Po rekordním roce přichází vystřízlivění. Výrobci automobilů čelí tlaku na transformaci
Český automobilový sektor má za sebou rekordní rok 2024, kdy se vyrobilo téměř 1,45 milionu osobních vozů. O něco méně se dařilo se v letošním první pololetí.
Český autoprůmysl tvoří přibližně desetinu HDP a zaměstnává stovky tisíc lidí. Loňský rok sice přinesl rekordní výsledky, ale letošek už ukazuje, že tempo růstu nemusí být udržitelné. V prvních pěti měsících roku 2025 se výroba aut snížila o více než šest procent a ziskové marže firem se rovněž propadly. Automobilky navíc utrácí velké peníze za investice do technologií souvisejících s elektromobilitou a digitalizací.
Odvětví sice zůstává jedním z největších zaměstnavatelů, ale současně čelí výrazným změnám v potřebné kvalifikaci pracovníků. „Poptávka po kvalifikovaných technických profesích v automotive zůstává vysoká. Nejvíce chybějí mechatronici, elektromechanici, pracovníci kvality a specialisté na automatizaci a robotiku,“ říká Michal Španěl, datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz. „Na druhé straně roste počet uchazečů o základní operátorské a výrobní role, což zaměstnavatelům poskytuje lepší možnosti výběru než v předchozích přehřátých letech,“ dodává.
Nedostatek specialistů tak zůstává největší výzvou. „Budou nutné investice do přeškolení zaměstnanců a do intenzivnější spolupráce se středními i vysokými školami, zejména v oblastech souvisejících s elektropohonem, softwarem a datovými technologiemi,“ pokračuje Španěl. Do popředí se tak dostává diferencované odměňování. Na výrobní dělnické pozice se nejčastěji nabízejí mzdy mezi 28 až 37 tisíci korunami měsíčně, často doplněné o náborové bonusy či benefity jako zajištěné ubytování. Technické a specializované profese mají mzdy od 40 do 50 tisíc korun a vysoce kvalifikovaní odborníci si vydělají až 80 tisíc korun.
Škoda Auto se stala třetí nejprodávanější značkou na evropském trhu. České automobilce se rekordně daří, je tahounem českého průmyslu, a dobývá nové trhy. Letos patrně opět prodá přes milion svých aut. Vrhla se na elektromobilitu, ale spalovací auta nezatratila. V čem se skrývá úspěch největší české průmyslové firmy, na jejímž úspěchu jsou závislé spousty dalších českých průmyslových firem? „Snažíme se mít portfolio takové, abychom zákazníkům nabídli, co chtějí,“ říká Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto zodpovědný za prodej a marketing.
Na severu chtějí elektroauta, na jihu spalovací motory, říká Martin Jahn ze Škodovky
Leaders
Škoda Auto se stala třetí nejprodávanější značkou na evropském trhu. České automobilce se rekordně daří, je tahounem českého průmyslu, a dobývá nové trhy. Letos patrně opět prodá přes milion svých aut. Vrhla se na elektromobilitu, ale spalovací auta nezatratila. V čem se skrývá úspěch největší české průmyslové firmy, na jejímž úspěchu jsou závislé spousty dalších českých průmyslových firem? „Snažíme se mít portfolio takové, abychom zákazníkům nabídli, co chtějí,“ říká Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto zodpovědný za prodej a marketing.
Vliv zelené politiky EU
Český automobilový průmysl stojí na prahu nové éry. Výroba si sice udržuje stabilní tempo, klíčovým faktorem pro budoucí úspěch se ale stává schopnost adaptace na technologické a legislativní změny, především ty spojené s Green Dealem. Tlak na udržitelnost a přechod na elektromobilitu je jak výzvou, tak i příležitostí, která přetváří celý trh práce. „Budoucnost českého automotive již není jen o počtu vyrobených vozů, ale o jejich přidané hodnotě, udržitelnosti a inovacích,“ shrnuje Španěl.
Hlavním problémem autoprůmyslu jsou rostoucí náklady, přísnější emisní normy a nejistota kolem přechodu na elektromobilitu. Evropská unie zpřísňuje cíle pro emise a české automobilky varují, že bez odkladu nebo podpory může být přechod k bezemisní výrobě likvidační. Česko se proto spolu s Itálií snaží v Bruselu vyjednat zmírnění sankcí za překročení emisních limitů.
Křehkost celého odvětví umocňuje závislost na Německu, jehož zpomalená ekonomika brzdí vývoz českých aut. Analytici varují, že pokud se sektor rychle nepřizpůsobí novým podmínkám, může Česko ztratit část investic i pracovních míst.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.