Orlen a MOL zdražily navzdory levnější ropě, zuří Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval společnosti Orlen a MOL k výraznému zlevnění cen pohonných hmot, největší tuzemští distributoři podle něj navzdory zlevnění ropy na trhu zvýšily velkoobchodní ceny paliv o dvě koruny. Během dneška proto očekává, že ceny paliv půjdou na čerpacích stanicích dramaticky dolů. Babiš to uvedl dnes ve videu na sociální síti X.
Vláda v minulém týdnu rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Dalším opatřením bude každodenní stanovování maximální přípustné ceny paliv, které vyhlašuje ministerstvo financí. Maximální ceny pro dnešek ministerstvo stanovilo na 49,40 koruny za litr nafty a 43,05 koruny za litr benzinu. Cenový strop tak ve srovnání se středeční úrovní mírně klesl, stále je však nad cenovým průměrem z počátku tohoto týdne.
„To se mi vůbec nelíbí“
„Hlavní hráči na trhu PKN Orlen a MOL v době, kdy burza šla o 15 procent dolů, nepochopitelně navýšili velkoobchodní ceny o dvě koruny. To se mi vůbec nelíbí,“ řekl Babiš. Připomněl, že vláda v minulém týdnu společnosti Orlen Unipetrol půjčila z nouzových rezerv státu 100 tisíc tun ropy. Žádá proto, aby se firmy chovaly férově.
Zdravím vás všechny z dovolené 🙋🏻♂️— Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 9, 2026
Natočil jsem pro vás video, kde se dozvíte, jak řešíme ceny pohonných hmot.
„Doufám, že to byl omyl a očekávám, že dnes ty ceny půjdou dramaticky dolů,“ dodal premiér.
Cenové stropy na pohonné hmoty začaly platit ve středu. Mnohé čerpací stanice v krajích ovšem ceny paliv po zavedení stropů nezměnily, protože už v úterý nabízely ceny pod maximem stanoveným vládou. V Praze pak velká část stanic přizpůsobila své ceny maximálním povoleným cenám. Některé pumpy tak oproti úterku musely mírně zlevnit naftu, často to však kompenzovaly zdražením benzinu.
Nafta i benzín na české poměry drahé nejsou, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil. Plošná opatření, k nimž přistoupila vláda, mohou situaci zhoršit, protože podporují spotřebu. Navíc pomáhají bohatším domácnostem.
