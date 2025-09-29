Češi z lesa nosí miliardy, loni nasbírali houby za téměř pět miliard
Houbařská sezona se letos rozjíždí naplno. Podle mapy Českého hydrometeorologického ústavu mají teď největší šanci na plné košíky houbaři v severních a východních Čechách a na Vysočině. Oteplení minulého víkendu růst znovu nastartovalo a houbaři hlásí plné košíky.
Houbaření je český fenomén, který nemá ve světě obdoby. Loni se do sběru hub zapojilo 68 procent domácností. Češi nasbírali 21,3 tisíce tun hub, tedy více než v roce předchozím, ale stále pod dlouhodobým průměrem 22,3 tisíce tun. Přesto hodnota houbařské úrody dosáhla téměř pěti miliard korun. Průměrná domácnost si odnesla z lesa kolem sedmi kilogramů hub, což při průměrné ceně 233 korun za kilogram odpovídá hodnotě přes 1 600 korun.
Houbaření tak není jen tradice, ale i forma úspory. Význam hub ale nekončí u peněz. Houbaření navíc přináší lidem i nefinanční užitek – klid a odpočinek, který by jinak museli hledat jinde a dráž. Houby navíc posilují zdraví a pro mnohé je houbaření i návratem k dětství, kdy se s košíkem vyráželo na společné rodinné výpravy.
Kolik peněz vydělává partner nebo partnerka? Jednoduchá otázka, na kterou zná naprosto přesnou odpověď jen polovina zadaných. A patnáct procent dokonce nemá nejmenší tušení. Vyplývá to z průzkumu finančně poradenské společnosti Partners. V úplné nevědomosti žijí hlavně páry z řad studentů nebo nezaměstnaných, „informační embargo“ přejímají od svých rodičů.
Polovina Čechů má problém mluvit o penězích, tajnosti přitom mohou narušit intimitu ve vztahu
Money
Kolik peněz vydělává partner nebo partnerka? Jednoduchá otázka, na kterou zná naprosto přesnou odpověď jen polovina zadaných. A patnáct procent dokonce nemá nejmenší tušení. Vyplývá to z průzkumu finančně poradenské společnosti Partners. V úplné nevědomosti žijí hlavně páry z řad studentů nebo nezaměstnaných, „informační embargo“ přejímají od svých rodičů.
Houbaření ale není jen folklór. Je to i kus svobody, kterou si Češi chrání. Většina evropských zemí má sběr hub omezený. U nás si může každý nasbírat houby podle libosti. Tato výjimka dělá z houbaření nejen národní vášeň, ale i unikátní příklad toho, jak blízko máme k přírodě.
Kdo se chce letos vyhnout zklamání, měl by kromě instinktu spoléhat i na data. Kromě mapy ČHMÚ lze sledovat i komunitní portály, kde houbaři sdílejí své úlovky a lokality s aktuálním růstem. Často platí, že nejvíce hub najdou ti, kdo vyrazí brzy ráno a zamíří mimo vyšlapané cesty. Výbava je přitom stále stejná jako před sto lety: košík, nožík a trochu trpělivosti. Rozdíl je jen v tom, že dnes si houbař může dopředu zkontrolovat, kde má jeho výlet největší šanci na úspěch.
Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy
Kognitivní funkce představují komplexní soubor procesů, které umožňují získávat a zpracovávat informace, učit se, pamatovat si, plánovat a rozhodovat se v kontextu proměnlivého prostředí. Jejich úroveň není určena pouze genetickou výbavou, ale je výsledkem složité interakce biologických mechanismů a zkušeností získávaných během života. Klíčovým aspektem jejich dynamiky je neuroplasticita - schopnost nervového systému kontinuálně přizpůsobovat svou strukturu a funkci v reakci na měnící se venkovní podmínky.
Biohacking: Chcete ostřejší mysl? Běhejte, jezte ryby a dobře spěte
Enjoy
Kognitivní funkce představují komplexní soubor procesů, které umožňují získávat a zpracovávat informace, učit se, pamatovat si, plánovat a rozhodovat se v kontextu proměnlivého prostředí. Jejich úroveň není určena pouze genetickou výbavou, ale je výsledkem složité interakce biologických mechanismů a zkušeností získávaných během života. Klíčovým aspektem jejich dynamiky je neuroplasticita - schopnost nervového systému kontinuálně přizpůsobovat svou strukturu a funkci v reakci na měnící se venkovní podmínky.