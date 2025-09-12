Vyberte si z našich newsletterů

Finep může stavět na Opatově. Praha změnila územní plán

Finep může stavět na Opatově
Praha schválila změnu územního plánu, která umožní plánovanou rozsáhlou bytovou výstavbu firmy Finep v lokalitě Na Jelenách v okolí stanice metra Opatov na Jižním Městě.

Zastupitelé odhlasovali takzvané plánovací smlouvy s Finepem a dalším vlastníkem pozemků v lokalitě. Podle dokumentů město a Praha 11 získají příspěvky v celkové hodnotě zhruba 328 milionů korun, například vybudováním mateřské školy.

"Projekt spojuje bydlení, veřejnou vybavenost, služby i veřejný prostor do jednoho funkčního celku. V lokalitě tak vznikne osmitřídní mateřská škola, velkorysá cyklistická a pěší infrastruktura, nadstandardní veřejný prostor v podobě velkého náměstí s aktivním parterem, sportovišť nebo dětských hřišť," uvedl náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN). Na podobu výstavby v okolí Opatova město v minulosti nechalo zpracovat územní studii.

Vedle změny územního plánu schválili zastupitelé takzvané plánovací smlouvy, které město využívá k získávání příspěvků od developerů na budování veřejné infrastruktury potřebné pro nové bytové projekty. Kromě smlouvy s firmou Finep magistrát uzavře také další smlouvu se soukromým vlastníkem, který v lokalitě vlastní rozsáhlé pozemky, u kterých zatím není jasné, co na nich plánuje, ale změna plánu umožňující výstavbu se jich rovněž týká.

Městu přispěje 71,7 milionu korun, které magistrát podle Hlaváčka plánuje využít na projekt pěšího a cyklistického přemostění dálnice D1, které by v budoucnu mohlo propojit dvě části Jižního Města. Část peněz získá i Praha 11, která je využije na rekonstrukci veřejných prostranství. Firma Finep pak jako svůj příspěvek postaví mateřskou školu pro 200 dětí v hodnotě 235,6 milionu korun, kterou po dokončení prodá Praze 11 za cenu asi 7,1 milionu korun, což odpovídá třem procentům její hodnoty. Dále společnost vybuduje cyklostezky za 21 milionů korun.

Dohodu ocenil starosta Prahy 11 Martin Sedeke (ODS). "Jsem velice potěšen, že po intenzivních a dlouhých jednáních se nám podařilo doladit podobu smlouvy mezi magistrátem hlavního města Prahy, městskou částí Praha 11, společností Finep, ale i dalšími zájmovými vlastníky. Dle mého názoru je podoba dohody pro všechny přijatelná, a dokonce si dovolím říct, že i přínosná," uvedl.

