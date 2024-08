Skupině Passerinvest loni klesl čistý zisk o 19 procent. Šlo o rok příprav, tvrdí její šéf

Developerské a investiční skupině Passerinvest Group loni meziročně klesl čistý zisk o 19 procent na 155,5 milionu korun. Tržby firmy se snížily o 15 procent na 190,5 milionu korun.

Podle předsedy představenstva Passerinvest a zakladatele skupiny Radima Passera byl rok 2023 rokem příprav. I v dalších letech skupina plánuje pokračovat v nákupu vybraných budov v Praze na Brumlovce, kde chce upevňovat kontrolu nad chodem administrativního komplexu.

Passer loňský rok označil, co se týká výstavby, za kritický, protože v tomto roce nebyla v Praze zahájena výstavba ani jedné kancelářské budovy. Zároveň je ve městě málo bytů, čímž se podle něj dostala na nejspodnější příčky v rozvoji evropských metropolí. „Už teď v hlavním městě chybí byty. Zahraniční firmy, které zde mohly mít svá sídla, se stěhují do okolních zemí a kvůli špatné legislativě, vysokým úrokovým sazbám bank a nedostatku pracovní síly stagnuje celý obor stavebnictví, který by mohl být díky svému multiplikačnímu efektu nejsilnějším pohonem české ekonomiky,“ dodal.

Za největší úspěch v loňském roce považuje zakladatel skupiny dokončení akvizice pozemků pro budovu Omega na Brumlovce. První jednání o tomto území se totiž uskutečnila před 26 lety. Ke konci roku 2023 Passerinvest také dokončila výstavbu administrativní budovy Roztyly Plaza v Praze a přípravy pro výstavbu multifunkčního objektu Hila. V té by měly být kanceláře, byty a obchody k pronájmu. Dále se skupina například podle Passera posunula v přípravách realizace administrativní budovy Sequoia v Roztylech.

Skupina měla vloni podle výroční zprávy v průměru 69 zaměstnanců. Osobní náklady na zaměstnance, tedy finance vyhrazené na mzdy a sociální a zdravotní pojištění, Passerinvestu vzrostly o 17,6 procenta. Výdaje na mzdy ve skupině stouply o 18 procent na 106 milionů korun.

Passerinvest Group je česká investiční a developerská společnost zabývající se převážně výstavbou administrativních a komerčních budov. Passer ji založil v roce 1991. Společnost je od roku 1996 spojována převážně s projektem Brumlovka, dříve známým jako BB Centrum. V roce 2006 Passerinvest Group začal stavět v bývalém areálu Interlovu v Roztylech v Praze 11.

Radim Passer byl loni podle žebříčku časopisu Forbes 43. nejbohatším Čechem. Od roku 1998 je členem Církve adventistů sedmého dne. V roce 2002 založil křesťanskou neziskovou organizaci Maranatha. Dává si za cíl prostřednictvím vzdělávacích projektů, seminářů či biblických studií zvyšovat povědomí o některých duchovních hodnotách a slovy zakladatele "napomáhat co nejvíce lidem na cestě k životu věčnému." Organizace podle výroční zprávy vloni spravovala dlouhodobý majetek v hodnotě 126,7 milionu korun. Většinu tvořily stavby a pozemky.