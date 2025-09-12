Finep může stavět na Opatově. Praha změnila územní plán
Praha schválila změnu územního plánu, která umožní plánovanou rozsáhlou bytovou výstavbu firmy Finep v lokalitě Na Jelenách v okolí stanice metra Opatov na Jižním Městě.
Zastupitelé odhlasovali takzvané plánovací smlouvy s Finepem a dalším vlastníkem pozemků v lokalitě. Podle dokumentů město a Praha 11 získají příspěvky v celkové hodnotě zhruba 328 milionů korun, například vybudováním mateřské školy.
"Projekt spojuje bydlení, veřejnou vybavenost, služby i veřejný prostor do jednoho funkčního celku. V lokalitě tak vznikne osmitřídní mateřská škola, velkorysá cyklistická a pěší infrastruktura, nadstandardní veřejný prostor v podobě velkého náměstí s aktivním parterem, sportovišť nebo dětských hřišť," uvedl náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN). Na podobu výstavby v okolí Opatova město v minulosti nechalo zpracovat územní studii.
Developerská skupina Finep loni zvýšila čistý zisk o 54 procent na 2,1 miliardy korun. Meziročně jí vzrostly také tržby, a to zhruba o čtvrtinu na 4,2 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy holdingu zveřejněné ve Sbírce listin.
Byznys s byty se vyplácí, těžké době navzdory. Finep výrazně zvýšil tržby i zisk
Reality
Developerská skupina Finep loni zvýšila čistý zisk o 54 procent na 2,1 miliardy korun. Meziročně jí vzrostly také tržby, a to zhruba o čtvrtinu na 4,2 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy holdingu zveřejněné ve Sbírce listin.
Vedle změny územního plánu schválili zastupitelé takzvané plánovací smlouvy, které město využívá k získávání příspěvků od developerů na budování veřejné infrastruktury potřebné pro nové bytové projekty. Kromě smlouvy s firmou Finep magistrát uzavře také další smlouvu se soukromým vlastníkem, který v lokalitě vlastní rozsáhlé pozemky, u kterých zatím není jasné, co na nich plánuje, ale změna plánu umožňující výstavbu se jich rovněž týká.
Městu přispěje 71,7 milionu korun, které magistrát podle Hlaváčka plánuje využít na projekt pěšího a cyklistického přemostění dálnice D1, které by v budoucnu mohlo propojit dvě části Jižního Města. Část peněz získá i Praha 11, která je využije na rekonstrukci veřejných prostranství. Firma Finep pak jako svůj příspěvek postaví mateřskou školu pro 200 dětí v hodnotě 235,6 milionu korun, kterou po dokončení prodá Praze 11 za cenu asi 7,1 milionu korun, což odpovídá třem procentům její hodnoty. Dále společnost vybuduje cyklostezky za 21 milionů korun.
Dohodu ocenil starosta Prahy 11 Martin Sedeke (ODS). "Jsem velice potěšen, že po intenzivních a dlouhých jednáních se nám podařilo doladit podobu smlouvy mezi magistrátem hlavního města Prahy, městskou částí Praha 11, společností Finep, ale i dalšími zájmovými vlastníky. Dle mého názoru je podoba dohody pro všechny přijatelná, a dokonce si dovolím říct, že i přínosná," uvedl.
Mám smutný komentář kolem vývoje cen bydlení v Praze a v Česku. „Ceny porostou do nekonečna,“ říká Tomáš Pardubický, generální ředitel developerské společnosti Finep a její spolumajitel.
Ceny bydlení porostou do nekonečna, říká developer Pardubický
Reality
Mám smutný komentář kolem vývoje cen bydlení v Praze a v Česku. „Ceny porostou do nekonečna,“ říká Tomáš Pardubický, generální ředitel developerské společnosti Finep a její spolumajitel.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?