Češi z lesa nosí miliardy, loni nasbírali houby za téměř pět miliard

Lukáš Kovanda
Houbařská sezona se letos rozjíždí naplno. Podle mapy Českého hydrometeorologického ústavu mají teď největší šanci na plné košíky houbaři v severních a východních Čechách a na Vysočině. Oteplení minulého víkendu růst znovu nastartovalo a houbaři hlásí plné košíky.

Houbaření je český fenomén, který nemá ve světě obdoby. Loni se do sběru hub zapojilo 68 procent domácností. Češi nasbírali 21,3 tisíce tun hub, tedy více než v roce předchozím, ale stále pod dlouhodobým průměrem 22,3 tisíce tun. Přesto hodnota houbařské úrody dosáhla téměř pěti miliard korun. Průměrná domácnost si odnesla z lesa kolem sedmi kilogramů hub, což při průměrné ceně 233 korun za kilogram odpovídá hodnotě přes 1 600 korun.

Houbaření tak není jen tradice, ale i forma úspory. Význam hub ale nekončí u peněz. Houbaření navíc přináší lidem i nefinanční užitek – klid a odpočinek, který by jinak museli hledat jinde a dráž. Houby navíc posilují zdraví a pro mnohé je houbaření i návratem k dětství, kdy se s košíkem vyráželo na společné rodinné výpravy.

Houbaření ale není jen folklór. Je to i kus svobody, kterou si Češi chrání. Většina evropských zemí má sběr hub omezený. U nás si může každý nasbírat houby podle libosti. Tato výjimka dělá z houbaření nejen národní vášeň, ale i unikátní příklad toho, jak blízko máme k přírodě.

Kdo se chce letos vyhnout zklamání, měl by kromě instinktu spoléhat i na data. Kromě mapy ČHMÚ lze sledovat i komunitní portály, kde houbaři sdílejí své úlovky a lokality s aktuálním růstem. Často platí, že nejvíce hub najdou ti, kdo vyrazí brzy ráno a zamíří mimo vyšlapané cesty. Výbava je přitom stále stejná jako před sto lety: košík, nožík a trochu trpělivosti. Rozdíl je jen v tom, že dnes si houbař může dopředu zkontrolovat, kde má jeho výlet největší šanci na úspěch.

OBRAZEM: Práce na deset let. Architekt si zrekonstruoval funkcionalistický byt

OBRAZEM: Práce na deset let. Architekt si zrekonstruoval funkcionalistický byt
Alex Shoots Buildings, užito se svolením
Michal Nosek
nos

Vlastní bydlení architekta je projekt plný omezení – být sám sobě klientem je v mnoha ohledech náročnější než plnit zadání formulované někým jiným. A tím spíše, pokud jde o rekonstrukci.

Byt se nachází v domě z konce 30. let, který navrhl architekt Ladislav Šimek a postavil jeho bratr Jaroslav. A jeho rekonstrukce do finální podoby trvala deset let. „Otázky, jež jsem si při rekonstrukci kladl, byly především zaměřeny na konflikt mezi zachováním silného ducha místa a naproti tomu míry otisku vlastní identity a invence. Co má zvítězit? Jak najít balanc? Není závěrem to, že uživatel přirozeně podlehne a přizpůsobí se duši existující stavby, kterou svou prací a přítomností jen drobně podpoří či upraví?“ říká k realizaci architekt Martin Čeněk.

Ten provedl komplexní „aktualizaci“ bytu, zahrnující technické vybavení, konstrukce podlah i všechny povrchové úpravy. V obývacím pokoji stavbaři odhalili a očistili železobetonový trámový strop. Repasí prošla původní okna, dveře i kování, dubové parkety byly nahrazeny věrnou replikou. Dispoziční změny spočívaly především v novém využití bývalé kuchyně a v kompletním vybourání spíže a koupelny. Ty nahradil vložený nábytkový blok, který ukrývá úložné prostory, komfortní koupelnu i část kuchyně. Tato nová vrstva pracuje s tradičními materiály – mořenou dubovou dýhou a bílým lakem – a vytváří uvnitř čistý, minimalistický, zcela bělostný prostor.

FOTOGALERIE: Rekonstrukce odhalila betonový strop

Místnosti dominuje nově přiznaný železobetonový strop Velká péče je věnována vhodným kombinacím originálních prvků a detailů z 30. let a nových designových kusů nábytku Celou jednu stěnu bytu tvoří bíle olejovaný dubový obklad skrývající úložné prostory. Je to pomyslná páteř, která drží byt pohromadě. Jejím protipólem je vzdušná konstrukce knihovny vyrobená z velmi subtilních ocelových profilů. 10 fotografií v galerii

Důraz na detaily

Velká péče byla věnována kombinaci původních prvků a detailů z 30. let s novým designovým nábytkem a doplňky. Stejná pozornost padla i na volbu materiálů pro veškerý vestavný nábytek na míru, který určuje členění i využití prostoru. Celou jednu stěnu bytu tvoří bíle olejovaný dubový obklad se skrytými úložnými prostory – pomyslná páteř, jež drží byt pohromadě. Jeho protipólem je vzdušná knihovna z velmi subtilních ocelových profilů.

Interiér doplňují kusy se silným osobním příběhem: čtveřice repasovaných jídelních židlí Thonet z domu praprarodičů, polokřesílko Thonet po prastrýci staviteli, funkcionalistická trubková židle Ez12 z roku 1930 od Karla Orta pro firmu Gottwald či původní stropní svítidla. Kontrast k nim tvoří minimalistické současné doplňky, například lenoška Fusion od studia Nendo. A v předsíni čeká i růžový taburet-prasátko od přátel – drobná připomínka, že ani architekti by se neměli brát vždycky příliš vážně, dodává autor projektu.

Natáčení podcastu s architektem Markem Tichým

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

Reality

Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Chata na Kohútce

OBRAZEM: Horskou chatu v Javorníkách postavili za jediný den. Architekti se inspirovali Valašskem

Reality

Při realizaci chaty v horském areálu Kohútka na hranicích Česka a Slovenska se architekti ze studia SENAA architekti inspirovali tradiční valašskou architekturou i nádhernými výhledy z hřebene Javorníků. Dřevostavbu poté smontovali během jediného dne.

fry

Přečíst článek

Kryptoměnový masakr: během týdne zmizelo čtvrt bilionu dolarů

Bitcoin
iStock
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Bitcoin, Ethereum i další altcoiny se minulý týden propadly do hlubokého poklesu. Kryptoměnový trh ztratil více než 250 miliard dolarů, nucené likvidace dosáhly rekordních hodnot a investoři se ptají, zda nejde o začátek výraznější korekce.

Podle dat CoinMarketCap klesla během týdne tržní kapitalizace kryptoměn zhruba ze 4,003 bilionu na 3,780 bilionu dolarů. Náhlý výprodej vedl k nuceným likvidacím v rozsahu přibližně 1,5 až 1,7 miliardy dolarů během jediného dne.

Podle Petra Lajska z Purple Trading byl propad vyvolán kombinací paniky a automatických prodejních příkazů: „Kryptotrh se opět ukazuje jako vysoce volatilní prostředí, kde euforie může být velmi rychle vystřídána panikou.“ George Mandres z XBTO Trading dodává, že „trh potřeboval pauzu“ — firmy investující do Bitcoinu podle něj vyčerpaly krátkodobý potenciál a další příliv kapitálu zatím není na obzoru.

Bloomberg: Tether chce od investorů získat až 20 miliard dolarů

Trhy

Kryptoměnová společnost Tether, která spravuje největší světový stablecoin USDT, jedná s vybranými investory o kapitálové injekci v objemu až 20 miliard dolarů (zhruba 411 miliard korun). Podle informací agentury Bloomberg by transakce mohla ohodnotit firmu sídlící v Salvadoru na zhruba 500 miliard dolarů, čímž by se zařadila mezi největší soukromé podniky světa – vedle firem jako SpaceX či OpenAI.

ČTK

Přečíst článek

Ethereum se propadlo o devět procent

Ethereum během týdne oslabilo o zhruba devět procent a z trhu zmizelo více než 500 milionů dolarů v likvidacích. Celková kapitalizace kryptoměn se tak znovu propadla pod hranici čtyř bilionů dolarů. Altcoiny jako Solana či Avalanche zaznamenaly ještě prudší poklesy, v některých dnech přesahující deset procent.

Analytici mluví spíše o korekci než o kolapsu. Podle týdenní analýzy MEXC Blog je šance na stabilizaci, pokud Bitcoin udrží hranici 100 tisíc dolarů. Pokud by se však dlouhodobí držitelé rozhodli více prodávat, hrozí další vlna výprodejů. Ethereum má podle expertů z Messari navzdory krátkodobému oslabení silné dlouhodobé vyhlídky díky adopci a technologickým inovacím, zejména levnějším transakcím na druhé vrstvě. Naopak současný útlum zájmu o využívání sítě a nízké poplatky mohou negativní trend ještě prohloubit.

Makro a politika drží trh v napětí

Investoři zároveň sledují makroekonomické zprávy, zejména vývoj amerických úrokových sazeb. Nejistotu posiluje i politika: prezident Donald Trump znovu naznačil ochotu zasahovat do legislativy kolem kryptoměn. Podle analytiků může taková rétorika trh na jednu stranu uklidnit, na druhou ale i rozkolísat – zejména pokud by se proměnila v konkrétní kroky.

Související

Na kryptoměny nelze roubovat 10 let staré zákony. Regulace rozváže ruce velkým investorům, kteří už si na nové aktivum brousí zuby

Roman Valihrach: Na kryptoměny nelze roubovat deset let staré zákony. Regulace rozváže ruce velkým investorům

Názory

Roman Valihrach

Přečíst článek
