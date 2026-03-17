Bydlení u vody za dvě miliardy. Riva Rezidence promění jih Brna

Dříve industriální území podél řeky Svratky se postupně mění v nové městské čtvrti kombinující bydlení, služby i rekreaci. Nejnovějším přírůstkem má být projekt Riva Rezidence
Brněnský rezidenční trh dál zahušťuje výstavbu v bývalých průmyslových lokalitách. Nový projekt Riva Rezidence od developera Domoplan přinese do Horních Heršpic 190 bytů s výhledem na Svratku. Investice se blíží dvěma miliardám korun a stavba má začít v roce 2027.

Jižní část Brna prochází v posledních letech výraznou proměnou. Dříve industriální území podél řeky Svratky se postupně mění v nové městské čtvrti kombinující bydlení, služby i rekreaci. Nejnovějším přírůstkem má být projekt Riva Rezidence, který v Horních Heršpicích připravuje brněnský developer Domoplan.

Ten na ploše přes devět tisíc metrů čtverečních plánuje vybudovat 190 bytových jednotek. Celkový objem investice se pohybuje kolem dvou miliard korun. Projekt má přitom těžit nejen z blízkosti řeky, ale i z návaznosti na jednu z nejvyužívanějších cyklotras ve městě.

„RIVA Rezidence pro nás vedle projektu Zanzara a Brixx představuje moderní městské bydlení, které respektuje nábřeží Svratky a rozvoj celé lokality. Celý projekt koncipujeme tak, aby jeho noví obyvatelé měli na dosah jak městské služby, tak každodenní kontakt s okolní přírodou, sportovním vyžitím a zelení,“ říká Tomáš Vavřík, majitel developerské společnosti.

Transformace brownfieldů nabírá tempo

RIVA zapadá do širšího trendu přeměny brownfieldů v Brně. V bezprostředním okolí i širším centru města vznikají nebo se připravují další velké rezidenční a polyfunkční projekty.

Například developerská skupina CPI Property Group připravuje rozsáhlý projekt Nová Zbrojovka, který má na místě bývalého průmyslového areálu nabídnout tisíce bytů, kanceláře i občanskou vybavenost. Další významnou proměnou prochází území kolem Jižního centra a plánovaného nového hlavního nádraží, kde se počítá s výstavbou nové čtvrti evropského formátu.

V širším centru Brna se pak rozvíjí také projekty jako Ponávka City, Vlněna nebo rezidenční výstavba v oblasti Trnité a Komárova. Společným jmenovatelem je důraz na kombinaci bydlení, práce a volného času v docházkové vzdálenosti.

Architektura s důrazem na řeku i veřejný prostor

Riva Rezidence vzniká podle návrhu studií Identity Designers a Zlámal architekti. Architekti pracují s jednoduchými hmotami a důrazem na čitelný uliční prostor. Klíčovým prvkem je orientace bytů tak, aby co nejvíce z nich mělo výhled na řeku a přilehlou zeleň.

Parter domu má nabídnout aktivní přízemí se službami a přirozeným pohybem lidí. Fasáda kombinuje odolné materiály s teplejšími prvky, které mají podpořit lidské měřítko projektu.

Široká nabídka bytů i zázemí pro aktivní život

Projekt nabídne dispozice od menších bytů 1kk až po větší rodinné jednotky 3kk a větší. Důraz je kladen na logické uspořádání, dostatek denního světla a oddělení denní a klidové části.

Samozřejmostí budou balkony, lodžie nebo terasy. V suterénu vznikne parkování, prostory pro kola i sportovní vybavení. Lokalita navíc nabízí nadstandardní možnosti trávení volného času. Od cyklostezky podél Svratky přes rekreační zónu a biotop až po golfové hřiště, skateparky či sportoviště pro plážové sporty.

Start výstavby v roce 2027

Projekt je aktuálně ve fázi územního rozhodnutí. Developer plánuje zahájit výstavbu v prvním čtvrtletí roku 2027, přičemž počítá s koordinací s dalšími záměry v území.

Naším cílem není postavit další bytovku a snažit se co nejrychleji dohnat bytový deficit v Brně. Chceme, aby Riva Rezidence byla i za desítky let vnímána jako kvalitní adresa, a to nejen z hlediska bydlení či architektury, ale z pohledu začlenění do města, pestrostí služeb a dlouhodobým investičním potenciálem,“ doplňuje Tomáš Vavřík.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Brno posiluje byznys turismus. Otevřel se největší kongresový hotel na jižní Moravě

V Brně otevírá nový Clarion Congress Hotel
Společnost CPI Hotels otevřela v Brně nový čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel Brno, který se podle firmy stává největším kongresovým hotelem na jižní Moravě. Vznikl v lokalitě Dornych nedaleko historického centra a má posílit postavení města mezi středoevropskými kongresovými destinacemi.

Hotel přináší do regionu kapacity, které podle investora dosud chyběly. Konferenční prostory pojmou až 1300 účastníků, přičemž hlavní kongresový sál má kapacitu 874 osob. Součástí jsou také menší flexibilní sály a technické zázemí odpovídající požadavkům na pořádání velkých mezinárodních akcí.

„Brnu chyběl hotel, který by dokázal obsloužit velké kongresy na špičkové úrovni. Tento projekt tuto mezeru zaplňuje,“ uvedl generální ředitel CPI Hotels Jan Kratina. Podle něj má hotel propojit kongresové zázemí s kvalitními službami a napojením na město.

Součástí projektu je také 201 pokojů různých kategorií, od standardních až po apartmá. Hotel doplňuje restaurace s kapacitou 174 míst, lobby bar, kongresový bar a střešní wellness a fitness centrum s výhledem na historické centrum Brna.

Pro hosty je k dispozici 140 parkovacích míst v podzemních garážích, z toho 20 s dobíjecími stanicemi pro elektromobily. Hotel nabízí bezbariérový přístup a využívá moderní technologie s důrazem na udržitelný provoz.

Clarion Congress Hotel Brno se nachází v docházkové vzdálenosti od hlavního vlakového i autobusového nádraží, mezinárodní letiště Brno Tuřany je vzdáleno zhruba deset kilometrů. Podle developera tak má být dobře dostupný jak pro účastníky kongresů, tak pro individuální hosty.

Dalibor Martínek: Stavebním úřadům hrozí kolaps. Raději do penze než pod stát, říkají úředníci

Výstavba první etapy bytových domů Nová Kunratická
Vláda sice chystá novelu stavebního zákona, která má v Česku zrychlit žalostně pomalou výstavbu bytů. Překážek k vysněnému cíli je však víc, než si myslí. Nově se například ukázalo, že úředníci stavebních úřadů nechtějí pod státní správu. Raději půjdou do důchodu.

Dvě třetiny zaměstnanců stavebních úřadů nechtějí přejít pod připravovaný Úřad rozvoje území, vyplývá z průzkumu, který si vypracovali odboráři státních orgánů a organizací. Čtyřicet procent úředníků uvedlo, že v případě reorganizace odejde ze systému jinam či do důchodu.

To je varovná zpráva pro vznikající novelu stavebního zákona. Jedním z klíčových principů, kromě konce ping-pongu, má být právě přechod úředníků pod stát a snížení počtu úřadů. Tak, aby se do rozhodování vnesl řád.

U úředníků stavebních úřadů zatím nenašla novela pochopení. Není se co divit, mají své děsivé zkušenosti s nedávnou digitalizací. Už v té době řada úředníků odešla a některé úřady kolabovaly. Teď hrozí ještě horší situace – zastavení práce stavebních úřadů. Moc velké naděje nevkládají úředníci ani do zřízení krajských koordinátorů, kteří mají úřadům a samosprávám pomáhat s přechodem na nový systém.

Méně razítek, víc bytů? Klíčová novela má zrychlit výstavbu, má ale slabá místa

Od další úpravy stavebního zákona si vláda slibuje výrazné zrychlení povolovacích procesů a podporu bytové výstavby i infrastruktury. Odborníci z realitního a stavebního trhu novelu většinou vítají, upozorňují ale i na body, které vyvolávají rozpaky.

To vše se děje v době, kdy Karel Havlíček tlačí „buldozerem“ novelu stavebního řízení Sněmovnou. V polovině dubna má projít připomínkovým řízením. Jak uvádí Havlíček, připomínek je na šedesát stran. Vládní koalice sice má sílu normu protlačit legislativním procesem podle vlastních představ, nechuť úředníků je však novým aspektem. Novela, až bude platná, může narazit na realitu.

Ta je taková, že úředníkům je v komunálu vlastně dobře. Lidé, kteří nikdy nic nepostavili, mají v ruce výklad zákonů a v podstatě neomezenou moc nad výstavbou. Neuvěřitelné korupční prostředí. Vítr tam nefouká. Nemají důvod stát se součástí nějaké více organizované, státní struktury.

Do toho sedí na ministerstvu pro místní rozvoj, které má mít novelu de facto na starost, ministryně, která nemá ponětí, co se na stavebních úřadech děje. Zuzana Mrázová, patrně ve snaze úředníky uklidnit, prohlašuje, že stát neplánuje se zavedením centrální stavební správy propouštět úředníky na stavebních úřadech.

Dalibor Martínek: Stavební úřady konečně přejdou pod stát. Výstavba však zrychlí až za roky

Stavební řízení převede současná vláda pod stát. Zároveň nový stavební zákon, který vláda schválila, zavádí princip jeden úřad, jedno řízení a jedno razítko, který ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí. Jsou to rozhodně změny k lepšímu, celý trh úpravy kvituje.

Realita, která jí uniká, je však opačná. Úředníci se nebojí propouštění, chtějí sami odcházet. Stát zatím moc neřeší, že nové úředníky bude nutné hledat. A také je pořádně zaplatit – tabulkové platy netáhnou. Vedlejším produktem legislativních změn může být nikoli zrychlení výstavby v Česku, ale naopak totální rozklad stavebního řízení.

