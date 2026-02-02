Škoda Auto po šesti letech znovu překonala milion vyrobených aut
Automobilka Škoda Auto loni celosvětově vyrobila 1,065 milionu vozů, což představuje meziroční nárůst o 15 procent. Poprvé po šesti letech tak výroba automobilky překročila hranici jednoho milionu vyrobených aut. Z tohoto objemu připadlo 907 100 vozů značky Škoda na české závody v Mladé Boleslavi a Kvasinách.
Výrazný růst zaznamenala Škoda také v Indii, kde se výroba meziročně více než zdvojnásobila a dosáhla 73 800 vozů. Automobilka zároveň pokračovala v rozšiřování produkce elektrických modelů. Loni vyrobila 112 500 elektrických SUV Elroq a téměř 77 tisíc vozů Enyaq.
Vedle samotných automobilů se zvýšila i výroba komponentů. Škoda Auto loni vyrobila více než 329 tisíc bateriových systémů pro elektrické a plug-in hybridní vozy značky Škoda i modely koncernu Volkswagen, dále přes 1,03 milionu převodovek a více než 500 tisíc motorů.
„Jak ukázal vývoj v uplynulém roce, rozšíření našich výrobních kapacit v roce 2024 se vyplatilo. Poprvé za posledních šest let jsme překročili hranici jednoho milionu vyrobených vozů Škoda,“ uvedl člen představenstva Škoda Auto pro výrobu a logistiku Andreas Dick.
Největšího prodejce ojetých aut Aures Holdings, pod který spadají například AAA Auto nebo Mototechna, koupil na sklonku loňského roku miliardář Daniel Křetínský, respektive jeho EP Equity Investment. Podpora takto velkého investora nám pomůže v dalším růstu, věří Karolína Topolová, generální ředitelka Aures Holdings, která byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talk.
V hlavním závodě v Mladé Boleslavi automobilka loni vyrobila 605 600 vozů, což je o 4,9 procenta více než o rok dříve. Vedle modelů Fabia, Scala, Octavia, Kamiq, Enyaq a Enyaq Coupé zde v lednu zahájila sériovou výrobu nového plně elektrického modelu Elroq, jehož produkce do konce roku dosáhla 112 500 kusů. Zaměstnanci v Mladé Boleslavi zároveň zkompletovali přes 329 tisíc bateriových systémů pro elektromobily na platformě MEB, vyrobili 513 800 benzinových motorů řady EA 211 a 311 300 manuálních převodovek MQ 200.
V závodě v Kvasinách, kde se montují modely Octavia, Karoq a Kodiaq, vzniklo 301 500 vozů značky Škoda. Současně zde bylo vyrobeno 40 200 vozů značky Seat. Ve Vrchlabí pak automobilka vyrobila 721 400 sedmistupňových automatických převodovek DQ200, které se montují do vozů Škoda i dalších značek koncernu.
V bratislavském závodě koncernu Volkswagen bylo loni vyrobeno 69 500 vozů nové generace modelu Superb, zatímco o rok dříve jich bylo 54 500. Ve třech čínských závodech ve městech Čchang-ša, Ning-po a Nan-ťing vzniklo 12 100 vozů. Na Ukrajině v Solomonovu automobilka z částečně rozložených sad vyrobila 1200 SUV Karoq.
Indie hodlá snížit cla na dovoz automobilů z Evropské unie na 40 procent ze současných až 110 procent. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním. EU a Indie jsou podle dřívějších informací Reuters blízko dohodě o volném obchodu a rozhovory by mohly být završeny v úterý. Na indickém trhu působí rovněž automobilka Škoda Auto, která je v Indii zodpovědná za aktivity celého koncernu Volkswagen.
Růst v Indii
Indie patřila k nejrychleji rostoucím trhům. Produkce vozů Škoda zde vzrostla z 32 800 na 73 800 kusů. Kromě toho zde bylo vyrobeno také více než 85 tisíc vozů dalších značek koncernu. Ve Vietnamu, kde Škoda loni zahájila montáž modelů Slavia a Kushaq z kompletně rozložených sad, vzniklo do konce roku 2500 vozů. V Kazachstánu se z částečně rozložených sad montovaly modely Octavia, Superb, Karoq a Kodiaq, celkem zde vzniklo 2800 vozů.
Škoda Auto celosvětově zaměstnává přibližně 40 tisíc lidí a v Česku provozuje tři výrobní závody. V současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad. Loni automobilka zároveň zvýšila celosvětové dodávky vozů o 12,7 procenta na 1 043 900 aut.
