterou Spojené státy uplatňovaly na dovoz z EU celkem 1,47 procenta.

Sečteno podtrženo, vývoz z EU do USA by měl nyní čelit nové průměrné sazbě zhruba 14,9 procenta, namísto dosavadních přibližně 11,3 procenta, pokud Trump nové plošné clo uplatní na veškerý dovoz z EU. V případě, že nové clo uplatní jen na dovoz dosud podléhající recipročnímu clu, nová průměrná celní sazba na dovoz z EU klesne z 11,3 na zhruba 10 procent.

Důvod navýšení průměrné celní sazby v prvním případě je ten, že některé produkty jako například farmaceutické přípravky, mobilní telefony nebo čipy byly od recipročních cel z velké míry osvobozeny, avšak nyní by tedy podléhaly desetiprocentní plošné sazbě. Pokud budou i nadála osvobozeny, platí tedy, že dochází k již uvedenému snížení průměrné celní sazby ze zhruba 11,3 na 10 procent.

Asijsko-pacifický výbor německých podniků varoval před destabilizačními a nepoctivými obchodními praktikami Číny, a to krátce před plánovanou cestou německého kancléře Friedricha Merze do Pekingu. Podle dokumentu, k němuž získala přístup agentura Reuters, vlivné německé podnikatelské sdružení obviňuje Peking z vytváření nadbytečných výrobních kapacit, rozsáhlých subvencí a politicky motivované regulace zahraničního obchodu.

Německé podniky bijí na poplach: Čína podle nich ohrožuje férový obchod

Zprávy z firem

Asijsko-pacifický výbor německých podniků varoval před destabilizačními a nepoctivými obchodními praktikami Číny, a to krátce před plánovanou cestou německého kancléře Friedricha Merze do Pekingu. Podle dokumentu, k němuž získala přístup agentura Reuters, vlivné německé podnikatelské sdružení obviňuje Peking z vytváření nadbytečných výrobních kapacit, rozsáhlých subvencí a politicky motivované regulace zahraničního obchodu.

nst

Přečíst článek

Tyto sazby poskytují základní vodítko, jak se změní celní zatížení přímo českého vývozu do USA, byť mohou existovat určité odchylky, například kvůli odlišné struktuře exportu Česka do USA v porovnání se strukturou exportu EU jako celku do USA.

Navíc, sektorově specifická cla zůstávají nadále v platnosti, protože stála a stojí na jiném právním základě než cla reciproční. Jde o 50procentní clo na ocel a hliník či na 25procentní clo na automobily.

Jaký bude dopad na Česko?

Dopad na český export a průmysl se bude odbíjet spíše od toho, jaká celní sazba se bude na EU, resp. ČR vztahovat po skončení nyní začínajícího maximálně 150denního období. Trumpova administrativa zřejmě bude usilovat, aby sazba – a tedy i příslušné inkaso – zůstala blízko dosavadní úrovni. To se však nemusí bezezbytku povést, kvůli vyšší legislativní komplikovanosti zavádění cel opřených o jiný právní základ, než o jaký se opírala cla reciproční.

V souhrnu tak lze předpokládat zhruba stagnaci dosavadní celní sazby uplatněné na ČR, případně její mírný pokles. Pro ČR tak jde spíše o pozitivní zprávu, kterou však nelze přeceňovat.

Související

Doporučujeme