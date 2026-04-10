David Ondráčka: Uteče po volbách z Maďarska Orbán, nebo mladí Maďaři?

David Ondráčka

Volby v Maďarsku rozhodnou, zda bude pokračovat Orbánův brutálně kleptokratický režim, anebo se otevře prostor ke změně. Pokud Orbán prohraje, bude mu hrozit kriminál za naprosto masivní korupci a porušování všech možných zákonů, může chtít ze země i zmizet. Pokud ale vyhraje, spousta mladých Maďarů to definitivně vzdá – že změna není nikdy možná – a ze země mnozí odejdou.

Podstata režimu Fidesz je naprosto otevřené ukradení státu, jeho únos do kapes úzké elity a napojených oligarchů, naprosto systémová, otevřená a nijak neskrývaná korupce. Byznys slouží jako pojistka režimu. Příklad obří firmy MOL ukazuje, jak se přes nadace a vlastnické struktury politika a byznys neprolínají náhodně, ale naprosto systematicky. Rozplést to znamená sahat nejen do zákonů, ale i do majetkových vztahů.

Brusel jako Orbánův bankomat

Orbán jako zkušený politik na evropském poli roky hrál hru na vydírání vetem čehokoliv kontroverzního výměnou za to, že nakonec obvykle ustoupí a za to dostane své EU fondy. A ty si doma rozkrade se svým gangem (třeba je dají za mosty přes neexistující řeky nebo předražené rozhledny uprostřed pole). Tak jednoduché to je.

Je to na každém summitu EU stejné, logika je vždy stejná. Nejprve všechno zablokuju, ztratíte moře času, všichni jsou na nervy, že se zase nic neschválí. Tak já na konci trochu couvnu výměnou za EU fondy a ty si doma se svou klikou rozkradu. To je Orbán v kostce.

Manuál únosu státu

Samozřejmě, aby to šlo praktikovat bez problémů, potřebovali si podvázat justici a policii, zakleknout na média a občanskou společnost, vyhnat „zbytečné“ intelektuály. A také ohnout volební pravidla ve svůj prospěch (volební systém je úplný účelový paskvil), aby nebylo vůbec snadné je porazit a od moci odstavit. Je to politický model postavený na silné centralizaci, oslabení institucí a permanentní kampani.

Orbán nevyhrával jen volby, ale postupně měnil samotné prostředí, ve kterém se hrají. Média, justice, volební pravidla – to všechno vytváří asymetrii, kterou nelze odstranit jedním volebním výsledkem.

Nepřítel na každý den

Politicky Orbán hrál hru na hájení národních zájmů, snil o velkém Maďarsku a hlavně nekompromisně odhaloval další a další nepřátele státu, lidu a jejich „zahraniční agenty“. Přes masivní kampaně vyvolával hysterii a elegantně tak odváděl pozornost od toho, že ekonomika rozhodně nevzkvétá, veřejné služby kolabují a řada lidí se nemá dobře. Ale když to do lidí bušíte horem dolem, většina se nakonec přizpůsobí. Část voličů se dá i koupit celkem snadno (na východě země je voličský hlas za balík jídla), jinde se udělají některé transfery nebo se jim něco slíbí.

Mladí proti Orbánovi

Lídr opozice Petr Magyar mobilizuje a kampaň dělá chytře, a hlavně mladá generace mu věří, že to je poslední šance režim změnit. Proto kampaňuje a mobilizuje s ním, sází na volby své veškeré naděje. Pohled na plná náměstí po celé zemi je hodně silný. Ale pokud to nedopadne, mnozí mladí zlomí nad Maďarskem hůl a dají mu sbohem.

Evropa už má Orbána dost

Článek 7 je zbraň, která dlouho ležela v šuplíku. Zbavení hlasovacích práv v EU působilo jako „jaderná možnost“, o které se mluví, ale nepoužívá. Jenže trpělivost má své limity. Konec vyděračského modelu. Orbánův postup byl roky čitelný a v Bruselu funkční, pokud ho ostatní tolerovali. Problém je, že tahle hra se hraje už příliš dlouho a začíná být drahá pro všechny kolem.

Trpělivost dochází i velkým hráčům. Země jako Německo, Francie nebo Dánsko dlouho volily kompromis. Dnes se ale čím dál víc přiklánějí k tomu, že bez tvrdšího zásahu se situace nezmění. Už nejde jen o princip, ale o funkčnost celého systému.

Demontáž režimu a riziko paralýzy

Demontáž mocenských struktur Orbánova režimu bude složitá. Ke zbourání tohoto systému potřebuje opozice dvoutřetinovou většinu. Jen taková většina jí umožní změnit od základu režim, který v Maďarsku funguje nepřetržitě 16 let.

Magyar nedokáže bez takové většiny vyměnit například předsedu ústavního soudu, prokurátory ani mediální orgány. Na tato místa Orbán dosadil své lidi. Klíčové instituce – ústavní soud, prokuratura, mediální rady – jsou personálně zabetonované.

Scénář bez dvoutřetinové většiny vede k patu. Nová vláda chce věci měnit, ale nemá nástroje, staré struktury drží pozice a čekají. Výsledkem může být frustrace voličů a rychlý propad podpory – klasická past přechodových období.

Ale pokud Orbán jasně prohraje, může přemýšlet o exilu i kvůli vlastní bezpečnosti.

Lukáš Kovanda: Vzhůru ke kanystrům. Nafta může zítra skokově zdražit. Cenou hýbe Rotterdam i geopolitika, ne vláda

Ceny pohonných hmot jsou stále vysoké
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Maximální cena nafty v Česku může už zítra vzrůst zhruba o 1,30 koruny na litr a přiblížit se hranici 46,50 koruny. Nejde však o změnu vládní regulace, jak se někdy mylně uvádí. Cenový strop se odvíjí od aktuálních tržních cen, které v posledních dnech výrazně kolísají především kvůli vývoji na burze v Rotterdamu a napětí v oblasti Perského zálivu. Výsledkem je prudké zdražení, které se do cen na čerpacích stanicích může promítnout prakticky ze dne na den.

Maximální povolená cena nafty by měla zítra vzrůst přibližně o 1,30 koruny, tedy zhruba na 46,50 koruny za litr. Jde o odhad vycházející z kotací agentury Platts, které reflektují vývoj na burze v Rotterdamu, přičemž tato data nejsou veřejně dostupná.

Zajímavé bude sledovat, zda se opět objeví mylné interpretace, že vláda regulaci zpřísňuje či naopak uvolňuje. Ve skutečnosti se totiž samotný mechanismus nijak nemění. Vývoj maximální ceny primárně odráží dění na trhu, nikoli politické rozhodnutí.

Klíčovým faktorem je aktuální vývoj velkoobchodních cen nafty na burze v Rotterdamu. Ty v posledních dnech výrazně kolísají. Například včera vzrostla cena nafty v korunovém vyjádření přibližně o dvanáct procent, jak vyplývá z dat agentury Bloomberg. Tento růst se již dnes promítl do velkoobchodní ceny státní společnosti Čepro, zatímco společnosti MOL a Orlen zatím reagovaly pomaleji.

Pokud by bylo možné ukázat na konkrétního „hybatele“ cenových stropů, pak by jím nebyla česká vláda, ale spíše vývoj na globálních trzích a geopolitické napětí. Významnou roli hraje situace v Perském zálivu, zejména v oblasti Hormuzského průlivu, která ovlivňuje světové ceny ropy a ropných produktů.

Český systém regulace přitom zůstává beze změny. Maximální cena se odvozuje od průměru čtyř tržních cen, ke kterému si prodejci mohou připočítat maximální přirážku 2,50 koruny na litr. Stát tedy neurčuje pevnou cenu pohonných hmot, ale pouze omezuje obchodní marži. Na rozdíl například od Maďarska nebo některých čerpacích stanic ve Francii, kde existují pevně stanovené cenové stropy, se v Česku cena pohybuje pružně podle trhu.

Nedávné výrazné zlevnění nafty na čerpacích stanicích, v průměru o zhruba tři koruny na litr během jediného dne, bylo způsobeno rekordním poklesem cen na burze v Rotterdamu. Ten tehdy dosáhl více než devatenácti procent. Právě tento propad snížil cenový strop, nikoli zásah vlády.

Zajímavý je také přístup jednotlivých distributorů. Státní Čepro reaguje na vývoj na burze rychleji a výrazněji než jeho konkurenti. Když ceny prudce klesly, snížilo své velkoobchodní ceny o více než třináct procent, zatímco MOL a Orlen pouze o necelých pět procent. Podobně nyní při růstu cen Čepro zdražuje svižněji, zatímco ostatní hráči zatím reagují pomaleji.

S určitou nadsázkou tak lze říci, že pokud chce řidič ušetřit, může se mu vyplatit natankovat ještě dnes. Vývoj na globálních trzích totiž naznačuje, že zítřejší cena nafty může být znatelně vyšší – a to především vlivem zahraničních faktorů, nikoli domácí politiky.

Michal Nosek: Našim lidem naše potraviny. Pokud tedy nebudou stát víc než ty nejlevnější

České potraviny mají být prioritou
iStock
Michal Nosek
Michal Nosek

Ministerstva chtějí, aby veřejné instituce více nakupovaly lokální potraviny. Myšlenka je správná. Problém je, že přesně totéž už umožňuje zákon několik let. A stejně se nic zásadního nestalo.

Podpora lokálních potravin ve veřejných zakázkách zní jako učebnicový příklad dobré politiky. Čerstvější suroviny, podpora domácích producentů, kratší dodavatelské řetězce i menší ekologická stopa. Těžko hledat argument proti.

A přesto je potřeba si přiznat nepříjemnou realitu: tohle všechno už dávno jde. Zákon umožňuje zohlednit kvalitu i lokální původ od roku 2021. Jenže veřejné instituce dál ve velkém nakupují hlavně podle ceny

Ne proto, že by úředníci nevěděli, co je kvalita. Ale proto, že systém je nastavený tak, že nejnižší cena je nejbezpečnější volba. Je snadno obhajitelná, minimálně napadnutelná a prakticky bezriziková. Jakmile se začne více hodnotit lokálnost nebo kvalita, přibývá nejistota, složitost i prostor pro spory a možná nařčení.

A právě tady se láme celá současná iniciativa. Ministerstva chtějí řešení hledat ve „zdůrazňování“, metodikách a školeních. Jinými slovy: budou vysvětlovat, že něco jde dělat jinak, aniž by změnila důvody, proč se to dnes nedělá. Budou vypadat pro naše lidi hezky. A zároveň utratí peníze za školitele.

Výsledkem je lehce ironická situace. Stát na jedné straně vyzývá k podpoře regionálních producentů, na druhé straně udržuje systém, ve kterém je nejracionálnější koupit to nejlevnější. Klidně z druhého konce Evropy. A pak se snaží tento rozpor řešit osvětou.

To neznamená, že myšlenka je špatná. Naopak. Větší důraz na kvalitu a lokální produkci by mohl mít reálný přínos pro zemědělství, regionální ekonomiku i spotřebitele. Jenže bez změny motivací zůstane všechno u dobře formulovaných doporučení.

Podobný vzorec je vidět i u dalších témat, která ministři otevírají. Od využití českého dřeva až po budoucnost evropských fondů. Správné cíle, ale zatím spíš v rovině deklarací než konkrétních změn.

Pokud se tedy nezmění samotná logika veřejných zakázek, tedy to, co je pro zadavatele skutečně výhodné a bezpečné, bude mít celá iniciativa předvídatelný výsledek. Přibudou metodiky, semináře a tiskové zprávy.

A lokální potraviny? Ty zůstanou přesně tam, kde jsou dnes: v prioritách ministrů, ale jen občas na talířích ve školách a nemocnicích.

