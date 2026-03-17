Bydlení u vody za dvě miliardy. Riva Rezidence promění jih Brna
Brněnský rezidenční trh dál zahušťuje výstavbu v bývalých průmyslových lokalitách. Nový projekt Riva Rezidence od developera Domoplan přinese do Horních Heršpic 190 bytů s výhledem na Svratku. Investice se blíží dvěma miliardám korun a stavba má začít v roce 2027.
Jižní část Brna prochází v posledních letech výraznou proměnou. Dříve industriální území podél řeky Svratky se postupně mění v nové městské čtvrti kombinující bydlení, služby i rekreaci. Nejnovějším přírůstkem má být projekt Riva Rezidence, který v Horních Heršpicích připravuje brněnský developer Domoplan.
FOTOGALERIE: Jak bude vypadat nové bydlení v Brně?
Ten na ploše přes devět tisíc metrů čtverečních plánuje vybudovat 190 bytových jednotek. Celkový objem investice se pohybuje kolem dvou miliard korun. Projekt má přitom těžit nejen z blízkosti řeky, ale i z návaznosti na jednu z nejvyužívanějších cyklotras ve městě.
„RIVA Rezidence pro nás vedle projektu Zanzara a Brixx představuje moderní městské bydlení, které respektuje nábřeží Svratky a rozvoj celé lokality. Celý projekt koncipujeme tak, aby jeho noví obyvatelé měli na dosah jak městské služby, tak každodenní kontakt s okolní přírodou, sportovním vyžitím a zelení,“ říká Tomáš Vavřík, majitel developerské společnosti.
Transformace brownfieldů nabírá tempo
RIVA zapadá do širšího trendu přeměny brownfieldů v Brně. V bezprostředním okolí i širším centru města vznikají nebo se připravují další velké rezidenční a polyfunkční projekty.
Například developerská skupina CPI Property Group připravuje rozsáhlý projekt Nová Zbrojovka, který má na místě bývalého průmyslového areálu nabídnout tisíce bytů, kanceláře i občanskou vybavenost. Další významnou proměnou prochází území kolem Jižního centra a plánovaného nového hlavního nádraží, kde se počítá s výstavbou nové čtvrti evropského formátu.
V širším centru Brna se pak rozvíjí také projekty jako Ponávka City, Vlněna nebo rezidenční výstavba v oblasti Trnité a Komárova. Společným jmenovatelem je důraz na kombinaci bydlení, práce a volného času v docházkové vzdálenosti.
Architektura s důrazem na řeku i veřejný prostor
Riva Rezidence vzniká podle návrhu studií Identity Designers a Zlámal architekti. Architekti pracují s jednoduchými hmotami a důrazem na čitelný uliční prostor. Klíčovým prvkem je orientace bytů tak, aby co nejvíce z nich mělo výhled na řeku a přilehlou zeleň.
Parter domu má nabídnout aktivní přízemí se službami a přirozeným pohybem lidí. Fasáda kombinuje odolné materiály s teplejšími prvky, které mají podpořit lidské měřítko projektu.
Široká nabídka bytů i zázemí pro aktivní život
Projekt nabídne dispozice od menších bytů 1kk až po větší rodinné jednotky 3kk a větší. Důraz je kladen na logické uspořádání, dostatek denního světla a oddělení denní a klidové části.
Samozřejmostí budou balkony, lodžie nebo terasy. V suterénu vznikne parkování, prostory pro kola i sportovní vybavení. Lokalita navíc nabízí nadstandardní možnosti trávení volného času. Od cyklostezky podél Svratky přes rekreační zónu a biotop až po golfové hřiště, skateparky či sportoviště pro plážové sporty.
Start výstavby v roce 2027
Projekt je aktuálně ve fázi územního rozhodnutí. Developer plánuje zahájit výstavbu v prvním čtvrtletí roku 2027, přičemž počítá s koordinací s dalšími záměry v území.
„Naším cílem není postavit další bytovku a snažit se co nejrychleji dohnat bytový deficit v Brně. Chceme, aby Riva Rezidence byla i za desítky let vnímána jako kvalitní adresa, a to nejen z hlediska bydlení či architektury, ale z pohledu začlenění do města, pestrostí služeb a dlouhodobým investičním potenciálem,“ doplňuje Tomáš Vavřík.
