newstream.cz

„Záleží na tom náš osud." Maďaři v Rumunsku volí Orbána a mohou rozhodnout volby

Viktor Orbán
Maďarský premiér Viktor Orbán se před volbami opírá i o podporu Maďarů žijících za hranicemi. Jak píše agentura AFP, výraznou roli mohou sehrát zejména voliči v rumunském Sedmihradsku, kde žije početná maďarská menšina.

Například v městě Odorheiu Secuiesc chce 71letá Terésia Hadháziová svým hlasem přispět k Orbánovu vítězství. „Chceme, aby Viktor Orbán zůstal, protože on je přesně takovým člověkem, jakého potřebujeme. Musí vést Maďarsko a musí vést i nás,“ řekla. „Záleží na tom náš osud,“ dodala poté, co svůj hlas odevzdala ještě před hlavním volebním dnem.

Orbán, který vládne Maďarsku od roku 2010, nyní čelí reálné hrozbě ztráty moci. Dlouhodobě se proto snaží získat podporu Maďarů v zahraničí. V Sedmihradsku podpořil investice do škol, kostelů i sportovišť a zároveň zjednodušil proces získání maďarského občanství, díky čemuž má řada místních dvojí občanství.

V únoru letos premiér v dopise adresovaném diaspoře vyzýval k účasti ve volbách a připomínal „spojenectví“, které podle něj přineslo opravené školy a kostely. Podpora mezi místními je znatelná. „Dostáváme pomoc z Maďarska, a tak je důležité volit,“ uvedla 70letá Erzsébet Simóová, která podporuje Orbánovu stranu Fidesz.

Příznivci Fideszu v Rumunsku oceňují také „vlastenectví“ vlády, daňové výhody pro matky či její postoj k Ukrajině. Orbánova vláda odmítá poskytovat napadené zemi vojenskou pomoc a staví se proti jejímu vstupu do Evropské unie.

Milion etnických Maďarů

V Rumunsku žije zhruba milion etnických Maďarů, většina právě v Sedmihradsku. Ve městě Odorheiu Secuiesc se k maďarské menšině hlásí asi 90 procent z 30 tisíc obyvatel a maďarština zde dominuje v každodenním životě.

K maďarským parlamentním volbám je v Rumunsku registrováno přibližně 300 tisíc voličů. Stejně jako v dalších zemích regionu obdrželi hlasovací lístky poštou a mohou je odevzdat například v kancelářích Demokratického svazu Maďarů v Rumunsku (UDMR). Tento systém však kritizuje nevládní organizace Declic jako „náchylný vůči podvodům a zásahům zvnějšku“.

Podporu Orbánovi vyjádřili i někteří představitelé UDMR. Její předseda Hunor Kelemen ocenil jeho politiku vůči Maďarům v zahraničí a uvedl, že podle průzkumů až 90 procent voličů v Rumunsku podpoří Fidesz.

„Emocionální hlasování“

Přestože diaspora může ve 199členném parlamentu ovlivnit jen jedno či dvě křesla, podle šéfredaktora deníku Háromszék Botonda Farcádiho jde o „emocionální hlasování“. Díky zjednodušenému získání občanství dal Orbán lidem „pocit morálního zadostiučinění“ a „podařilo se mu je znovu spojit s vlastí“, uvedl.

Podpora však není jednoznačná. Orbán loni část maďarské menšiny v Rumunsku rozhněval, když v rumunských prezidentských volbách podpořil krajně pravicového euroskeptického kandidáta, kterého mnozí vnímali jako hrozbu pro práva menšin.

Někteří voliči proto podporují opozici. „Volil jsem tak, abych pomohl opozici v Maďarsku převzít moc a provést v zemi změny,“ řekl 39letý podnikatel Sándor Kolumbán. Vadí mu zejména politická korupce a kroky vlády ve školství. Podle něj navíc část menšiny sleduje pouze maďarská média a nesleduje nezávislé zdroje, které „přinášejí zprávy nepohodlné pro Fidesz“.

Kritický je i 25letý novinář Hunor Tóth. Podle něj je „důležité, aby nastaly skutečné změny, změny v nefunkčním vedení“.

Nové centrum Špindlu získává podobu. Ve finále jsou tři návrhy

Centrum Špindlerova Mlýna se promění
Penta, užito se svolením
Dalibor Martínek
lib

Rýsuje se podoba chystaného nového centra Špindlerova Mlýna. Do finále postupují návrhy tří aktérů soutěže, českého ateliéru ADR, OV Architekti a slovenského studia Sadovsky&Architects. Jejich návrhy budou vystaveny a představeny obyvatelům i návštěvníkům Špindlerova Mlýna šestého června v centru města.

Koncem března se v hotelu Savoy uskutečnil druhý soutěžní workshop urbanisticko-architektonické soutěže Centrum Špindlerova Mlýna. Osm soutěžních týmů na něm představilo své koncepty budoucí podoby centra města.

Otevřenost procesu

Na prezentace navázalo jednání soutěžní poroty, která jednotlivé koncepty posoudila a rozhodla o postupu do finální fáze. „Soutěžící představili pestrou škálu přístupů k řešení centra Špindlerova Mlýna a odvedli velmi kvalitní práci. Porota ve spolupráci se zástupci města a investora formulovala doporučení pro další rozpracování návrhů. Nyní jsme zvědaví, jak tři postupující týmy své návrhy finálně rozvinou,“ okomentoval průběh Igor Marko, předseda soutěže.

„Druhý soutěžní workshop potvrdil vysokou kvalitu a různorodost návrhů a umožnil vybrat finálovou trojici. Jejich dopracované návrhy vystavíme přímo v centru města, kde o nich budeme společně s autory, odbornou porotou i zástupci města debatovat s veřejností. Ta bude mít možnost návrhy komentovat a dávat architektům i investorovi svá doporučení. Právě tato otevřenost je pro nás zásadní součástí celého procesu,“ říká David Musil, výkonný ředitel Penta Real Estate.

„Špindlerův Mlýn je pro nás srdcová záležitost a vnímáme ho jako symbolické centrum Krkonoš. V jeho středu dnes leží zdevastovaný brownfield s obrovským potenciálem. Chceme tu vytvořit živé, moderní a komunitní místo s bydlením, službami i kvalitním veřejným prostorem, které bude fungovat celoročně – nejen pro turisty, ale především pro místní,“ dodal Musil.

Termín odevzdání návrhů je stanoven na 22. května, následně budou návrhy představeny veřejnosti. Hodnocení poroty proběhne 19. června. „Jsem rád, že je postup soutěže transparentní a že se představení zúčastnila také většina kolegů ze zastupitelstva. Zejména bych ale chtěl pozvat všechny Špindleráky i návštěvníky Špindlerova Mlýna na první červnovou sobotu. Budou si moci během odpoledne prohlédnout jednotlivé návrhy, popovídat si s jejich autory a zanechat porotě své komentáře,“ uvedl Martin Jandura, starosta města Špindlerův Mlýn.

Éra levných letenek končí. Proč si za dovolenou drasticky připlatíme?

Ryanair
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Češi, kteří si zvykli na to, že víkendový výlet do Londýna nebo Říma vyjde levněji než lístek na vlak z Prahy do Ostravy, zažívají střet s realitou. Dovolená „za pár stovek“ je pryč. Geopolitické otřesy na Blízkém východě tvrdě dopadly na jednu z klíčových tepen dnešní mobility – na trh s leteckým palivem.

Právě letecké palivo v severozápadní Evropě zdražilo skokově nejvíce ze všech sledovaných paliv (viz graf). Zatímco benzin, lodní palivo nebo nafta také rostou, právě letecké palivo se trhu doslova utrhlo ze řetězu.

Zatímco světová média se soustředí na ceny ropy Brent, které sice rostou, ale zatím nepřekonaly absolutní historické milníky, skutečné drama se odehrává v zákulisí na trhu s leteckým palivem. Cena leteckého paliva v Evropě totiž přesáhla 1 700 dolarů za tunu.

Data Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) ukazují (viz tabulka), že globální průměrná cena vyletěla na 209 dolarů za barel. To představuje meziroční nárůst o markantních 132 procent. V Asii je situace ještě napjatější – tam si dopravci meziročně připlácejí dokonce o 163 procent více.

Tento šok je přímým důsledkem uzavření Hormuzského průlivu. Tudy za normálních okolností proudí pětina světové ropy a až polovina evropského dovozu leteckého paliva.

Evropský trh je podle lidí z oboru v dubnu zatím poměrně dobře zásobený díky existujícím zásobám a dříve nasmlouvaným dodávkám. To jí kupuje čas, ale ne jistotu. Právě květen a červen mohou ukázat, jak vážně byl evropský trh zasažen. Donald Trump sice nyní vyhlásil křehké dvoutýdenní příměří a na chvíli tak srazil bezprostřední paniku na trzích, jenže tím problém jen odsunul, nikoli vyřešil. Írán navíc dál trvá na vybírání mýta v Hormuzském průlivu, takže nejistota v dodávkách zůstává vysoká.

Letní dovolená se citelně prodraží

Nejde o žádná abstraktní čísla z burz, ale o hrozbu pro rozpočty českých rodin. Reálně hrozí, že letošní dovolená se kvůli drahému palivu a rušení spojů citelně prodraží a zkomplikuje. Skandinávské aerolinky SAS oznámily, že v dubnu zruší nejméně tisíc letů. Ryanair zatím masové rušení letů neavizuje, počítá však s růstem cen letenek v důsledku dražšího paliva.

Letecké společnosti jsou v kleštích. Palivo tvoří až 40 procent jejich provozních nákladů, a i když se velké firmy proti růstu cen částečně zajišťují, obří skok v cenách leteckého paliva neumožňuje nic jiného než přenést náklady na cestující. Ryanair již avizoval citelné zdražování po Velikonocích a IATA varuje, že plošný růst cen letenek může přesáhnout 9 procent. Tuzemský Smartwings už na situaci reagoval zavedením palivových příplatků v řádu stovek korun.

Pro cestující z toho plyne jednoduché pravidlo: bezpečnější volbou budou krátké a přímé lety. Právě ty jsou z hlediska provozu i zásobování méně rizikové než dálkové a složitě navazující spoje.

Trumpovo křehké čtrnáctidenní příměří s Íránem sice přineslo trhům mírný oddech a cenu ropy o něco srazilo, ale dokud Teherán trvá na vybírání mýta v Hormuzském průlivu, napětí nezmizí.

Pro českého turistu to znamená jediné – doba hojnosti a levného létání je u konce. Letenky se stávají luxusnějším zbožím a letošní dovolená u moře nás bude bolet víc, než jsme si ještě před pár měsíci dokázali připustit.

