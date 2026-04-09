newstream.cz

Orlen a MOL zdražily navzdory levnější ropě, zuří Babiš

ČTK
ČTK
ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval společnosti Orlen a MOL k výraznému zlevnění cen pohonných hmot, největší tuzemští distributoři podle něj navzdory zlevnění ropy na trhu zvýšily velkoobchodní ceny paliv o dvě koruny. Během dneška proto očekává, že ceny paliv půjdou na čerpacích stanicích dramaticky dolů. Babiš to uvedl dnes ve videu na sociální síti X.

Vláda v minulém týdnu rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Dalším opatřením bude každodenní stanovování maximální přípustné ceny paliv, které vyhlašuje ministerstvo financí. Maximální ceny pro dnešek ministerstvo stanovilo na 49,40 koruny za litr nafty a 43,05 koruny za litr benzinu. Cenový strop tak ve srovnání se středeční úrovní mírně klesl, stále je však nad cenovým průměrem z počátku tohoto týdne.

„Hlavní hráči na trhu PKN Orlen a MOL v době, kdy burza šla o 15 procent dolů, nepochopitelně navýšili velkoobchodní ceny o dvě koruny. To se mi vůbec nelíbí,“ řekl Babiš. Připomněl, že vláda v minulém týdnu společnosti Orlen Unipetrol půjčila z nouzových rezerv státu 100 tisíc tun ropy. Žádá proto, aby se firmy chovaly férově.

„Doufám, že to byl omyl a očekávám, že dnes ty ceny půjdou dramaticky dolů,“ dodal premiér.

Cenové stropy na pohonné hmoty začaly platit ve středu. Mnohé čerpací stanice v krajích ovšem ceny paliv po zavedení stropů nezměnily, protože už v úterý nabízely ceny pod maximem stanoveným vládou. V Praze pak velká část stanic přizpůsobila své ceny maximálním povoleným cenám. Některé pumpy tak oproti úterku musely mírně zlevnit naftu, často to však kompenzovaly zdražením benzinu.

Levnější paliva za každou cenu? Ekonom varuje před opačným efektem

Money

Nafta i benzín na české poměry drahé nejsou, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil. Plošná opatření, k nimž přistoupila vláda, mohou situaci zhoršit, protože podporují spotřebu. Navíc pomáhají bohatším domácnostem.

Ivana Pečinková

Grónsko

„Špatně řízený kus ledu.“ Trump kritizuje NATO a znovu vytahuje Grónsko

Politika

Americký prezident Donald Trump se zřejmě znovu zaměřil na Grónsko a současně zostřil kritiku NATO. Jak uvádí server CNBC, diplomatické důsledky války s Íránem odhalují rostoucí napětí mezi Washingtonem a jeho spojenci v alianci.

nst

Přečíst článek

Viktor Orbán

Lukáš Kovanda: Maďaři nemají dost benzínu. Orbán kapituluje před zákonem trhu

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Jiřičná mění Brno: u Veveří vznikne nový komplex za miliardy

V Brně začala stavba komplexu podle návrhu architektky Jiřičné
Rezidence Veveří, užito se svolením
nst
nst

V Brně mezi ulicemi Veveří a Kounicovou začala výstavba rozsáhlého bytového a obchodního komplexu podle návrhu architektky Evy Jiřičné. Developerská společnost Veveří Centre zde plánuje do roku 2029 vybudovat projekt s 390 byty, vysokoškolskými kolejemi se 120 jednotkami a nákupním centrem o rozloze 10 tisíc metrů čtverečních. Náklady na stavbu v blízkosti historického centra půjdou do miliard korun.

Proměna dlouhodobě zanedbaného území mezi ulicemi Veveří, Kounicovou, Pekárenskou a Sokolskou odstartovala letos na jaře. Pozemky, kde ještě loni fungovala prodejna Albert a parkoviště, developer koupil už v roce 2017. Projekt se ale zdržel kvůli zdlouhavému územnímu a stavebnímu řízení, které skončilo až v prosinci 2023. „Nyní děláme přípravné práce a samotné zahájení výstavby je naplánované na polovinu letošního roku,“ uvedla jednatelka společnosti Jana Kremláčková.

Architektonický návrh připravila Eva Jiřičná společně s Petrem Vágnerem z ateliéru AI design. Nové domy vzniknou podél ulic Veveří, Kounicovy a Pekárenské i ve velkém vnitrobloku. Projekt počítá se zelení na střechách komerčních prostor i uvnitř areálu. Součástí budou také podzemní garáže pro obyvatele i návštěvníky nákupního centra. Developer plánuje využít geotermální vrty, které zajistí vytápění, ohřev vody i chlazení budov.

Platan zůstane

Dominantou nároží ulic Veveří a Pekárenské zůstane více než stoletý chráněný platan, podle něhož ponese název i obchodní centrum.

V minulosti se přitom uvažovalo, že by v této lokalitě mohla vzniknout stanice plánované podzemní dráhy. Současný územní plán s trasou pod ulicí Veveří stále počítá, konkrétní umístění stanic ale zatím neurčuje.

Bytový dům ze dřeva ve Žďáru nad Sázavou

Levnější byty ze dřeva? Ve Žďáru nad Sázavou testují nový model

Reality

Nenápadný projekt na Vysočině může být důležitější, než se zdá. Ve Žďáru nad Sázavou roste jeden z prvních vícepodlažních bytových domů ze dřeva v Česku – a zároveň ukázka, jak by mohlo vypadat dostupné nájemní bydlení budoucnosti.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno má svůj „Shard“. Mrakodrap už nabírá výšku

Reality

Brno získává novou dominantu. Na Křenové ulici roste výškový dům, který se už teď prosazuje v městském horizontu a připomíná londýnský mrakodrap The Shard.

nst

Přečíst článek

Evropané se odvracejí od USA: Trump je pro ně větší hrozbou než Čína

Donald Trump
ČTK
nst
nst

Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa vnímají Evropané stále častěji jako hrozbu, nikoli jako spojence. Vyplývá to z nového průzkumu European Pulse, který pro server Politico a společnost beBartlet zpracovala agentura Cluster17.

Podle dat z březnového šetření ve Španělsku, Německu, Francii, Itálii, Polsku a Belgii označilo USA za blízkého spojence pouze 12 procent respondentů, zatímco 36 procent je považuje za hrozbu. Čínu přitom jako hrozbu vnímá 29 procent dotázaných.

Zhoršení vnímání Spojených států souvisí s kroky prezidenta Donalda Trumpa od jeho návratu k moci v lednu 2025. Ten zpochybnil závazky USA vůči NATO, pohrozil anexí Grónska a Kanady, uvalil cla na evropské spojence a zahájil válku s Íránem, do níž se evropské země odmítly zapojit.

Na úrovni jednotlivých států byla hrozba ze strany USA vnímána silněji než hrozba z Číny ve čtyřech ze šesti sledovaných zemí. Výjimkou byly pouze Francie a Polsko. Právě Polsko, které sousedí s Ruskem, zůstává nejvíce proamerické – jen 13 procent respondentů zde označilo USA za hrozbu.

Naopak ve Španělsku považuje Spojené státy za riziko 51 procent lidí, což je nejvíce ze všech zkoumaných zemí. V Itálii jde o 46 procent, v Belgii o 42 procent, ve Francii o 37 procent a v Německu o 30 procent.

Posílení vlastní obrany

Průzkum zároveň ukazuje rostoucí ambici Evropy posílit vlastní obranu. Celkem 86 procent respondentů se domnívá, že Evropa musí rozvíjet vlastní obranné kapacity, přičemž 56 procent s tím silně souhlasí. Podpora je obzvlášť vysoká v Polsku a Belgii (95 procent) a v Německu (89 procent).

Zároveň ale přetrvává zásadní rozpor. Ačkoli 76 procent respondentů podporuje vyslání armády na obranu spojence v NATO a 81 procent by podpořilo obranu členské země EU, ochota osobně se zapojit je výrazně nižší. Pouze 19 procent dotázaných by bylo ochotno bojovat se zbraní v ruce, zatímco téměř polovina by preferovala nevojenské role.

Průzkum také ukazuje, že Rusko zůstává hlavní bezpečnostní hrozbou – jako riziko ho vnímá 70 procent respondentů.

Názory Evropanů se liší také v otázce obranných výdajů. Zatímco 37 procent respondentů považuje současnou úroveň výdajů za odpovídající a stejný podíl ji považuje za nedostatečnou, 22 procent si myslí, že jejich země utrácí příliš. Například v Německu, Francii a Španělsku převládá názor, že by výdaje měly růst, zatímco v Itálii má nejsilnější zastoupení opačný postoj.

Grónsko

„Špatně řízený kus ledu.“ Trump kritizuje NATO a znovu vytahuje Grónsko

Politika

Americký prezident Donald Trump se zřejmě znovu zaměřil na Grónsko a současně zostřil kritiku NATO. Jak uvádí server CNBC, diplomatické důsledky války s Íránem odhalují rostoucí napětí mezi Washingtonem a jeho spojenci v alianci.

nst

Přečíst článek

Rozdělení panuje i v otázce podpory Ukrajiny. Celkem 34 procent respondentů míní, že Evropa Ukrajině nepomáhá dostatečně, 31 procent považuje současnou pomoc za přiměřenou a 30 procent ji hodnotí jako příliš vysokou.

Navzdory těmto rozdílům zůstává podle Politico silná podpora kolektivní obrany, zejména v rámci NATO. Výsledky zároveň oživují debaty o zavedení povinné vojenské nebo civilní služby, kterou podporuje například 78 procent respondentů v Německu.

Průzkum European Pulse proběhl mezi 13. a 21. březnem na vzorku 6 698 respondentů ve šesti evropských zemích.

Trumpova cla mohou snížit atraktivitu USA

Lukáš Kovanda: Čínské zboží si cestu do světa vždycky najde. Ať se Trump třeba staví na hlavu

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme