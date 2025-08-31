Levné bydlení lze sehnat i v centru Prahy
Průměrná cena nového bytu v Praze už přesáhla 160 tisíc korun za metr čtvereční. Vyplývá to z dat společnosti Flat Zone, která je českým lídrem ve sledování cen nemovitostí. Starší nemovitosti jsou obecně o deset až dvacet procent levnější. To ovšem neplatí pro centrum Prahy. Josefov, Staré Město, Malá Strana. Tam se nové byty nestaví. Ty staré naopak nabírají na hodnotě. I tam však lze nalézt levné perly.
Podle pravidelné čtvrtletní zprávy trojice velkých developerů, Trigema, Central Group a Skanska Residential, se v prvním pololetí letošního roku prodalo 4 300 bytových jednotek, což je téměř o čtvrtinu více než ve stejném období loňského roku. Ceny nových bytů meziročně vzrostly o devět procent. To jsou jiná čísla než kolik transakcí se uděje v centru města. Tam se však hraje jiná liga.
FOTOGALERIE: Bytový dům s galerií na Malé Straně
Zajímavé je rozpětí cen bytů v centru. Na Josefově cena za metr vyskočila v některých případech až na 472 tisíc korun za metr. Na Starém Městě na 483 tisíc korun. Nicméně, i v těchto lokalitách lze pořídit bydlení levnější. Nejnižší transakce na Josefově byla za 149 tisíc korun za metr bytu. Na Starém Městě dokonce za 87 tisíc korun, na Malé Straně za 130 tisíc korun. Z průzkumu nevyplývá, o jaké byty jde. Lze si dobře představit, že jsou někde ve sklepě nebo něco podobného.
Nicméně, data popírají tradovanou legendu, že si v centru Prahy nelze pořídit levně byt. V průměru stál loni metr bytu na Josefově 252 tisíc korun. Ovšem na Starém Městě již „jen“ 184 tisíc korun a na Malé Straně dokonce 174 tisíc korun. Což už se přibližuje celopražskému cenovému průměru nových bytů.
Na jednu stranu, pro takovéto byty v centru hraje lokalita. To je zaklínadlo všech realitních makléřů. Vždy opakují, lokalita, lokalita, lokalita. V neprospěch těchto bytů ovšem hraje nemožnost parkování, tragická energetická náročnost bydlení, nevyhovující dispozice, případně památkáři, kteří neumožní úpravy. Faktem zůstává, že „levné“ bydlení lze sehnat i v centru města.
Králíkárna? Ale kdeže, byty v panelácích neustále zdražují
Situace na trhu s historickými nemovitostmi není předvídatelná a nehodnotí se tak snadno jako ostatní segmenty realitního trhu, říká Lenka Munter, makléřka z realitní kanceláře Luxent, která se na prodej zámků věnuje. Pravidelně také odhaduje hodnotu majetku britské královské rodiny pro americký časopis Forbes. A jak se podle ní cena zámků vyvíjí? „Nezaznamenala jsem ani nárůst ani pokles, cena každé takové nemovitosti je stanovena velmi individuálně,“ říká Munter.
Makléřka: Rusové se zámků zbavují, kupují je Češi. Ti se o ně lépe starají
