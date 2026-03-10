Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Reality Smutná zpráva pro nájemníky. Jejich bydlení si vyhlédli investoři

Smutná zpráva pro nájemníky. Jejich bydlení si vyhlédli investoři

Smutná zpráva pro nájemníky. Jejich bydlení si vyhlédli investoři
iStock
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Z jednotlivých segmentů realitního trhu vychází jako nejatraktivnější pro investory nájemní bydlení, vyplývá z posledního reportu Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Letos se čeká další růst nájmů, a také vyšší investice do nájemního bydlení. Pro nájemníky z toho plyne další růst nájmů.

Růst nájmů kopíruje ceny nového bydlení. Nové byty v Praze už překonaly v průměru hranici 175 tisíc korun za metr, meziroční růst byl přes deset procent. Ještě rychleji rostly nájmy. V hlavním městě lze pronajmout metr staršího bytu v průměru za 450 korun, u nového je to přes sedm set korun.

To znamená, že garsonka v novém projektu o velikosti do třiceti metrů se nyní pronajímá za dvacet tisíc korun plus. Ceny v letošním roce dál porostou. Odborníci podle průzkumu asociace tento segment označují za oblast s největším očekávaným přírůstkem nové nabídky oproti předchozím rokům.

Nová výstavba na Veleslavíně

Na Veleslavíně vyroste nová čtvrť za 2,2 miliardy

Reality

Na pražském Veleslavíně má v příštích letech vzniknout nová obytná čtvrť. Developerská společnost Penta Real Estate zde společně s firmou Engine Prague Development (EPD) plánuje postavit 114 bytů a 27 rodinných domů. Výstavba projektu s názvem Nový Veleslavín má začít ještě letos a dokončení je plánováno na rok 2028. Celková investice dosáhne přibližně 2,2 miliardy korun.

nst

Přečíst článek

„Rezidenční sektor je dnes z pohledu investorů jedním z nejstabilnějších segmentů trhu. Silná poptávka po bydlení spolu s omezenou nabídkou vytváří dlouhodobě atraktivní investiční prostředí, zejména pro projekty rezidenčního bydlení. Právě tento segment proto bude v následujících letech přitahovat významnou část investičního kapitálu,“ vysvětluje Tomáš Hochmeister, šéf Penta Funds Management.

Předpokládá se postupný růst podílu institucionálního nájemního bydlení, které by mohlo tvořit přibližně deset až dvacet procent nově zahajovaných projektů. Jde o projekty, kdy celou budovu financuje a získá jeden vlastník, často nemovitostní fond, který byty pronajímá. Někdy si projekt podrží sám developer. Cena je vyšší než na sekundárním trhu, protože vlastník si do nájmu započítává služby jako recepce či úklid, ale také vlastní marži.

Do portfolia realitního fondu Luxent přibyl činžovní dům v pražské Sokolské ulici.

Realitní fond Luxent nabral 100 milionů. Nakupuje domy v Praze i regionu

Reality

Nový fond Luxent začal rychle budovat realitní portfolio. Od investorů získal přes sto milionů korun a podepsal smlouvy k několika projektům. První investicí je činžovní dům v pražské Sokolské ulici. Další projekty zahrnují výstavbu bytového domu i přeměnu kancelářských budov na byty. Fond chce investorům nabídnout výnos přes 15 procent ročně.

nst

Přečíst článek

Růst investic

Podle průzkumu se očekává růst investic do realitního trhu oproti roku 2025. Loňský rok byl přitom z hlediska objemu investic mimořádně silný a patřil k nejlepším v historii českého realitního trhu. „Domácí kapitál zůstane jedním z klíčových motorů realitního trhu. Investoři se budou zaměřovat především na rezidenční projekty a rozvojové pozemky, zároveň očekáváme pokračující silnou aktivitu realitních fondů na českém i středoevropském trhu,“ říká Zdenka Klapalová, prezidentka ARTN a jednatelka společnosti Knight Frank.

Průzkum také ukazuje rozdíly mezi jednotlivými lokalitami. V Praze se čeká růst cen nových bytů o pět až deset procent, v regionech to bude podle respondentů pomalejší růst. „V letech 2026 a 2027 bude rezidenční trh pokračovat v růstu, ale jiného charakteru než před rokem 2022. Půjde o trh selektivní, strukturálně napjatý a výrazně diferencovaný. Cenově lze očekávat další růst, zejména u novostaveb a kvalitních projektů v dobrých lokalitách,“ tvrdí Marcel Soural, člen správní rady ARTN a majitel Trigemy. „Část domácností zůstane mimo vlastnické bydlení kvůli dostupnosti financování, což výrazně posílí nájemní segment a institucionální nájemní bydlení,“ dodává.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Kunovský tlačí na stavební firmy: Zlevněte, jinak nové byty v Praze nezačneme stavět

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Stínová vláda ODS nemá šmrnc. Kupka by měl partaj víc vytunit

Martin Kupka
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Audio verze článku

Martin Kupka představil stínovou vládu. Popravdě, jeho voliči zřejmě čekali víc. Trochu větší fičák, ne takový čajíček. ODS představila mix nových tváří a matadorů. Zasloužilé straníky nelze v ODS opomíjet. Ale co to přinese rozvoji země? Andrej Babiš může zůstat v klidu.

Nejvíc se minulé vládě vyčítalo, že nedbá o běžného občana. A také, že v ní nesedí žádný skutečný expert na hospodářskou politiku. Kupka po svém zvolení za předsedu ODS hlásil, že prioritou strany bude podpora podnikání. Nová stínová vláda však žádná esa ekonomiky či průmyslu, která by mohla konkurovat neúnavnému Karlovi Havlíčkovi, nepřinesla.

Je celkem jedno, kdo bude ministrem kultury nebo životního prostředí. To jsou pro chod státu okrajové resorty, které sice rozdělují miliardy korun, ale mohly by vlastně fungovat samospádem, klidně jako odbory ministerstva financí. To však nejde, je potřeba uspokojit požadavky členské základny na pozice obnášející využívání limuzíny s majáčkem. To je u všech stran stejné.

Andrej Babiš (ANO) a Helena Válková (ANO)

Babiš musí za „novinářskou žumpu“ zaplatit. Stát se má omluvit Deníku Referendum

Politika

Ministerstvo financí se má omluvit Deníku Referendum za výroky premiéra Andreje Babiše (ANO), které pronesl na adresu média kvůli článku o tom, že společnost Deza z holdingu Agrofert byla podezřelá ze způsobení otravy řeky Bečvy. Má mu také zaplatit 200 tisíc korun jako náhradu za nemajetkovou újmu. Nepravomocně o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání. Babiš v roce 2020 v postavení předsedy vlády ve Sněmovně pronesl, že je Deník Referendum novinářská žumpa a opakovaně lže.

ČTK

Přečíst článek

Koho nabízí ODS?

Klíčové je, kdo by měl být motorem vlády, kdo bude řídit ekonomické resorty. Koho nabízí ODS? Na ministerstvo průmyslu politického matadora Pavla Drobila. To proti Karlu Havlíčkovi rozhodně nevyvolává nějaký wow efekt. Drobil je právník, v ODS pětadvacet let, za Nečase ministr životního prostředí. Jeho zkušenosti s průmyslem? Před dvanácti lety založil investiční společnost Anacot Capital, která kupuje průmyslové podniky.

Jan Skopeček jako ministr financí, to je proti Aleně Schillerové jako když nula od nuly pojde. Skopeček sice vystudoval ekonomii, ale zůstal u akademických znalostí, víc se věnoval politice. V ODS od jednadvaceti let, před dvaceti lety se stal poradcem prezidenta Václava Klause, následně šéfem think tanku CEP. Jak kdysi prohlásil prostořeký Andrej Babiš v jednom diskusním pořadu, Skopeček nikdy nepostavil ani psí boudu. Vlastně měl pravdu.

Petr Pavel

Pavel: Tvrzení, že jsem lídrem opozice, je nesmysl. S vládou chci korektní vztah

Leaders

Prezident Petr Pavel pokládá za nesmyslné tvrzení koaličních politiků, že by byl lídrem nebo prezidentem opozice. V bilančním rozhovoru pro Českou televizi řekl, že ač měl názorově blíž k předchozímu kabinetu Petra Fialy (ODS), v řadě věcí s ním nesouhlasil, podobně jako s kroky nynější vlády. Hodlá s ní ale mít korektní a věcné vztahy, které má i s jejím předsedou Andrejem Babišem (ANO). Rozhovor se odehrál ke třem letům ve funkci hlavy státu.

ČTK

Přečíst článek

Žádný dream team

Ministrem dopravy relativně mladý Jakub Stárek, absolvent andragogiky a nyní starosta Prahy 6. Stínovým ministrem zemědělství sněmovní mazák Petr Bendl. Absolvent strojní a textilní vysoké školy byl ministrem dopravy za Topolánka a zemědělství za Nečase. Hejtmanem středočeského kraje před Rathem, ve Sněmovně poprvé před téměř třiceti lety. Čím se zapsal do historie na zemědělství? Bojoval za nesnižování přímých plateb zemědělcům, koketoval například se zdaněním tichých vín, takový politický evergreen. Žádné daně nakonec nebyly. Expolicista Červíček na vnitro nebo Černochová znovu na obranu, to nejsou žádná překvapení. ODS nepředstavila žádný dream tým, ani žádné převratné myšlenky.

Děsivě působí, že stínová vláda už mluví v případě volebního vítězství o „reformách“. Proboha, nikdo nechce neustálé reformy. Reforma by mělo být pro politiky sprosté slovo. Dobré konkrétní myšlenky, jejich propagace a prosazování, proč ne. Ale další reformu hospodářské politiky, daňového systému, zdravotnictví nebo školství? To snad ne. Není divu, že se předvolební preference strany postupně propadají, aktuálně ji v některých průzkumech předhánějí Starostové.

Související

Další rána pro ruskou armádu? Téměř jsme je vytlačili z Dněpropetrovské oblasti, tvrdí Ukrajinci

Ruská armáda
ČTK
ČTK
ČTK

Ukrajina během své nedávné protiofenzivy téměř zcela vytlačila ruská vojska z Dněpropetrovské oblasti. Zbývá osvobodit tři vesnice, uvedl v rozhovoru se serverem RBK-Ukrajina ukrajinský generál Oleksandr Komarenko. Tvrzení nelze ve válečných podmínkách bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.

„Téměř celé území Dněpropetrovské oblasti bylo osvobozeno. Zbývá dokončit práci ve třech malých obcích a další dvě vyčistit,“ uvedl generálmajor Komarenko, který je náčelníkem operačního řízení generálního štábu ukrajinské armády.

Kurská oblast, město Sudža Kurská oblast, město Sudža a jeho obyvatelé Kurská oblast, město Sudža 10 fotografií v galerii

Akce ukrajinských vojsk na rozhraní Dněpropetrovské a Záporožské oblasti nazval útočnou operací, při níž bylo osvobozeno 400 čtverečních kilometrů ukrajinského území a na podobně velké ploše bylo provedeno „vyčištění“ týlové zóny.

Rusko podle Komarenka usilovalo o vytvoření nárazníkové zóny v Dněpropetrovské oblasti.

Ruský prezident Vladimir Putin

Litevská rozvědka varuje: Putin chce pokračovat ve válce a posiluje armádu u hranic NATO

Politika

Ruský prezident Vladimir Putin je podle litevských zpravodajských služeb odhodlán pokračovat v posilování armády i navzdory slábnoucí ekonomice. Uvádí to litevská zpráva Národní hodnocení hrozeb, která analyzuje bezpečnostní situaci v regionu.

nst

Přečíst článek

Ruské ztráty

Velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj minulý týden uvedl, že ukrajinské jednotky za únor osvobodily více území, než Rusko dokázalo dobýt. Během zimy také podle něj Rusko přišlo o více vojáků, než kolik jich naverbovalo do svých vojsk.

Ruská vojska pronikla do ukrajinské Dněpropetrovské oblasti loni v létě a od té doby Moskva oznámila dobytí řady obcí v tomto regionu. Ten přitom není jedním z pěti ukrajinských regionů, jež Moskva označuje za součást svého území. Rusko si nárokuje Doněckou, Luhanskou, Chersonskou, Záporožskou oblast a poloostrov Krym, který Moskva anektovala v rozporu s mezinárodním právem v roce 2014.

Související

Doporučujeme