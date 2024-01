Dopis čtenáře: Ač jsem lesník a myslivec, chodím do tohoto zničeného lesa smutně, již to není les

Na komentář Dalibora Martínka s titulkem Škodnou českých lesů nejsou srny, ale myslivci, zareagovalo mnoho čtenářů. Přinášíme jednu z reakcí. Text není upravován, pouze pro svůj větší rozsah mírně krácen, doplněna někde chybějící interpunkce a opraveno několik pravopisných chyb.

Dobrý den,

jsem lesník a myslivec od 18 let. Jelikož děda byl špatně zapsaný, já nesměl dělat střední školu. Tu jsem si udělal až po vojně, trochu s problémy ze strany několika lidí, dobří obraceči kabátů.

Takže, nemáte prakticky v ničem pravdu. Ano škodná se tlumila, tedy nikdo nikdy neřekl vybít. Pokud se jedná o medvědy, vlky, rysi, tak ty se vybili ještě za dob minulých, tedy někdy v 19. století. Musíte si uvědomit, že naše kdysi krásná země a tehdy tedy království, byla silně osídlena. Vlk se dokázal prohrabat do chlívů a zničit jedinou obživu lidí a i lidi. Dnes, když se mluví o znovuzavedení vlka, mám strach, ne o sebe, ale o děti. Víte, po likvidaci mého dědy, bydleli jsme na samotě, táta potřeboval práci, a aby se do ní dostal, jsme se odstěhovali do vesnice přes les asi pět kilometrů.

Bylo to ale moje rodiště, a nějak mne to sem táhlo, a to jsem jezdil do školky, nebylo mi ani šest, jsem našim utíkal za babičkou. Většinou to bylo v noci, aby naši nevěděli. Kdyby tu byli vlci, víte, co by se mohlo stát? Musí si všichni uvědomit, že se po lesích pohybuje mnoho lidí, i když dnes les? No nevím, naši představitelé nechali lesy zničit státním podnikem.

Naše krajina se stala kulturní, ano i lesy, ale stále to byly hluboké krásné lesy. Náš úkol je starat se o ně. Máte pravdu, že se nehorázně přemnožila vysoká a černá zvěř. Pamatuji se, že se v zimě objevil kus černé a hned se po něm šlo. Nikdy se ale nevystřílela. Pak přišla devadesátá léta a s nimi lepší lidi, stejně to byli bývalí převlíčený komunisti a estébáci, slušných podnikatelů moc málo, a ti se chtěli ukázat, mají svoji honitbu. No jo, ale co v ní?

Drobná nebyla a v lese bažant, ano byly to honitby LČR, pro občany drahé a pro pány sice taky, ale málo zvěře. Zvali se soukmenovci doktoři a lepší lidé, začaly se zvedat stavy černé. My jsme sousedili se dvěma LČR a jednou honitbou Lesního družstva. To byl průšvih, dokázali během dvou až pěti let zvednout stavy na desetinásobek, k nám chodila tlupa najednou čtyřiceti kusů černé zvěře, brambory byl problém. Sice jsme drželi služby, ale tlupa přišla přes vodu a u silnice se pustila do pastvy. Každý den přišla odjinud. Nic nepomáhalo, dnes střílíme 30 kusů ročně, tato zvěř škodí hlavně v zemědělství. U nás již brambory nemají, i když jsme bramborářská oblast, ale kukuřici, podívejte se, co dávají žrát dobytku, moji prarodiče by plakali, je to hnůj.

Kapku jsem odbočil. Ona se nenamnožila jen černá, ale i vysoká, jelen, daněk. To jsme dříve neznali. Proč? Stejný důvod, aby bylo co lovit. V devadesátých letech jsme se byli podívat u Kinských ve Žďáře, zde se zmlazovala jedle, nádhera. Asi před pěti lety jsme zde byli, a rozjela se likvidace jelenů a srnčí zvěře. Velké škody, když jsme tam stáli a poslouchali výklad, tak jsem se zeptal, co to bylo za rámus. Šel jsem se podívat, ano zde se objevili asfaltky, cyklisté a řev, samozřejmě volně pobíhající psi a pak houbaři. Je mi to jasné. Zvěř potřebuje klid, jinak je ve stresu, a proto ty škody. Vím to, kdysi jsem byl v Harrachově a zde mi polesný říkal, že od doby, co jsou zde sjezdovky, narostly škody zvěří. Vy, když jste ve stresu, možná taky vyčistíte ledničku.

Dnes, po likvidaci lesů, přišel i nový trend u LČR a i ze zákona, snížit počty sazenic na hektar. Veškeré keře likvidace, je vidět v lese daleko a stálý rachot. V devadesátých letech se zvedly stavy drobné zvěře, nabyla chemie, a i stavy koroptví. Na koroptve platila káňata, hlavně v zimě. Dnes tu máme orla a krkavce, to bude konec srnčí zvěře. Myslel jsem si, že moji vnuci uvidí přírodu. Ještě začátkem devadesátých let to tak vypadalo. Omyl.

Přišly dotace, asfaltky v polích, další scelení, likvidace keřového patra, prý to je bordel, chemie a obrovské dusající stroje. Mnoho řepky a kukuřice, stříká se pomalu dvakrát týdně. Před několika dny jsem se dostal do dohadování s místními zemědělci, likvidovali všechny keře, obrost a vyřezali vysoko koruny. Drobná zvěř se nemá kam schovat, ani ptáci kde zahnízdit, je to vše kvůli dotacím, že prý stromy i keře dělají stín pro letecké snímky, tím je dokonáno.

Mimochodem, dříve jsem se dostal mezi poli všude, po novodobém scelení devadesátá léta a nedávno další, se nedostanete nikam, mezníky odorané. Mluvil jsem s jedním pánem z Rakouska, u nich taky jsou do polí asfaltky, ale zalesněné, myslím tím keř. Za nimi jsou mezníky, a zde jde onen kontrolor a kouká po mezníku. Pokud ho nenajde, nemají oba dotaci a na své náklady zaměřit.

Toto souvisí vše z myslivostí. Stačí nepravdivé zpravodajství, a udělá to své. Je to hnusná štvanice proti myslivcům.

Ještě k přikrmování, byl jste se podívat někdy venku? Naše příroda je opravdu zdecimovaná, nebudou již květy a různé plody na keřích, louky jsou bez bylin, dříve bývaly plné květů. Ochránci přírody též tvrdí, že keře jsou bordel, chemické postřiky a další. V osmdesátých letech to bylo jiné, ještě začátkem devadesátých, no možná ještě první roky dnešního století. Ale pak přišlo velké scelování, jeden druh plodin vedle sebe, takže v zimě je někde bída pro zvěř, jinde řepka, což je obrovský úhyn zvěře, a LČR se svými škodami. Hlavně že mají auta za několik set tisíc korun, já jezdil kdysi na motorce a celou zimu pěšky.

Ještě k těm bouchalům. Nesnáším to lítání na motorkách a ty čtyřkolky, nechápu proč jsou tak hlučný. Ano, ať dojedou na nějaké místo, ale nemusí až pod posed, že. Lidé vidí myslivce a hned jsou to vrazi. Jenže to jsou oni, co přišli na vesnice z měst, jedí maso. Ať se jdou podívat, co žere dnešní kráva, ta nevidí zelenou píci, a ty, co jsou v ohradách, to je na dotaci, nemusím se starat o louku.

Lov musí probíhat. Pravda je ta, že střelnou zbraní je rychlý a myslím, že to zvěř ani nevnímá, bolest přichází, když je postřelena. Víte, byl jsem rád v lese, celý život jsem se zde pohyboval, krásné vzpomínky mám, když jsem chodil za druhým dědou na samotu, ke strýci. Byl u nás hajným, a od něj jsem utekl snad pokaždé na samoty. Šel jsem vždy nádherným lesem, byl to opravdu Boží chrám.

Lesy se těžily od 90. let až do 150 let u smrku, nikde nabyly velké holé plochy. Již v 90. letech si to začali usnadňovat a šli na hranu zákona, tedy jeden ha. Tím se samozřejmě navýšily kalamity. Zásluhou výběrového řízeni v letech po roce 2000 se množí brouk, svede se to na globální oteplení, ne na porušování zákona a péče o les.

Ač jsem lesník a myslivec, chodím do tohoto zničeného lesa smutně, již to není les. Když si sednu na posed, přijede chemik, není slyšet křepelka. Koroptev zmizela, zajíc je v lese, zde se o něj postará liška a orel, krkavec. Možná, až se lesy trochu zvednou, zde něco bude, ale nebude úživnost, ani od jara do zimy.

František Ptáčník