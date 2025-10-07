Nový magazín právě vychází!

Po rekordním roce přichází vystřízlivění. Výrobci automobilů čelí tlaku na transformaci

Výroba ve Škoda Auto
Michal Nosek
Český automobilový sektor má za sebou rekordní rok 2024, kdy se vyrobilo téměř 1,45 milionu osobních vozů. O něco méně se dařilo se v letošním první pololetí.

Český autoprůmysl tvoří přibližně desetinu HDP a zaměstnává stovky tisíc lidí. Loňský rok sice přinesl rekordní výsledky, ale letošek už ukazuje, že tempo růstu nemusí být udržitelné. V prvních pěti měsících roku 2025 se výroba aut snížila o více než šest procent a ziskové marže firem se rovněž propadly. Automobilky navíc utrácí velké peníze za investice do technologií souvisejících s elektromobilitou a digitalizací.

Odvětví sice zůstává jedním z největších zaměstnavatelů, ale současně čelí výrazným změnám v potřebné kvalifikaci pracovníků. „Poptávka po kvalifikovaných technických profesích v automotive zůstává vysoká. Nejvíce chybějí mechatronici, elektromechanici, pracovníci kvality a specialisté na automatizaci a robotiku,“ říká Michal Španěl, datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz. „Na druhé straně roste počet uchazečů o základní operátorské a výrobní role, což zaměstnavatelům poskytuje lepší možnosti výběru než v předchozích přehřátých letech,“ dodává.

Nedostatek specialistů tak zůstává největší výzvou. „Budou nutné investice do přeškolení zaměstnanců a do intenzivnější spolupráce se středními i vysokými školami, zejména v oblastech souvisejících s elektropohonem, softwarem a datovými technologiemi,“ pokračuje Španěl. Do popředí se tak dostává diferencované odměňování. Na výrobní dělnické pozice se nejčastěji nabízejí mzdy mezi 28 až 37 tisíci korunami měsíčně, často doplněné o náborové bonusy či benefity jako zajištěné ubytování. Technické a specializované profese mají mzdy od 40 do 50 tisíc korun a vysoce kvalifikovaní odborníci si vydělají až 80 tisíc korun.

Škoda Auto se stala třetí nejprodávanější značkou na evropském trhu. České automobilce se rekordně daří, je tahounem českého průmyslu, a dobývá nové trhy. Letos patrně opět prodá přes milion svých aut. Vrhla se na elektromobilitu, ale spalovací auta nezatratila. V čem se skrývá úspěch největší české průmyslové firmy, na jejímž úspěchu jsou závislé spousty dalších českých průmyslových firem? „Snažíme se mít portfolio takové, abychom zákazníkům nabídli, co chtějí,“ říká Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto zodpovědný za prodej a marketing.

Vliv zelené politiky EU 

Český automobilový průmysl stojí na prahu nové éry. Výroba si sice udržuje stabilní tempo, klíčovým faktorem pro budoucí úspěch se ale stává schopnost adaptace na technologické a legislativní změny, především ty spojené s Green Dealem. Tlak na udržitelnost a přechod na elektromobilitu je jak výzvou, tak i příležitostí, která přetváří celý trh práce. „Budoucnost českého automotive již není jen o počtu vyrobených vozů, ale o jejich přidané hodnotě, udržitelnosti a inovacích,“ shrnuje Španěl. 

Hlavním problémem autoprůmyslu jsou rostoucí náklady, přísnější emisní normy a nejistota kolem přechodu na elektromobilitu. Evropská unie zpřísňuje cíle pro emise a české automobilky varují, že bez odkladu nebo podpory může být přechod k bezemisní výrobě likvidační. Česko se proto spolu s Itálií snaží v Bruselu vyjednat zmírnění sankcí za překročení emisních limitů. 

Křehkost celého odvětví umocňuje závislost na Německu, jehož zpomalená ekonomika brzdí vývoz českých aut. Analytici varují, že pokud se sektor rychle nepřizpůsobí novým podmínkám, může Česko ztratit část investic i pracovních míst. 

Češi letos nakoupili více než deset tisíc elektromobilů. Trh nadále roste

ČTK

Trh s elektromobily v České republice vzrostl za devět měsíců letošního roku o 41 procent. Lidé a firmy koupili 10 180 nových osobních bateriových automobilů, na celkovém počtu 182 437 nových aut tak měly elektromobily podíl 5,6 procenta. Loni byl podíl elektromobilů mezi prodanými osobními auty 2,5 procenta, uvedlo Centrum dopravního výzkumu.

„Trh s bateriovými elektromobily v České republice nadále roste. Za prvních devět měsíců roku vzrostly registrace nových osobních vozidel o více než 40 procent a jejich tržní podíl dosáhl 5,6 procenta. Stejného podílu letos dosáhly i dovezené ojeté elektromobily, jejichž meziroční růst je dokonce ještě dynamičtější. Letošní vývoj potvrzuje, že elektromobilita se postupně stává dostupnější a zákazníci ji stále častěji vnímají jako reálnou alternativu k tradičním pohonům,“ uvedl ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič.

Dovezených ojetých elektromobilů Češi registrovali za devět měsíců 6179, což na celkovém počtu dovezených ojetých aut představuje 5,6 procenta.

Americký výrobce elektromobilů Tesla ve třetím čtvrtletí zvýšil odbyt meziročně o 7,4 procenta na rekordních 497 099 vozů. Zájem o auta podpořil blížící se konec daňových úlev na nákup elektromobilů ve Spojených státech, který kompenzovat slabší poptávku v Evropě.

Škoda předběhla Teslu

Nejvýraznější nárůst prodejů nových elektromobilů zaznamenala značka Škoda, která získala tržní podíl 36,3 procenta a stala se jedničkou na trhu v Česku. Loni byla jedničkou Tesla, u níž ale letos za tři čtvrtletí prodeje klesly o 43 procent a její tržní podíl se snížil z loňských 38,1 procenta na letošních 15,4 procenta. Mezi nejprodávanějšími značkami elektromobilů patří Tesle druhé místo, třetí je Volkswagen s podílem 6,2 procenta.

Kromě trhu s osobními elektromobily rostly také prodeje dalších typů bateriových automobilů. Za devět měsíců lidé a firmy registrovali 887 takzvaných lehkých užitkových automobilů, kam spadají dodávky a nákladní automobily do 3,5 tuny. Meziročně podíl elektromobilů v této kategorii vzrostl o 231 procent, podíl elektromobilů na všech nově registrovaných autech byl 6,1 procenta.

Pomalu přibývá nákladních elektromobilů, letos jich lidé registrovali 90, což je o 75 aut více než loni, podíl na trhu je 1,6 procenta.

Ekologové: Motoristé v čele ministerstva životního prostředí mohou ohrozit přírodu i zdraví lidí

ČTK

Bylo by nepřijatelné, kdyby se po volbách ministerstva životního prostředí ujali zástupci Motoristů. Shodli se na tom zástupci ekologických organizací. Podle nich by to znamenalo ohrožení ochrany přírody i veřejného zdraví. Zároveň upozornili, že případné slučování resortů musí být promyšlené tak, aby nedošlo k oslabení klíčových agend. Čestný předseda a poslanec Motoristů Filip Turek v České televizi řekl, že předseda Motoristů Petr Macinka by byl skvělým ministrem životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí je podle vedoucího energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslava Bicana garantem ochrany životního prostředí. „Je nutné, aby v jeho čele stanul někdo důvěryhodný, u koho není pochyb o tom, že mu na této oblasti záleží. To aktuálně hrozí, pokud by ministerstvo životního prostředí v rámci povolebních jednání připadlo například Motoristům,“ řekl. Ti o něj dlouhodobě mají zájem. „Jejich předseda Petr Macinka v minulosti dokonce hovořil o tom, že by šlo o zajímavý projekt, při kterém by 'tekla zelená krev'. Něco takového je pro nás nepřijatelné,“ dodal.

Podle programového ředitele Hnutí Duha Jiřího Koželouha by Motoristé v čele ministerstva znamenali ohrožení pro českou přírodu i zdraví lidí. „Jejich program a veřejné výroky ukazují, že chtějí životnímu prostředí škodit. K lesům se chtějí chovat jako k továrně na dřevo, vzduch chtějí znečišťovat návratem k uhlí. A svými návrhy na vracení emisních povolenek uhelným elektrárnám ukazují, že této problematice vůbec nerozumí,“ řekl. Připomněl také, že jejich plán opustit princip bezzásahovosti by v praxi znamenal rušení národních parků a zničení výsledků práce bývalého ministra Richarda Brabce (ANO).

Bývalý europoslanec Filip Turek se rozpovídal o možných nových šéfech jednotlivých ministerstev. On sám by podle České televize mohl zastávat post ministra zahraničí.

K plánům místopředsedy vítězného hnutí ANO Karla Havlíčka ohledně vzniku nového ministerstva hospodářství, které by vzniklo sloučením ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj, mají obě organizace výhrady, ale považují je za méně závažné než možné ohrožení ministerstva životního prostředí. „Ustanovení nového ministerstva hospodářství v této chvíli nevnímáme natolik problematické jako například to, kdyby šlo o sloučení ministerstva životního prostředí,“ uvedl Bican.

Bican dodal, že i u slučování resortů je potřeba hlídat, jak to dopadne na konkrétní agendy. „Například víme, že lidé, kteří na ministerstvu průmyslu a obchodu měli na starosti přípravu Národního energeticko-klimatického plánu, byli velmi přetížení. Spojení energetiky pod jednu střechu i s místním rozvojem tomu asi nepomůže, spíše dále uškodí,“ míní.

Koželouh upozornil, že pokud by nové ministerstvo hospodářství skutečně vzniklo, mělo by se dbát na zachování důležitých agend. „Pokud by nové ministerstvo hospodářství mělo pohltit stávající ministerstvo pro místní rozvoj, bude nutné zajistit, aby fungovaly důležité agendy, jako třeba bydlení,“ uvedl. Dodal, že agendu územního plánování by bylo dobré přesunout na ministerstvo životního prostředí, které má hodně souvisejících témat a dokázalo by to snad uchopit nejkomplexněji.

