Vládní návrh může spustit propouštění. ČT a rozhlas varují před odchodem stovek lidí
Českou televizi a Český rozhlas čekají v případě přijetí vládního zákona o financování veřejnoprávních médií tvrdé škrty. Podle prvních odhadů by obě instituce mohlo opustit celkem 450 až 700 zaměstnanců. Vyplývá to z vyjádření generálního ředitele České televize Hynka Chudárka a generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala.
Vláda schválila návrh zákona, který ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet. Rozpočty obou médií se mají vrátit na úroveň před loňským zvýšením poplatků a klesnout zhruba o 15 procent. Podle premiéra Andreje Babiše musejí média veřejné služby šetřit podobně jako v jiných evropských zemích.
Česká televize by podle Chudárka měla od příštího roku dostat zhruba o miliardu korun méně, než má k dispozici letos. To by podle něj znamenalo omezení výroby a propuštění přibližně 300 až 500 lidí z celkových 2900 zaměstnanců. Rušení televizních kanálů ale zatím neplánuje.
„Ten návrh je naprosto šokující, protože jsme nečekali, že bychom se vrátili do roku 2024 před poplatkovou novelu,“ uvedl Chudárek v České televizi. Návrh označil za nepřijatelný a téměř likvidační. Zároveň ale vidí ještě prostor pro jednání. Připomněl také, že odbory a iniciativa zaměstnanců Veřejnoprávně chystají na 22. června výstražnou stávku.
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Český rozhlas by podle Zavorala musel propustit 150 až 200 lidí z přibližně 1350 zaměstnanců. Výše navrženého příspěvku ze státního rozpočtu ho podle jeho slov překvapila. Tvrdí, že jde o snahu médiím veřejné služby ublížit, a právě přes financování to podle něj jde nejlépe.
„Budeme dělat maximum pro to, abychom buď zvrátili celou tu záležitost, anebo abychom prosadili do změn těch mediálních zákonů ústavní pojistky a abychom se bavili o té částce, která v tuto chvíli pro to portfolio služeb, které nabízíme, adekvátní není,“ uvedl Zavoral.
ČT a rozhlas mají přijít o zhruba 1,3 miliardy korun
Poplatky má nahradit příspěvek ze státního rozpočtu. Pro obě instituce dohromady to znamená pokles z 9,1 miliardy na 7,805 miliardy korun.
Zdroj údajů: návrh vlády a rozpočtové údaje uvedené v článku.
Omezení i pro dětské pořady
Rozhlas by podle něj musel zvažovat omezení premiérové tvorby či pořadů pro děti. Ve hře by bylo také přehodnocení rozsahu zahraničních korespondentů, existence Radiožurnálu Sport nebo vlastního symfonického orchestru.
Kriticky návrh hodnotí také mediální expert serveru Médiář Jan Potůček. Podle něj vládní rozhodnutí znamená návrat k době, kterou bývalý generální ředitel České televize Jan Souček označil za „rozpočet verze Armagedon“.
„Bez propouštění to nepůjde, asi dojde i na omezování služeb. ČT přestane být konkurenceschopná v nákupu sportovních práv, ČRo asi sloučí některé stanice a omezí servis v regionech,“ řekl Potůček.
Chce vláda ovládnout Českou televizi a Český rozhlas, když nyní rozhodla o zrušení koncesionářských poplatků? Nebo jen chce, aby obě organizace víc šetřily?
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Názory
Chce vláda ovládnout Českou televizi a Český rozhlas, když nyní rozhodla o zrušení koncesionářských poplatků? Nebo jen chce, aby obě organizace víc šetřily?
Na rizika upozorňují i Reportéři bez hranic. Podle Pavola Szalaie návrh nezaručuje médiím veřejné služby přiměřené, udržitelné a předvídatelné financování na základě objektivních a transparentních kritérií. To je podle něj v rozporu s Evropským aktem o svobodě médií.
„Vyzýváme Evropskou komisi, aby udělala vše, co je v její moci, na ochranu systému financování českých veřejnoprávních médií, který slouží jako model udržitelnosti a nezávislosti ve střední a východní Evropě,“ uvedl Szalai.
Česká televize letos hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy korun, z toho 6,7 miliardy tvoří příjmy z poplatků. Český rozhlas má naplánované příjmy a výdaje na více než 2,7 miliardy korun, z poplatků počítá s téměř 2,5 miliardy korun.
Původní komplexní zákon, který vláda nakonec nevyužije, rovněž počítal s návratem rozpočtů do roku 2024, tedy před loňské zvýšení poplatků.
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