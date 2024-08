Dalibor Martínek: Čeští důchodci ani netuší, jak dobře se mají. Jejich rozmazlování by mělo skončit

Vláda vydala nařízení, že důchodcům přibude k současným penzím v průměru 355 korun měsíčně. Nechme stranou, že o důchodech rozhoduje jakýsi výnos vlády, což trošku připomíná Rakousko-Uherskou monarchii, kdy se život lidí měnil výnosem vrchnosti.

Průměrný důchod českého starce bude nově činit 21 059 korun.

Je to hodně, je to málo? Mnoho lidí, kteří po celý život tvrdě fyzicky pracovali, na tento nový průměrný důchod nedosáhne. Naopak lidé, kteří prožili celý profesní život v kanceláři se mohou usmívat, když čtou na internetu novou průměrnou částku. Mají totiž víc než je tento průměr.

Nesmyslný argument

Otázkou je, jestli je navýšení důchodů o chabé tři stovky dostatečné. Důchodci nebo odboráři by vám asi řekli, že ne, že je to výsměch pracujícímu lidu. Řekli by, že byla vysoká inflace, a že je potřeba starším občanům tento nárůst cen kompenzovat. Takový argument je samozřejmě naprostý nesmysl. I straší generace se má podílet na inflaci. Jinými slovy, když všem všechno zdražuje, musí to zdražovat i důchodcům. S tím se prostě nedá nic dělat, i důchodci jsou součástí české společnosti.

A teď k číslům. Průměrný český důchod je v přepočtu asi 840 euro měsíčně. Průměrný důchod v Německu je kolem 1500 euro měsíčně. Proč srovnání s Německem? Je to náš nejbližší soused, s kterým se rádi poměřujeme. Tak pojďme na to. Parametry jsou tam různé, záleží na výši příjmu, době v zaměstnání. Ve výsledku je německý důchod asi 1,8krát vyšší než český.

A teď srovnání s platy. Průměrná česká mzda je nyní 44 tisíc korun. V Německu je průměrná mzda plus mínus čtyři tisíce euro, v přepočtu podle aktuálního kurzu něco přes sto tisíc korun. V jednoduché matematice, německý zaměstnanec bere asi 2,5krát více než průměrný Čech. Což je samozřejmě dáno větší efektivitou, tvorbou větší přidané hodnoty a schopností německých obchodníků prodat své zboží s náležitou přirážkou.

Takže, český zaměstnanec bere relativně, po přepočtu, méně než německý. Ale český důchodce pobírá od státu relativně, ve srovnání k platům, více peněz než německý důchodce. V absolutních částkách je to samozřejmě méně, ale je potřeba číslo dát do souvislostí. Zatímco pracující Čech bere 2,5 méně než Němec, český důchodce má 1,8 méně než německý důchodce. Čeští důchodci si prostě žijí lépe než čeští zaměstnanci, ve srovnání s Německem.

V Česku pobírá nějakou formu důchodu, starobního či invalidního nebo jiného, sirotčího, 2,85 milionu lidí. Z 10,8 milionů Čechů je těchto rentiérů, kteří si často ještě bokem přivydělávají, ale hlavně se nechávají živit z daní pracujících, sedmadvacet procent. Víc než čtvrtina Čechů, a to vynechme dva miliony nezletilých, se živí tím, že jim pracující posílají peníze na to, aby na své zahrádce mohli pěstovat jahody.

Výdaje českého rozpočtu mají v příštím roce dosáhnout 1,94 bilionu korun. Z toho mají být výdaje na důchodce 706 miliard korun. To je víc než 36 procent všech výdajů. Takže procentuálně víc, než kolik je důchodců. K tomu je třeba připočíst, že i dálnice nebo dvě stě miliard korun na obrannou strategii, stíhačky F35 a další vojenský materiál, to všechno samozřejmě má sloužit i důchodcům. Nemluvě o dvou stech miliardách za „bezplatnou“ zdravotní péči, kterou z většiny čerpají opět důchodci. Výdaje na naše seniory jsou mnohem vyšší než oněch víc než 700 miliard korun na penze.

Být důchodce v Česku, to je rajská zahrada. Jasně, je to konec života, a člověk má poslední šanci rebelovat. Ale větší pokora by starším občanům víc slušela. Důchodci jsou politicky důležitá entita. Jejich rozmazlování by však mělo skončit. Žádná reforma penzí nikdy politicky neprošla. A asi nikdy neprojde. Česko, národ důchodců.