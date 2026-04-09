„Záleží na tom náš osud.“ Maďaři v Rumunsku volí Orbána a mohou rozhodnout volby
Maďarský premiér Viktor Orbán se před volbami opírá i o podporu Maďarů žijících za hranicemi. Jak píše agentura AFP, výraznou roli mohou sehrát zejména voliči v rumunském Sedmihradsku, kde žije početná maďarská menšina.
Například v městě Odorheiu Secuiesc chce 71letá Terésia Hadháziová svým hlasem přispět k Orbánovu vítězství. „Chceme, aby Viktor Orbán zůstal, protože on je přesně takovým člověkem, jakého potřebujeme. Musí vést Maďarsko a musí vést i nás,“ řekla. „Záleží na tom náš osud,“ dodala poté, co svůj hlas odevzdala ještě před hlavním volebním dnem.
Orbán, který vládne Maďarsku od roku 2010, nyní čelí reálné hrozbě ztráty moci. Dlouhodobě se proto snaží získat podporu Maďarů v zahraničí. V Sedmihradsku podpořil investice do škol, kostelů i sportovišť a zároveň zjednodušil proces získání maďarského občanství, díky čemuž má řada místních dvojí občanství.
V únoru letos premiér v dopise adresovaném diaspoře vyzýval k účasti ve volbách a připomínal „spojenectví“, které podle něj přineslo opravené školy a kostely. Podpora mezi místními je znatelná. „Dostáváme pomoc z Maďarska, a tak je důležité volit,“ uvedla 70letá Erzsébet Simóová, která podporuje Orbánovu stranu Fidesz.
Příznivci Fideszu v Rumunsku oceňují také „vlastenectví“ vlády, daňové výhody pro matky či její postoj k Ukrajině. Orbánova vláda odmítá poskytovat napadené zemi vojenskou pomoc a staví se proti jejímu vstupu do Evropské unie.
Milion etnických Maďarů
V Rumunsku žije zhruba milion etnických Maďarů, většina právě v Sedmihradsku. Ve městě Odorheiu Secuiesc se k maďarské menšině hlásí asi 90 procent z 30 tisíc obyvatel a maďarština zde dominuje v každodenním životě.
K maďarským parlamentním volbám je v Rumunsku registrováno přibližně 300 tisíc voličů. Stejně jako v dalších zemích regionu obdrželi hlasovací lístky poštou a mohou je odevzdat například v kancelářích Demokratického svazu Maďarů v Rumunsku (UDMR). Tento systém však kritizuje nevládní organizace Declic jako „náchylný vůči podvodům a zásahům zvnějšku“.
Podporu Orbánovi vyjádřili i někteří představitelé UDMR. Její předseda Hunor Kelemen ocenil jeho politiku vůči Maďarům v zahraničí a uvedl, že podle průzkumů až 90 procent voličů v Rumunsku podpoří Fidesz.
„Emocionální hlasování“
Přestože diaspora může ve 199členném parlamentu ovlivnit jen jedno či dvě křesla, podle šéfredaktora deníku Háromszék Botonda Farcádiho jde o „emocionální hlasování“. Díky zjednodušenému získání občanství dal Orbán lidem „pocit morálního zadostiučinění“ a „podařilo se mu je znovu spojit s vlastí“, uvedl.
Podpora však není jednoznačná. Orbán loni část maďarské menšiny v Rumunsku rozhněval, když v rumunských prezidentských volbách podpořil krajně pravicového euroskeptického kandidáta, kterého mnozí vnímali jako hrozbu pro práva menšin.
Někteří voliči proto podporují opozici. „Volil jsem tak, abych pomohl opozici v Maďarsku převzít moc a provést v zemi změny,“ řekl 39letý podnikatel Sándor Kolumbán. Vadí mu zejména politická korupce a kroky vlády ve školství. Podle něj navíc část menšiny sleduje pouze maďarská média a nesleduje nezávislé zdroje, které „přinášejí zprávy nepohodlné pro Fidesz“.
Kritický je i 25letý novinář Hunor Tóth. Podle něj je „důležité, aby nastaly skutečné změny, změny v nefunkčním vedení“.