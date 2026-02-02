Nový magazín právě vychází!

Škoda Auto po šesti letech znovu překonala milion vyrobených aut

Škoda Auto po šesti letech znovu překonala milion vyrobených aut

Výroba vozů v továrně Škoda Auto
Automobilka Škoda Auto loni celosvětově vyrobila 1,065 milionu vozů, což představuje meziroční nárůst o 15 procent. Poprvé po šesti letech tak výroba automobilky překročila hranici jednoho milionu vyrobených aut. Z tohoto objemu připadlo 907 100 vozů značky Škoda na české závody v Mladé Boleslavi a Kvasinách.

Výrazný růst zaznamenala Škoda také v Indii, kde se výroba meziročně více než zdvojnásobila a dosáhla 73 800 vozů. Automobilka zároveň pokračovala v rozšiřování produkce elektrických modelů. Loni vyrobila 112 500 elektrických SUV Elroq a téměř 77 tisíc vozů Enyaq.

Vedle samotných automobilů se zvýšila i výroba komponentů. Škoda Auto loni vyrobila více než 329 tisíc bateriových systémů pro elektrické a plug-in hybridní vozy značky Škoda i modely koncernu Volkswagen, dále přes 1,03 milionu převodovek a více než 500 tisíc motorů.

„Jak ukázal vývoj v uplynulém roce, rozšíření našich výrobních kapacit v roce 2024 se vyplatilo. Poprvé za posledních šest let jsme překročili hranici jednoho milionu vyrobených vozů Škoda,“ uvedl člen představenstva Škoda Auto pro výrobu a logistiku Andreas Dick.

Karolína Topolová, CEO AURES Holdings zastřešující značky AAA AUTO
Teď to teprve rozbalíme, říká šéfka AAA Auto Karolína Topolová

Největšího prodejce ojetých aut Aures Holdings, pod který spadají například AAA Auto nebo Mototechna, koupil na sklonku loňského roku miliardář Daniel Křetínský, respektive jeho EP Equity Investment. Podpora takto velkého investora nám pomůže v dalším růstu, věří Karolína Topolová, generální ředitelka Aures Holdings, která byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talk.

V hlavním závodě v Mladé Boleslavi automobilka loni vyrobila 605 600 vozů, což je o 4,9 procenta více než o rok dříve. Vedle modelů Fabia, Scala, Octavia, Kamiq, Enyaq a Enyaq Coupé zde v lednu zahájila sériovou výrobu nového plně elektrického modelu Elroq, jehož produkce do konce roku dosáhla 112 500 kusů. Zaměstnanci v Mladé Boleslavi zároveň zkompletovali přes 329 tisíc bateriových systémů pro elektromobily na platformě MEB, vyrobili 513 800 benzinových motorů řady EA 211 a 311 300 manuálních převodovek MQ 200.

V závodě v Kvasinách, kde se montují modely Octavia, Karoq a Kodiaq, vzniklo 301 500 vozů značky Škoda. Současně zde bylo vyrobeno 40 200 vozů značky Seat. Ve Vrchlabí pak automobilka vyrobila 721 400 sedmistupňových automatických převodovek DQ200, které se montují do vozů Škoda i dalších značek koncernu.

V bratislavském závodě koncernu Volkswagen bylo loni vyrobeno 69 500 vozů nové generace modelu Superb, zatímco o rok dříve jich bylo 54 500. Ve třech čínských závodech ve městech Čchang-ša, Ning-po a Nan-ťing vzniklo 12 100 vozů. Na Ukrajině v Solomonovu automobilka z částečně rozložených sad vyrobila 1200 SUV Karoq.

Šance pro Škodovku a spol. z EU: Indie hodlá snížit cla na dovoz aut

Politika

Indie hodlá snížit cla na dovoz automobilů z Evropské unie na 40 procent ze současných až 110 procent. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním. EU a Indie jsou podle dřívějších informací Reuters blízko dohodě o volném obchodu a rozhovory by mohly být završeny v úterý. Na indickém trhu působí rovněž automobilka Škoda Auto, která je v Indii zodpovědná za aktivity celého koncernu Volkswagen.

Růst v Indii

Indie patřila k nejrychleji rostoucím trhům. Produkce vozů Škoda zde vzrostla z 32 800 na 73 800 kusů. Kromě toho zde bylo vyrobeno také více než 85 tisíc vozů dalších značek koncernu. Ve Vietnamu, kde Škoda loni zahájila montáž modelů Slavia a Kushaq z kompletně rozložených sad, vzniklo do konce roku 2500 vozů. V Kazachstánu se z částečně rozložených sad montovaly modely Octavia, Superb, Karoq a Kodiaq, celkem zde vzniklo 2800 vozů.

Škoda Auto celosvětově zaměstnává přibližně 40 tisíc lidí a v Česku provozuje tři výrobní závody. V současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad. Loni automobilka zároveň zvýšila celosvětové dodávky vozů o 12,7 procenta na 1 043 900 aut.

Daň z nemovitých věcí: Dnes je poslední den na podání přiznání

Daň z nemovitých věcí: Dnes je poslední den na podání přiznání
Kdo loni koupil nebo zdědil nemovitost, má dnes poslední šanci podat přiznání k dani z nemovitých věcí bez sankce.

Vlastníci nemovitostí, kterým se v loňském roce změnily rozhodné skutečnosti pro výpočet daně, musí nejpozději dnes, v pondělí 2. února 2026, podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Původní termín 31. ledna totiž letos připadl na sobotu.

Povinnost se týká především těch, kteří nemovitost v roce 2025 koupili, zdědili nebo získali darem, případně u ní došlo k jiným změnám ovlivňujícím výši daně. Kdo žádnou změnu neměl, nové přiznání nepodává.

„Přiznání se podává jen při změně. Pokud poplatník loni nic nekoupil ani neupravoval, žádnou povinnost nemá,“ říká Nikola Žítková, provozní ředitelka společnosti NeoTax.cz.

Kolik stojí jarňáky na českých horách? Ne prasátko, musíte rozbít prase

Dalibor Martínek: Kolik stojí jarňáky na českých horách? Ne prasátko, musíte rozbít prase

Jsou tu dětské jarní prázdniny. Pro rodiče finanční horor. Podle aktuální zprávy státní agentury CzechTourism „stále platí, že ceny za dovolenou na zimních horách v ČR jsou nižší než v zahraničí.“ Není to úplně pravda. Kolik by stály jarní prázdniny na horách rodinu se dvěma dětmi?

Inflace daň nezvyšuje, rozhodují obce

Stát daň pro rok 2026 automaticky nezvyšuje. Pro rok 2026 tak zůstává inflační koeficient na hodnotě 1,0. Rozhodující je ale místní koeficient, který už obce stanovily.

Ty mohou daň zvýšit i snížit, a to nejen plošně, ale i cíleně – například pro konkrétní část obce nebo vybrané typy nemovitostí. Právě změny těchto koeficientů jsou hlavním důvodem, proč se daň může meziročně lišit i bez změny zákona.

Kdy a jak se daň platí

Daň do 5 000 korun se platí jednorázově. Vyšší částky lze rozdělit do dvou splátek. První splátka – případně celá daň – je splatná 1. června 2026, protože 31. května připadá na neděli. Druhá splátka je splatná 30. listopadu 2026. U zemědělců je první splátka tradičně posunuta na 31. srpna.

Platební údaje zasílá Finanční správa ČR podle zvoleného způsobu komunikace, nejčastěji do datové schránky nebo e-mailem. Poštovní poukázku dostávají zpravidla jen ti, kteří nevyužívají elektronickou komunikaci ani SIPO. Platba složenkou je navíc zpoplatněna.

Biohacking: Nejde o to používat víc doplňků, ale jejich lepší kombinaci

Enjoy

První týdny v novém roce bývají ve znamení vysoké motivace pro lifestylové změny, ale mnohdy se postupem času ukáže, že samotná vůle nemusí stačit. Únava, stres, nedostatečná regenerace nebo kolísající energie představují biologické limity, které je těžké obejít pouhým rozhodnutím. Pokud se i v únoru svého cíle držíte, můžete podpořit své tělo systematičtěji. Jednou z možností je takzvaný supplement stack, tedy promyšlená kombinace doplňků stravy cíleně sestavená tak, aby podporovala konkrétní fyziologické procesy, jako regulaci hmotnosti, kvalitu spánku nebo zdraví kůže.

Zkrátíme čekání žadatelů o hypotéku na polovinu, slibují sdružení poradci

Čas extrémně levných hypoték je pryč. Expertka radí, jak i nyní usmlouvat výhodný úvěr na bydlení

Čas extrémně levných hypoték je pryč. Expertka radí, jak i nyní usmlouvat výhodný úvěr na bydlení

Reality

Schwarzenegger vystoupí v Praze. Společná fotografie vyjde na desítky tisíc

Slavný akční herec Arnold Schwarzenegger má dorazit v červnu do Prahy. Osmasedmdesátiletý bývalý kalifornský guvernér se zúčastní 18. června akce Noc s legendou v pražském Paláci Žofín, jež by měla mít kapacitu 800 platících hostů, uvedl Petr Větrovský z agentury VDN Promo. Na programu bude podle druhu vstupenky večeře či možnost společné fotografie.

Větrovský řekl, že o Schwarzeneggerovu návštěvu usiloval dlouho. Přislíbil ji podle něho už dvakrát, vždy z ní sešlo. Pomohl prý osobní dopis herci a politikovi, což mu poradila jeho agentka. Návštěvu potvrdili v posledních dnech minulého roku. Schwarzenegger má vyprávět o svém životě, podle Větrovského ještě nebylo rozhodnuto o případném pokládání otázek.

Lístky i za 35 tisíc

Vstupenky dnes začal prodávat ve 12 kategoriích server goout.net. Lístek v 1. kategorii vyjde na 34 990 korun, nejlevnější vstupenka na stání je za 2490 korun. Přikoupit si lze vstupenku nazvanou Meet and Greet. Cena za společnou fotografii se Schwarzeneggerem vyjde na 20 tisíc korun. Lidé prý organizátorům psali, že by za to dali i vyšší částku. Hvězda má podepisovat jen memorabilie, které se budou dražit.

První den mohou vstupenky kupovat Češi a Slováci. Od dnešního rána se podle Větrovského prodalo 70 procent lístků. Od úterý budou k dispozici pro celoevropský trh.

Manželé Trumpovi na filmu Melania

Film Melania a pak ticho: Trump na dva roky uzavře Kennedyho centrum

V Kennedyho centru se zhruba po dva roky kvůli rekonstrukci nebudou konat žádné akce. Oznámil to v neděli večer na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump, který se loni jmenoval předsedou této významné kulturní instituce ve Washingtonu. Uzavřeno má být národní kulturní centrum od 4. července, kdy Spojné státy budou slavit 250. výročí nezávislosti.

„Museli jsme samozřejmě nastavit cenovou politiku, aby ta akce byla ekonomicky životaschopná,“ uvedl Větrovský. Náklady se podle něho pohybují v desítkách milionů korun.

Schwarzenegger má do Prahy v červnu dorazit z Rakouska, kde se má zúčastnit konference o klimatických změnách.

Loni v listopadu Větrovský na akci Víkend s legendou avizoval účast herce Chucka Norrise, který však ze zdravotních důvodů návštěvu krátce před plánovaným uskutečněním zrušil. Akci předcházely jiné Noci s legendou, které přivítaly zpěvačku Martu Kubišovou nebo belgického hrdinu akčních filmů Jeana-Claudea van Damma. Před ním se akce zúčastnili slavní boxeři Mike Tyson a Tyson Fury. Větrovský řekl, že nadále usiluje o návštěvu hrdiny akčních filmů Sylvestera Stalloneho, který je o rok starší než Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger řekl cestujícím vídeňského metra, že jsou klimatičtí hrdinové

Hlas herce rakouského původu a bývalého kalifornského guvernéra Arnolda Schwarzeneggera překvapil cestující ve vídeňském metru. Označil pasažéry za klimatické hrdiny, protože jezdí metrem, informovala agentura AFP. Sedmasedmdesátiletý Schwarzenegger ve vídeňské metropoli zahájil každoroční konferenci o změně klimatu.

Schwarzenegger se narodil do chudých rakouských poměrů po druhé světové válce. Začal se nejprve věnovat kulturistice, později přiznal, že užíval i anabolické steroidy. Pak se stal filmovým hercem. Prorazil roku 1982 filmem Barbar Conan. Úspěch po celém světě sklidilo o tři roky později Komando, největší zásah zaznamenala tři pokračování filmu Terminátor. V nich Schwarzenegger ztvárnil hlavní roli zabijáckého kyborga.

V letech 2003 až 2010 byl Schwarzenegger guvernérem amerického státu Kalifornie. Usiloval mimo jiné o omezení průmyslových exhalací. Ač republikán, Schwarzenegger v předloňských amerických prezidentských volbách podpořil kandidátku demokratů Kamalu Harrisovou proti Donaldu Trumpovi, jehož opakovaně kritizoval.

Brigitte Bardot, legenda francouzského plátna, zemřela ve věku 91 let

Zemřela Brigitte Bardotová: Francie přišla o sexsymbol století, rebelku i kontroverzní hlas, který rozděloval národ

Křečovice si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková

OBRAZEM: Křečovice si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková

