Dalibor Martínek: Zmatek v lese. Lesníci nechtějí zvěř, myslivci ji nechtějí střílet

Asi 33 procent České republiky pokrývají lesy. Co by za takovou hojnost lesních porostů daly jiné země. Třeba Malta. Nebo Čad. Ale ne, Češi pořád nejsou spokojení. Nejdřív jim smrky žere kůrovec, protože smrků jejich předci v naději na víc dřeva vysadili příliš. Až nakonec musí ministr zemědělství vyhlásit kůrovcovou kalamitu a posypat české lesní hospodáře dotacemi „z peněz Pražáků“.

Jen třetí várka kůrovcových dotací, vypsaná od 21. května letošního roku, obsahuje 3,5 miliardy korun, které čekají na své příjemce.

Kůrovec je ale stará vesta. Máme tady horší škodnou, která nám poškozuje lesní hospodářství. Jsou to zvířata. Srnky a jeleni ožírají mladé stromky. Tato divoká zvířátka ve své přirozenosti nevědí, co činí. Ona si možná myslí, pokud si vůbec něco myslí, že se živí. Ale v představách člověka ničí české hospodářství.

Protože každý strom, to už podle lesníků a zákonodárců není součást lesa. Je to ekonomická entita s ekonomickou hodnotou. I srnec je ekonomická entita. Když ho někdo porazí autem, musí zaplatit myslivcům ekvivalent jeho domnělé hodnoty.

Zastřel srnce, zachráníš strom?

Celý les se změnil z přírody na ekonomickou entitu. A na jejím rozvoji je potřeba pracovat, na tom se shodnou lesníci, myslivci i zákonodárci. Jenom se tito lidé nyní nedokáží dohodnout, kdo co má dělat. Parlamentem prochází novela zákona o myslivosti, podle které by myslivci měli střílet více zvěře, aby se snížily škody lesníků.

Myslivci nesouhlasí, myslí si, že střílejí dost. A vůbec se jim nelíbí, že by za nestřílení měli nově dostávat pokuty. Myslivci vyhrožují, že pokud bude přijata nová legislativa, střelců lesní zvěře ubude. Dobrovolní střelci by nechtěli platit pokutu za to, že nešli v neděli místo sváteční večeře na šoulačku.

Faktem je, že myslivci toho v lese v poslední sezoně postříleli docela dost. Podle údajů statistického úřadu bylo „odstřeleno“ v sezoně, která se počítá do konce března, rekordní množství jelení zvěře, a to ve výši 35 779 kusů. Meziročně je to nárůst o 2 895 kusů. Stejně tak se myslivcům dařilo při odstřelu ostatních druhů lesní zvěře. Daňčí zvěře bylo odstřeleno 45 335 kusů, oproti předchozímu období o 17,3 procenta (6 682 ks) více, a jednalo se tak o nejvyšší úlovek v historii.

Nemilosrdná řeč statistiků pokračuje. U mufloní zvěře došlo k nárůstu odstřelu o 788 kusů na 11 033 kusů, což představovalo také rekordní hodnotu. V rámci srnčí zvěře došlo

k navýšení odstřelu o „poměrně významných“ 9,5 procenta na 124 897 kusů. Odstřel černé zvěře (prase divoké) ve výši 258 253 kusů zaznamenal rovněž výrazný meziroční nárůst o 80 376 kusů (+45,2 procenta).

A tak dále. Myslivci odstřelili ještě spoustu další zvěře, jeleny sika, zajíce, pernatou zvěř, jak ptáky nazývají. V lese se prostě střílelo o sto šest. Přesto nově projednávaná novela zákona žádá po myslivcích víc. Přemnožená zvěř podle studie ministerstva poškodí až třetinu mladých lesů a za deset let způsobila škody za minimálně 25 miliard korun. Čert ví, jak úředníci na ministerstvu počítají škody na nevyrostlých stromcích. Patrně k tomu mají svou metodiku.

Myslivci se proti novele bouří. „Pokud bude novela zákona přijata v předložené podobě, nedá se předpokládat dosažení stanoveného cíle. Tím je snížení stavů zvěře a s tím souvisejících škod na lesních a zemědělských kulturách,“ uvedl vlivný myslivec, dříve ministr zemědělství za ANO Jiří Milek. A dodává, že myslivci ztratí zájem o lov.

Myslivci se obávají, že s přijetím novely jich bude ubývat. A tím bude spárkaté zvěře přibývat. Těžko říct, co si víc přát. Úbytek myslivců, nebo zvěře?

