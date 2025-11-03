OBRAZEM: Kladno sází na udržitelnost. Bývalá cihelna se promění v moderní čtvrť
V kladenské části Rozdělov, v brownfieldu bývalé cihelny, začala stavba šesti nízkoenergetických domů, ve kterých bude dohromady přes 100 bytů. Hotovo by mělo být v roce 2027. Nyní už je prodáno 60 procent bytů. Jde o investici developerské společnosti Pierre Grafen a společnosti Ikonix.
Projekt nazvaný Nová Cihelna tvoří 104 bytů. Nízkou spotřebu energií pomohou zajistit fotovoltaické panely, tepelná čerpadla i podzemní nádrž zadržující dešťovou vodu. Součástí bude i komunitní zahrada s dětským hřištěm. Nyní jsou spuštěné přípravné a zemní práce. Brzy začne budování hrubých konstrukcí jednotlivých objektů, řekl vedoucí projektu společnosti Ikonix Jakub Vyčítal.
FOTOGALERIE: Jak budou vypadat byty v novém projektu?
Velký zájem
„Zájem o byty je mimořádný – už na začátku výstavby je prodána více než polovina jednotek. Nová Cihelna Kladno totiž oslovuje jak pražské kupující hledající dostupnější bydlení, tak i místní, kteří chtějí přejít ze starších panelových domů do moderních, ekologicky šetrných staveb,“ doplnil realitní makléř společnosti Luxent – Exclusive Properties Zdeněk Jemelík.
V Kladně aktuálně pokračuje developerská výstavba v několika lokalitách, mimo jiné v části Ostrovec, v okolí čtvrti Dubí i v centru, kde například vzniká téměř 200 bytů na místě bývalých mrazíren. Chystá se také vybudování stovek bytů v kladenské lokalitě Na Růžovém poli v části Kročehlavy.
