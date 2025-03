Loni se v Česku prodalo osm hotelů za 3,8 miliardy. Nakupovala i Kellnerová

V Česku se loni prodalo osm hotelů za 153 milionů eur (podle průměrného kurzu České národní banky v roce 2024 asi 3,8 miliardy korun). Ve srovnání s rokem 2023 objem investic stoupl o 28 procent, transakcí naopak bylo o dvě méně. Vyplývá to z informací realitní společnosti Cushman & Wakefield.

Rekordní rok 2019 před pandemií covidu-19 loňské investice nepřekonaly. V roce 2019 objem investic činil 605 milionů eur (podle průměrného kurzu 15,5 miliardy korun).

V loňském roce například síť Czech Inn Hotels koupila Wellness Hotel Step v Praze a hotel Barcelo Palace v Brně. V hlavním městě majitele změnil i hotel Perla či hotel Juliš. Ve Špindlerově Mlýně se pak uskutečnil prodej Harmony Club Hotelu, koupil ho investor Tomáš Otruba společně se svou partnerkou a nejbohatší Češkou Renátou Kellnerovou a její dcerou Annou.

Letos skupina PPF Renáty Kellnerové s rodinou dokončila koupi největšího hotelu v Česku Hilton Prague. V minulosti média informovala i o možném prodeji jiných hotelů v Praze, mimo jiné Four Seasons.

„Na trhu koluje mnoho nepotvrzených informací o hotelech, které jsou potenciálně na prodej, ale Four Seasons je jediný, který je oficiálně na trhu,“ řekl regionální vedoucí hotelových transakcí ve společnosti Cushman & Wakefield Nicolas Horky.

Dnes otevírá hotel Sir Prague nizozemské sítě Sir Hotels. Podle Cushman & Wakefield je to jedno ze dvou očekávaných otevření na pražském hotelovém trhu v letošním roce, na jaře má hosty začít přijímat ještě Fairmont Golden Prague, dřívější InterContinental. Přibýt by v tomto roce mělo také několik nemovitostí s apartmány. Loni otevřel například W Prague - někdejší hotel Evropa - a The Cloude One Prague.

„Rok 2019 byl aktivnější z hlediska nových přírůstků, kdy bylo otevřeno více než deset hotelů nebo obsluhovaných apartmánů,“ řekl Horky. Přesto je podle něj český trh ze zemí střední a východní Evropy pro investory nejatraktivnější. Důvodem je politická stabilita a výhodná geografická poloha, uvedl.

V celé ČR letos otevře asi 12 hotelů, přičemž část z nich po rekonstrukci, řekl prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. „Celkem představují přibližně 1800 pokojů. Jedná se o větší nárůst, než byl v loňském roce,“ uvedl. Průměrná obsazenost hotelů v Praze podle něj loni činila 75 procent, oproti roku 2023 stoupla asi o čtyři procentní body.

V lednu hotely v Česku ubytovaly zhruba milion hostů, což oproti stejnému období roku 2024 představovalo nárůst asi o desetinu. Cizinců hotely přivítaly více než domácích turistů. Největší oblibě se v lednu těšily čtyřhvězdičkové hotely, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu.

V Česku se loni ubytovalo zhruba 22,8 milionu turistů, což byl meziroční nárůst o 3,8 procenta. Počet turistů také poprvé překonal rok 2019 před pandemií covidu-19, a to o 820 tisíc, informoval už dříve Český statistický úřad. Turisté podle něj loni v Česku strávili 57,3 milionu nocí, ve srovnání s rokem 2023 o 2,6 procenta více.