Maso na rekordu, oleje prudce zdražují. Světové ceny potravin pokračují v růstu
Světové ceny potravin dál rostou a konflikt na Blízkém východě začíná být stále citelnější i na globálních trzích s jídlem. Index FAO v dubnu stoupl už třetí měsíc za sebou, hlavně kvůli prudkému zdražení rostlinných olejů a rekordním cenám masa. Část potravin sice zlevnila, tlak drahých energií, narušených dodávek a obav o úrodu ale drží trhy v napětí.
Světové ceny potravin se zvýšily zejména kvůli narušení dodávek v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Konflikt tlačí vzhůru ceny energií a narušuje dodavatelské řetězce, což zvyšují tlak na globální trhy s potravinami, uvedla Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Souhrnný index FAO, který sleduje ceny obilovin, rostlinných olejů, mléčných výrobků, masa a cukru na mezinárodních trzích, se v dubnu proti předchozímu měsíci zvýšil o 1,6 procenta na 130,7 bodu. V meziročním srovnání stoupl o dvě procenta.
Ceny obilovin v dubnu vzrostly meziměsíčně o 0,8 procenta. Zdražily téměř všechny hlavní obiloviny s výjimkou čiroku a ječmene. Ceny pšenice rostly kvůli obavám ze sucha v USA a nižším srážkám v Austrálii. Růst podporuje i očekávání menších osevních ploch v roce 2026 v souvislosti s drahými hnojivy, jejichž ceny tlačí vzhůru vysoké ceny energií a narušení dodávek spojené s omezením provozu v Hormuzském průlivu. Kukuřice zdražila kvůli napjatější nabídce a nepříznivému počasí v Brazílii a USA, zatímco čirok, který je pátou nejdůležitější obilovinou světa, naopak zlevnil díky slabší poptávce a lepším výhledům nabídky.
Ceny olejů rostou
Ceny rostlinných olejů stouply o 5,9 procenta na nejvyšší úroveň od července 2022. Zdražil palmový, sójový, slunečnicový a řepkový olej. Cena palmového oleje stoupla již pátý měsíc kvůli očekávané vyšší poptávce od producentů biopaliv. Tlak na růst vyvolaly i obavy z nižší produkce v jihovýchodní Asii.
Index cen masa stoupl o 1,2 procenta na nový rekord. Na rekordu byly i ceny hovězího kvůli vyšším vývozním cenám v Brazílii. Zdražilo i vepřové.
Evropské nařízení o obalech, které má začít částečně platit už od poloviny srpna, podle odborníků není dostatečně připravené a může výrazně zasáhnout celý potravinářský i maloobchodní sektor. Ředitelka Obalového institutu SYBA Iva Werbynská varuje, že pokud se jeho účinnost neodloží, lidé si za potraviny připlatí.
Nové nařízení EU může již brzy výrazně zdražit potraviny, varují experti
Money
Evropské nařízení o obalech, které má začít částečně platit už od poloviny srpna, podle odborníků není dostatečně připravené a může výrazně zasáhnout celý potravinářský i maloobchodní sektor. Ředitelka Obalového institutu SYBA Iva Werbynská varuje, že pokud se jeho účinnost neodloží, lidé si za potraviny připlatí.
Naopak ceny mléčných výrobků a cukru klesly. Mléčné výroby zlevnily o 1,1 procenta, především v reakci na snížení cen másla a sýrů kvůli nadbytku mléka v EU a vyšší produkci v Oceánii. Index cen cukru se snížil o 4,7 procenta v reakci na očekávanou vysokou nabídku v aktuální sezoně. Meziročně byly ceny cukru nižší o 21,2 procenta.
FAO rovněž mírně zvýšila svůj odhad globální produkce obilovin za rok 2025, a to na rekordních 3,04 miliardy tun. To představuje meziroční růst o šest procent.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.