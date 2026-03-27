USA zvažují vyslání až deseti tisíc vojáků na Blízký východ. Rostoucí napětí s Íránem dál ohrožuje klíčovou ropnou trasu
Washington uvažuje o výrazném posílení vojenské přítomnosti v regionu, zatímco konflikt s Íránem komplikuje dopravu ropy přes strategický Hormuzský průliv. Přesto americký prezident mluví o pokroku v mírových jednáních.
Americké ministerstvo obrany zvažuje vyslání až 10 tisíc dalších vojáků na Blízký východ, čímž by rozšířilo vojenské možnosti prezidenta Donalda Trumpa v současném napětí s Íránem. Informoval o tom list Wall Street Journal s odvoláním na zdroje z Pentagonu.
Nové jednotky by pravděpodobně tvořila především pěchota a obrněné síly. Navázaly by na zhruba pět tisíc příslušníků námořní pěchoty a několik tisíc vojáků z elitní 82. výsadkové divize, kteří byli do oblasti vysláni už dříve.
Americké administrativě prezidenta Donalda Trumpa sice možná íránská operace nevychází podle představ, zato se jí však zatím ukázkově daří zabránit tomu, aby z toho plynoucí skepse zachvátila světové trhy. Cena ropy Brent tak za celou dobu od zahájení úderu na Írán vykazuje průměrnou cenu kolem 97 dolarů za barel. Osciluje kolem psychologické úrovně 100 dolarů, avšak jen zřídkakdy míří výrazněji nad ní – a pokud ano, Trump či někdo jiný z jeho administrativy jí zase verbálně srazí níže.
Zatím není jasné, kde přesně by měly být nové síly rozmístěny. Podle dostupných informací by ale mohly operovat v dosahu Íránu a ostrova Charg, kde se nachází klíčový íránský ropný terminál.
Napětí v regionu se soustředí především na Hormuzský průliv, jednu z nejdůležitějších dopravních tepen pro ropu a zkapalněný zemní plyn. Před začátkem konfliktu, který vypukl po americko-izraelských úderech na konci února, tudy procházela přibližně pětina světových dodávek těchto surovin. Kvůli íránským hrozbám a útokům na lodní dopravu však provoz klesl až o 90 procent, což výrazně zvedlo ceny na světových trzích.
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že Severoatlantická aliance (NATO) neudělala nic, aby pomohla s Íránem. Dodal, že USA od NATO nic nepotřebují, ale že na to nikdy nezapomenou. V následujícím příspěvku pak napsal, že Írán „žadoní“ o dohodu s USA, přestože veřejně popírá, že by s Washingtonem jednal.
Prezident Trump opakovaně prohlašuje, že Spojené státy zajistí bezpečnost plavby v oblasti – a to i bez podpory spojenců. Zároveň ale v posledních dnech hovoří o „produktívních rozhovorech“ a pozitivním vývoji směrem k možnému urovnání konfliktu.
Ve čtvrtek uvedl, že Írán vyslal vstřícný signál, když umožnil deseti ropným tankerům bezpečný průjezd průlivem. Podle něj by to mohlo naznačovat ochotu Teheránu jednat o deeskalaci napětí.
Situace tak zůstává nejasná: zatímco na jedné straně roste vojenská přítomnost USA v regionu, na druhé pokračují diplomatické snahy o uklidnění konfliktu.